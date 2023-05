Majiteli nového auta odešel motor po ujetí 1 306 km. Výrobce dělá všechno možné, aby sám opravu neplatil před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dodge

Je to výhodná nabídka v poměru výkonu a ceny, hnací ústrojí je ale zřejmě natolik vyšponované, že nezvládá ani běžný provoz. A když selže, výrobce se k vlastnímu pochybení nehlásí.

V posledních letech výrobci hledají všemožné způsoby, jak získat zákazníka na svou stranu. Jedním z nich se stala i záruční lhůta. Třeba Korejci dnes nabízí 7 let, tedy v mnoha případech delší dobu, než po jakou jejich vůz vlastníte. Do jisté míry tak můžete každý večer jít klidně spát s vědomím, že pokud dojde na nějakou poruchu, servis Hyundai či Kie se o všechno postará a vy zaplatíte jen zlomek celkové částky, na kterou oprava vyšla. Je však třeba pamatovat na to, že na vaší straně nejsou jen práva, ale i mnohé povinnosti.

Mezi ně přitom nepatří jen nutnost absolvovat veškeré předepsané prohlídky. Vůz zároveň ani nesmíte nikterak modifikovat, zejména co se techniky týče. Stačí už to, abyste použili jiný olej než ten doporučený automobilkou, a záruka je rázem v háji. Výrobce přitom nezajímá skutečnost, že jste ve finále použili kvalitnější produkt, který by pohonnou jednotku měl lépe chránit. Jakmile totiž dojde na jakékoliv pochybení, jiný olej vám spolu s filtrem prakticky omlátí o hlavu. A ještě si za to nechá řádně zaplatit.

S něčím podobným nyní bojuje Brennon Vinet. Tento jednapadesátiletý Američan letos v únoru po ročním čekání konečně dostal vytoužený Dodge Challenger Hellcat Jailbreak. Tedy limitovanou edici legendárního muscle caru, která se kromě rozšířeného bodykitu pyšní také 6,2litrovým přeplňovaným osmiválcem. Ten produkuje 818 koní, což je něco neskutečného. Zvláště u auta, které startuje na pouhých 78 690 dolarech (cca 1 672 000 Kč). V případě takového Ferrari by vám totiž nestačil ani čtyřnásobek.

Vinet vůz převzal 28. února, nicméně již 14. dubna byl Challenger v servisu, a to po najetí pouhých 812 mil (1 306 km). Automobilka záhy nešťastnému majiteli oznámila, že došlo na ztrátu kompresí pohonné jednotky, a tu je třeba spolu s převodovkou vyměnit. Jakkoli by nicméně něco takového měla učinit v rámci záruky, aktuálně po Vinetovi požaduje 36 tisíc dolarů (asi 765 tisíc Kč). Důvodem je podle ní tuning hnacího ústrojí, v jehož důsledku zřejmě měly veškeré závady tak rychle vzniknout.

Vinet pak sice uvádí, že motor nikterak netůroval a dokonce s vozem ani nepřekročil rychlost 100 mil v hodině (160 km/h). Stejně tak dle jeho prvotního názoru nebyl nikterak modifikován. Nicméně až později přiznal, že Dodge vidí problém v odstranění středového tlumiče výfuku. Něco takového se přitom u tuningových aut děje poměrně běžně, neboť se tak zvyšuje průchodnost výfuku a tedy i dynamika vozu. Tlumič si nicméně musíte ponechat a jednou za čas jej nainstalovat zpátky, jinak neprojdete přes STK.

Zrovna s tímto krokem, tedy s nahrazením originálního výfuku novým kouskem bez středového tlumiče, mám poměrně bohaté zkušenosti. Dosud jsem však nezaznamenal jediné negativum, a to ani u desítek zákaznických vozů. U moderních aut může takový krok mást elektroniku, přesto si nemyslím, že by během tak krátké doby mohl vést ke ztrátě komprese motoru motoru, to prostě nemá souvislost.

Vinet navíc dodává, že není jediným, kdo má u modelového roku 2023 podobné problémy. Pravděpodobnější tak je, že skutečně pochybil Dodge a nyní využívá každé skulinky, aby odpovědnosti unikl. Automobilka nicméně s končícím Challengerem, stejně jako se spřízněným Chargerem, slaví nemalý prodejní úspěch. Jakékoli negativní renomé se jí tedy nehodí do krámu. Ovšem i proto se spíše měla snažit s Vinetem domluvit. Takto se totiž o případu mluví i v Evropě, a to nikoli v lichotivém světle.

Jak se celá záležitost vyvrbí, je vskutku otázkou. Nešťastný majitel si již najal právníka, zároveň však dodává, že tímto způsobem se případ může táhnout měsíce či léta. I kdyby pak prý nakonec nový motor koupil či dostal, jeho sériové číslo nebude odpovídat tomu původnímu, což u sběratelského artiklu může být problém. Na nové auto ale také znovu čekat nechce. Protože ale Dodge je zatím neoblomný, nic jiného než trpělivost mu nezbývá.

Challenger Jailbreak disponuje osmiválcem s 818 koňmi. To je opravdu neskutečný výkon, nicméně autům z letošního roku má zjevně činit nemalé potíže. A automobilka se k nim zjevně nehlásí. Foto: Dodge

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.