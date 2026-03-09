Majiteli pár let starého BMW se do světla dostala voda, jeho oprava ukázala jednu z velkých absurdit moderních aut
Petr ProkopecSvětla libovolného auta se mohou porouchat nebo se poškodit při nehodě, to se prostě stává a stávat se to vždy bude. V posledních letech ale nutně zarazí, jak složitá a drahá je jejich výměna, za její cenu byste mohli koupit slušnou ojetinu i s funkčními světly.
včera | Petr Prokopec
Světla libovolného auta se mohou porouchat nebo se poškodit při nehodě, to se prostě stává a stávat se to vždy bude. V posledních letech ale nutně zarazí, jak složitá a drahá je jejich výměna, za její cenu byste mohli koupit slušnou ojetinu i s funkčními světly.
Pokud korejským vozům vyrobeným v minulé dekádě lze něco vytknout, jsou to rozhodně světla. Třeba má Kia Cee'd druhé generace sice disponuje LEDkami pro denní svícení, těch jsem si nicméně mohl užívat jen po zhruba první čtyři roky provozu. Poté se ukázalo, že Korejci asi nakupují diody na nejlacinějších čínských tržištích, neboť jejichž životnost je opravdu mizerná. To je ale jen jedna část problému. Druhá se skrývá ve zpracování světel - LEDky jsou totiž zalité do plastu, načež je nelze vyměnit jinak než tak, že vyměníte celé světlo.
Protože si korejský kombík servisuji sám, nemohu u něj pochopitelně počítat s jinou než základní zárukou. Jak jsem pak zmínil, diody přestaly fungovat až po čtyřech letech, kdy s nimi již nebyla spojena žádná tovární garance. Musel bych je tedy nechat vyměnit za své, hlavně však s vědomím, že k něčemu takovému budu muset za pár let nejspíš přistoupit znovu. Něco takového mně nelákalo, načež jsem si raději zvyknul na zapínání a vypínání klasických světel.
I to jsou důvody, proč se negativně stavět k moderní automobilové produkci. Světla aut z posledních let totiž sice zvládnou pomalu i nasvítit odvrácenou stranu Měsíce, ovšem jakmile u nich dojde na jakýkoli problém, stávají se noční můrou i pro bohaté lidi. V prvé řadě je totiž vysoká už jejich cena. V té druhé je ale skoro zapotřebí rozebrat celou příď, než mechanik může světlomet vyměnit. Tím ale práce servisu nekončí, součástí dnešních lamp jsou totiž elektromotory a řídicí jednotky, které třeba automaticky přepínají mezi dálkovými a potkávacími světly. A ty je třeba naprogramovat.
Něco takového vás v případě laserové techniky může vyjít až na 9 021 dolarů (cca 191 tisíc korun), jak ukazuje případ zmíněný níže. Tedy na částku, za jakou koupíte slušnou ojetinu, u které budou funkční světla jen drobnou součástí o poznání většího „balíčku”. A když to budou světlomety osazené halogenovými žárovkami, mohou se pokazit maximálně ty, které nové pořídíte za stokoruny. A vyměněné je máte za pár minut. U starých aut totiž povětšinou jen odšroubujete zadní kryt, vyndáte ven žárovku i s úchytným mechanismem, vyměníte ji za novou a je hotovo.
Majitel otevřeného BMW M4 Competition, o kterém je dnes řeč, si na cenu výměny světla (mluvíme tu skutečně pouze o jednom kousku) upozornil na Redditu a měl trochu štěstí v neštěstí. Na jeho voze totiž selhalo těsnění, pročež se dovnitř dostala voda. Opravu mu tak ve větší míře hradila pojišťovna a jeho konto tak šla jen spoluúčast ve výši 1 000 USD (21 500 Kč). I to je ale víc, než kolik jsem investoval do svícení Kie za celou dobu od jejího pořízení v roce 2013. Je tak opravdu velkou absurditou, že jsou vyspělejší světla moderních vozů takovou potenciální osinou v zadnici. A není to něco, co by přišlo včera - i u předchozích generací dražších aut s adaptivními LEDkami dnes snadno zaplatíte za výměnu světel třeba po srážce srny 150 tisíc korun za kus. To přece není normální...
M4 Competition Cabriolet je jistě krásným a velmi rychlým vozem. Pokud se ale u něj porouchá světlo, bude to velmi drahá nepříjemnost. Jen výměna jednoho předního laserového světlometu vyšla majitele skoro na 200 tisíc korun. Foto: BMW
