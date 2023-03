Majiteli se jeho Tesla po roce rozpadla tak, že by neprošla technickou, záruka už mu moc nepomůže před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Že Tesla dokáže vyrobit auto, které nelze označit jinak než jako šmejd, jsme psali mnohokrát, to se ale pořád bavíme o čerstvě dodaných vozech. Ani z dlouhodobějšího pohledu se ale vozy americké značky nejeví lépe. A její značně omezená záruka může brzy hodit všechny problémy na hlavu majiteli.

Pokud se podíváte do záručních podmínek Tesly pro Evropu, na první pohled vám na nich nemusí přijít nic zvláštní. A pokud ano, pak to nejspíše bude velkorysost americké automobilky. Standardem je totiž čtyřletá záruční lhůta, ze kterou se jinde obvykle připlácí. Jde tedy o dvakrát delší dobu, než s jakou můžete počítat třeba u Škody či Volkswagenu. Je nicméně třeba brát v potaz ještě druhou část podmínek Tesly. Značka totiž kromě čtyř let záruku omezuje také nájezdem 80 tisíc kilometrů, což je neobvykle málo - standardem bývá 100 tisíc kilometrů, pokud vůbec nějaký limit existuje. Prodloužené záruky konkurence pak obvykle kalkulují se 150 až 200 tisíci kilometry během 4 až 5 let.

Průměrný Evropan ročně najede zhruba 12 tisíc kilometrů, takže s kilometrovým limitem záruky Tesly problém nemá. Ovšem Tesly jsou využívány i řidiči, kteří nemají problém najet 80 a víc tisíc kilometrů za rok. Takoví se pak už po roce vlastnictví setkávají s problémy, které jsou v případě jiných automobilek naprosto výjimečné.

Informuje o tom Jürgen Zimmermann, německý mechanik, který se na opravy Tesel specializuje. Majitel společnosti Autoteile-Zimmermann poukazuje hlavně na problémy v případě podvozku, které se týkají především přední nápravy. Ta zadní ovšem není o mnoho lepší, stejně jako se kritika váže také k brzdám. Již po roce mu tak do servisu přijelo auto, které by podle něj nemělo šanci projít technickou kontrolou, i když legálně bude moci na silnice ještě dva roky (v Německu první povinná kontrola přichází po 3 letech, u nás jsou to 4). A záruka už majiteli nepomohla, protože najel více jak 80 tisíc km.

A nejde o raritní případ. Mezi Zimmermannovy zákazníky patří i člověk, o kterém hovoří jako o Alexovi, který si Model Y pořídil zhruba před rokem. Od té doby najel přes 60 tisíc kilometrů, zakrátko tedy i on přijde o možnost spolehnout se na záruční opravy. To je v jeho případě noční můra. Když byl totiž s elektrickým SUV v Norsku, odporoučelo se topení. Něco takového zrovna na zamrzlém Severu nepotěší. S příjemnými zážitky však není spojen ani výlet do Marrákeše, neboť při návratu selhalo přední hnací ústrojí a vůz strávil týdny ve španělské Valencii.

Opravu provedl oficiální servis Tesly, přesto Zimmermann po návratu vozu do Německa objevil nadměrně opotřebované úchyty zadních kloubů. Do kabiny tím nejen pronikají nepříjemné zvuky, navíc dochází k nadměrnému a nerovnoměrnému sjíždění pneumatik. Pro techniky STK by se jednalo o stěžejní problém, kvůli kterému by vůz nemohl zpátky na silnice. Kromě toho ovšem Zimmermann poukazuje také na uvolněné šrouby podvozkových plechů, jež se v případě uvolnění mohou změnit v projektily.

Překvapivé také je, že vysokonapěťový kabel předního hnacího ústrojí již přišel o úchyty. To může vést jak k jeho poškození, tak k poškození celé jednotky, která přitom již nedávno byla měněna. Při té příležitosti se zjevně oficiální servis Tesly nikterak neobtěžoval s následnou geometrií nápravy. Ta totiž byla usazena špatně, což pro změnu přispívá ke špatnému sjíždění předních pneumatik.

Z jeho zkušeností vyplývá, že Tesly nejsou šmejdy jen z hlediska vizuálních vad po dodání, ale i techniky z hlediska dlouhodobého používání. A pokud s nimi jezdíte každý den nejen na krátké popojíždění, hrozí vám, že již během pár měsíců budete řešit problémy, které bývají obvyklé o po mnoha letech. Typické jsou hlavně vážné závady na podvozku. A pokud budete budete dál navyšovat stav tachometru stejným způsobem jako Alex, můžete mít již po pěti letech problémy s bateriemi. Ani jejich záruka není omezená jen časem - Tesla sice počítá s osmiletou garancí, ovšem zároveň také jen s 1 500 dobíjecími cykly. A ty mohou odpovídat i nájezdu pouhých 300 000 km.

Tesla Model Y může být po roce používání v takovém stavu, že by neprošla technickou kontrolou. A s ohledem na záruku omezenou nájezdem 80 tisíc kilometrů už všechny opravy mohou jít hned na triko majitele. Foto: Tesla

Zdroj: Focus

