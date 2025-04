Majiteli elektrické Kie po několika selháních baterie došla trpělivost, auto teď chce automobilce vrátit 10.4.2025 | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Tohle auto bývá chváleno pro své bezprostřední projevy, optikou dlouhodobého vlastnictví ale zřetelně dojíždí na úspory na nesprávných místech. Laciný typ startovací baterie patří mezi ně, jednou majiteli po čtyřech jejích selháních během jediného roku došla trpělivost.

Na představení Kie EV6 došlo už před čtyřmi lety. Pro korejskou automobilku šlo o první vůz, který byl od počátku vyvinut jako čistě elektrický, přičemž použita byla stejná platforma E-GMP, na jaké stojí také Hyundai Ioniq 5. Zákazníci mohou volit z několika verzí, přičemž na vrchol nabídky zamířilo provedení GT osazené dvěma motory produkujícími 585 koní. S tímto výkonem se 4,7metrové SUV dostane na stovku za 3,5 sekundy, a to klidně i s celou rodinou na palubě a nacpaným 520litrovým zavazadelníkem. Sice při využívání takové dynamiky ujede jen desítky kilometrů, než musíte znovu nabíjet, ale její okamžitý projev má něco do sebe.

EV6 se tak dočkalo vřelého přijetí a zpočátku i zvyšujících se prodejů. Zatímco v roce 2021 po celém světě našlo svého majitele 29 512 aut, v dalších dvou letech Kia dosahovala třikrát vyšších registrací. Loni se ovšem soukolí poněkud zadrhlo, jako tomu ostatně u elektromobilů bývá. Tahle auta mají z podstaty omezený tržní potenciál, který se výrobci snaží popřít zlevňováním, ani to ale zjevně neřeší vše.

Pro Kiu navíc nastávají ještě složitější časy. Korejská automobilka totiž uvedla, že se vzhledem k situaci v USA hodlá zaměřit hlavně na Evropu, kde chce elektrických aut prodávat víc a víc. Jenže ani tady EV6 nevalí (letos -24 %), potýká se se stejným problémem. Pokud tohle chce Kia změnit, je zapotřebí, aby nedávala sebemenší prostor ke kritice. Něco takového je ale v souvislosti s bateriovým pohonem pomalu nemožné, neboť kvůli cenám baterií výrobci v ostatních oblastech přistupují ke škrtům a zákazníci jsou vzhledem k cenám těchto aut (EV6 GT dnes u nás stojí od 1 780 980 Kč, to je naprosto absurdní suma) na každý problém mnohem citlivější.

Jedním z projevů úspor na nevhodných místech je (resp. bylo použití olověné startovací baterie. Taková je ovšem pro tento typ vozu nevyhovující, což ostatně uznala sama automobilka, neboť ta v mezičase přišla s typem AGM užívajícím sklolaminátový obal, jenž lépe drží elektrolyt a zasazuje se o lepší výkon i delší životnost. Lidé, kteří se ovšem považovali za průkopníky, a naskočili za volant EV6 mezi prvními, se ale nedočkali zpětné výměny. Tedy nikoliv aspoň ne té dobrovolné, jak dokládá příběh jednoho z vlastníků základní verze s pohonem zadních kol zveřejněný ve skupině majitelů na Facebooku.

Manuel Gonzalez-Astudillo si EV6 pořídil před rokem. Od té doby s vozem najel 7 240 km, tedy v podstatě nic. Přesto všechno ale již musel třikrát měnit startovací baterii. Jak přitom poukázal na fotkách, kde o původní olověný typ, ze kterého se dokonce vylila kyselina, kvůli které začíná korodovat prostranství okolo ní. Manuel tak chce auto Kie vrátit za plnou cenu s využití zákona chránícího spotřebitele před podobnými šmejdy, tzv. Lemon Law.

Tento zákon chrání spotřebitele před produkty se zásadními výrobními vadami, mezi které lze použití nevhodné baterie začlenit. To ostatně naznačují i reakce dalších majitelů pod jeho příspěvkem. Zajímavé přitom je, že dealerství, u kterého byl vůz několikrát na opravu, nikdy neinstalovalo pod kapotu lepší baterii AGM. Patrně jednalo v rámci možností daných automobilkou, takže dokola používalo stejně problematickou baterii.

Manuel nyní říká, že od Kie prchne sprintem a už se k ní nikdy nevrátí. A zůstává otázkou, zda ještě někdy dá šanci elektromobilu, či půjde cestou jiného ze zklamaných majitelů EV6, který nakonec skončil v pětilitrovém osmiválcovém Fordu Mustang. Znovu je tak třeba výrobcům připomenout, že jejich arogance není to pravé, co by bylo vhodné spojovat se snahou prosadit se na trhu s drahým inferiorním produktem nevyžádaným klienty. Ale je už asi tisící pokračování házení pověstného hrachu na zeď...

O Kie EV6 se obecně mluví pozitivně, to ale jen dokud se nezačtete do zkušeností majitelů na internetových fórech. I Korejcům se šetření na nesprávných místech přestává vyplácet. Foto: Kia

Zdroj: Kia EV6 Owners USA přes Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.