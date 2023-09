Majiteli Tesly už po 3 letech odešla baterie. V rukou má vrak za 180 tisíc, na autě pořád dluží 450 „táců” před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Tristní ekonomika ne až tak dlouhodobého vlastnictví elektrických aut je něco, co pořád uniká pozornosti širší veřejnosti. A některé pak vystavuje velmi nepříjemným překvapením. Toto je jeden z případů, které otevírají oči.

Většina lidí bohužel není schopna realisticky vnímat náklady na dlouhodobý provoz prakticky čehokoli. Tak to bohužel je a hřeší na tom i rozličné „zelené” nápady, které do popředí tlačí bezprostřední nižší výdaje spojené s tím či oním a upozaďuje jiné významné, méně viditelné náklady na pozadí. Jakákoli významná investice, pakliže má být efektivní, si skutečně zaslouží chvilku práce s excelem, abyste si spočítali, jestli se zrovna vám z dlouhodobého hlediska vyplatí. Může to tak být, ale také nemusí.

Nedávno se má nastávající tchyně nechala okouzlit nápadem na instalaci solárních panelů na svůj dům s tím, že bude šetřit výdaje za elektřinu a zejména pak vytápění. Bezprostřední úspora byla zřetelná, když jsme ale dali dohromady všechny náklady spojené s pořízením, instalací, nutností investice do nového kotle, pravidelné výměny akumulátorů apod., zjistila, že při své relativně malé spotřebě a faktu, že má k dispozici jak plynový kotel, tak tepelné čerpadlo, prodělala by na tom i kalhoty, které nenosí.

S auty je to podobné. Lidé obvykle vnímají nanejvýš to, kolik musí dát za pořízení auta a kolik je bude stát nafta, benzin nebo elektřina. Auto je zaplacené, takže ahoj, penízky pak ubývají jen u pumpy. Ti bystřejší zohlední ještě tak náklady za servisní prohlídky. Nákladem na provoz auta je ale v prvé řadě pořizovací cena minus cena, za kterou vůz po nějaké době prodáte ojetý, pak teprve další aspekty, ve kterých je třeba zohlednit všechny specifické náklady včetně pravidelných investic do čehokoli „provozního”. A tato optika otevírá docela jiný svět.

Velmi výhodné koupě dělá kupř. z mnoha drahých aut, která neztrácí na ceně. Opravdu není zase tak drahé jezdit s výjimečnými Ferrari, když je někdy jde prodat i dráž, než za kolik jste je koupili. Naopak zase takové terno nemusí být třeba zdánlivě levný luxus od značek typu Genesis, jejichž auta mohou být ve srovnání s Audi, BMW a spol. relativně levná na pořízení, ale když je prodáte jako ojetá o statisíce levněji, jsou ve výsledku drahá. To se ale pořád bavíme o spalovacích vozech s relativně vyzpytatelnou trajektorií budoucího vývoje zůstatkové hodnoty, elektromobily otevírají v tomto ohledu zcela nový svět, který snad 98 lidí ze 100 není schopna vnímat v celé jeho bizarnosti.

Problémem jsou pochopitelně akumulátory a jejich životnost v kombinaci s extrémními cenami jejich náhrad. Podíl ceny baterie na hodnotě celého elektromobilu je tak významný, že už po pár letech může udělat z vozu jen soubor náhradních dílů vhodných na odvoz na vrakoviště. A taková situace může nastat mnohem dřív, než by kohokoli napadlo, klidně už po 3 letech vlastnictví.

Přesně do takové se dostal majitel Tesly Model 3 ze září roku 2020, které začala odcházet baterie. I když baterii jako takové zbývá 81 procent celkové kapacity, auto mu zničehonic začalo hlásit: „Maximální možné dobití baterie a dojezd omezeny, požádejte brzy o servisní zásah.” To také majitel udělal, servisní centrum Tesly mu ale sdělilo nemilou zprávu - baterii je nutné vyměnit, neboť některé články jsou značně opotřebené a blíží se úplnému vyčerpání.

Auto je ale staré 3 roky a záruka na baterii činí obvykle 8 let, takže pohoda, ne? No ne, neboť záruka má limit také v podobě najetých kilometrů, kterou vůz dávno překročil. Najel za ony 3 roky přes 240 tisíc km, což je na jednu stranu úctyhodná porce, na druhou stranu si nedovedeme představit dobře udržované spalovací auto solidní značky, které by po takové porci bylo prakticky na odpis. Takový VW Passat 2,0 TDI bude mít pod takové porci kilometrů za sebou teprve rozcvičku, v prodeji vidíme pořád perspektivní vozy s téměř dvojnásobným nájezdem za podobný čas. Tato Tesla je prakticky mrtvá.

Tesla v tomto případě nabízí výměnu baterie za 12 tisíc dolarů, tedy asi 273 tisíc Kč - to je cena odpovídající tomu, že si částečně stále fungující paket z vozu vezme zpět. Hodnota podobně ojetých, ale stále bezproblémových Modelů 3 z roku 2020 se v USA ale pohybuje okolo 20 tisíc dolarů, před majitelem tedy stojí nepříjemné rozhodnutí - buď vezme po tak krátké době 273 tisíc Kč a vrazí je do vozu, aby jeho tržní hodnotu vrátil na úroveň oněch 20 tisíc USD (455 tisíc Kč), popř. se smíří s tím, že zbytek auta prodá za +/- tržní hodnotu minus cenu opravy, tedy asi za 8 tisíc USD (180 tisíc Kč). To je reálná hodnota auta, která mu po 3 letech zbývá v ruce z původně vydaného více jak milionu korun. Tomu se říká soda, zvláště za situace, kdy na vozu stále vázne nezaplacený zbytek úvěru v hodnotě stejných 20 tisíc USD, tedy více jak 450 tisíc Kč.

Majitel tedy kalkuluje ještě s možností auto prodat za 16 tisíc USD, které mu někdo nabízí (asi 364 tisíc Kč) s předpokladem, že baterie je v pořádku. A informaci o defektu mu zamlčí, neboť po dobití se neobjevuje. To je ale zjevný podvod, který by se majiteli tak či onak (i finančně) vrátil, a tak s ním nebudeme vůbec kalkulovat. Dotyčný před sebou reálně má mnohem jednodušší matematiku:

- Auto koupil (přesnou původní cenu neznáme, snadno mohla být ještě o dost vyšší) za řekněme 1 200 000 Kč,

- po 3 letech má v rukou vůz s tržní hodnotou okolo 455 000 Kč,

- který je ale zatížen nákladem na nevyhnutelnou opravu v hodnotě 273 000 Kč.

- Auto tedy za prakticky přesně 3 roky přišlo na hodnotě o 1 020 000 Kč a majitele stálo každý měsíc přes 28 000 Kč jen na tom. Přidejte si náklady na elektřinu, servisy, pneumatiky, brzdy, cokoli... Průměrný hrubý český plat v jeho provozu utopíte jako nic.

Tohle opravdu není dobrá ekonomika provozu, třebaže úctyhodný nájezd rány trochu hojí. Majitel nyní realisticky stojí před rozhodnutím, zda vzít 180 tisíc za fakticky vrak, soubor náhradních dílů (protože baterie skutečně brzy odejdou zcela, jak mu prozrazují jiní diskutující na Redditu, kteří zažili něco podobného) a doplatí 455 tisíc úvěru, nebo vezme 273 tisíc Kč, aby auto s 241 tisíci km na tachometru dál udržoval v provozu a onen 455tisícový úvěr platil dál. „Choose your destiny,” chce se citovat hlášku z jedné slavné hry...

Tesla Model 3 se po 3 letech provozu může stát téměř bezcenným vrakem, už tak brzy jí mohou odejít baterie. Foto: Tesla

Zdroje: Reddit, Autotrader

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.