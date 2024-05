Majiteli se Cybertruck rozpadá pod rukama tak moc, že prosí manažery Tesly i Elona Muska o nový. Všichni ho ignorují

Že jde láska některých lidí k jejich autům pomalu až za hrob, chápeme docela snadno, míváme to podobě. Tohle je ale hodně smutný případ, majitel by si už pro svou oddanost zasloužil lepší přístup.

Svého času jsem vlastnil Ford Escort v limitované edici GT. Protože šlo po několika škodovkách o mé první zahraniční a především výkonnější auto, logicky jsem ho považoval za to vůbec nejlepší. A jelikož jsem tehdy neměl moc zkušenosti s čímkoli konkurenčním, vyzdvihoval jsem ho i nad takový Volkswagen Golf. Že realita byla jiná, jsem si tak nepřipouštěl, navzdory tomu, že jsem s ním kvůli problematickému řazení zpátečky musel opakovaně do servisů. Z těch se nicméně GT nikdy nevrátilo zcela v pořádku, nakonec jsem tedy vše vyřešil polechtáním plynového pedálu, díky čemuž šla zpátečka zařadit poměrně snadno.

Mé patálie s Escortem mi aktuálně připomněl Američan žijící v Raleigh v Severní Karolíně, jehož patálie rekapituluje Auto Evolution. Ten si totiž pořídil Teslu Cybertruck, které sice začal říkat lednička na kolech, ovšem zároveň ji označil za nejlepší auto, jaké si kdy koupil. Naneštěstí pouhé dva týdny po převzetí začala centrální obrazovka problikávat červeně, načež mu palubní systém začal hlásit, že došlo na kritické selhání řízení. Žádný reset systému nepomohl, nakonec tedy nepojízdný pick-up musela naložit odtahovka a technici museli přijít problému na kloub.

Když už byl Cybertruck v servisu, jeho majitel poukázal rovněž na jisté deformace čelního okna, podivné vrzání sedadla řidiče či odchlypující se čalounění stropu. Protože oprava měla zabrat dva týdny, Tesla nešťastníkovi zapůjčila Model 3. Jenže ten měl smrdět jako ponožky nošené týden v těch největších vedrech, pročež byl sedan nakonec nahrazen Modelem Y. Ani za takové situace ovšem na adresu Tesly a jejích vozů nemířila hanlivá slova, nýbrž naopak smířlivá.

Po návratu pick-upu ze servisu, kde mimo jiné zjistili, že auto se stalo nepojízdným, protože zkorodoval zemnící drát, majitel si povšimnul špatně uchyceného předního zavazadelníku. Zároveň mu bylo oznámeno, že některé šrouby propíchly palubní desku, která tak bude muset být vyměněna. Stejně jako některé venkovní panely karoserie, které pro změnu nelícovaly. To ale ve finále byly kosmetické vady, nad kterými šlo ještě mávnout rukou.

Větší potíže nastaly ve chvíli, kdy Tesla zamířila na nabíječku, kdy začala být extrémně hlučná. Posléze se ukázalo, že je zapotřebí kalibrace čelního aktivního sání, neboť se dovnitř nedostával vzduch, který byl zapotřebí k udržení správné teploty. Cybertruck tak znovu zamířil do servisu, který jej ovšem zvládl opravit během pár hodin. Po týdnu byl ale vůz u techniků zpátky. A nebylo to naposledy, neboť po návratu z něj opět nebylo možné pick-up nabít.

Právě to byl okamžik, kdy majiteli vozu došla trpělivost a začal po Tesle požadovat nový vůz. Na sociální síti X (bývalý Twitter) se navíc s touto žádostí obrátil přímo na Elona Muska, stejně jako na další manažery automobilky. Všichni ho ale soustavně ignorují. Pokud Tesla netouží po ještě větší negativní publicitě, rozhodně by neměla hrát mrtvého brouka. Už jen proto, že v Severní Karolíně platí poměrně přísné zákony chránící spotřebitele před takto mizernými výrobky produkty.

Dodat lze jen tolik, že majitel vozu i nadále Tesle fandí a její produkty považuje za vůbec nejlepší na světě. Což chápat jde i nejde. Po mé anabázi s Escortem na to hledím smířlivě, třídvířko modrého oválu ale mělo na kontě jen jeden větší problém, který se dokola vracel. Tento Cybertruck je zatížen opravdu velkým množstvím potíží, které ne a ne zmizet.

MY CYBERTRUCK IS BROKE AGAIN IN LESS THAN 24HRS!!! I NEED A REPLACEMENT CYBERTRUCK, THIS IS THE 4TH TIME IN LESS THAN 2 MONTHS THAT IT’S BROKE AND STUCK IN SERVICE! @elonmusk @troyrjones @wmorrill3 @cybertruck @Tesla @tesla_na @woodhaus2 pic.twitter.com/4n20n7Luts