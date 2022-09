Majiteli Tesly z roku 2012 zůstal v rukou už jen vrak na náhradní díly, před jejím vlastnictvím varuje ostatní před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Takto stará ojetina je za normálních okolností stále perspektivní vůz, v případě elektromobilů ale platí jiné pořádky. Byť šlo o vůz prvního majitele s jen 124 tisíci km na tachometru, skončil na vrakovišti. Majitel z nastalé situace viní chybu v konstrukci vozu.

Nezmíním poprvé, že jako rodinné auto používám Kiu Cee'd SW, který byla vyrobena pomalu na den přesně před deseti lety. A za celou tu dobu se na voze objevily pouze dva větší problémy. V prvém případě jde o tradiční slabinu korejských vozů, tedy o světlomety. Konkrétně pak o diody určené k dennímu svícení, jenž odešly dříve, než kdokoli čekal. Nad něčím takovým ale vlastně lze mávnout rukou, je to prkotina.

Zadlužit děti mých dětí jsem pak nemusel ani kvůli druhému nešvaru, jímž se ukázalo být čidlo ABS na jednom z kol. Tím ale veškeré potíže skončily. Pokud tedy dám stranou náklady spojené s výměnou oleje, výměnou pneumatik, výměnou brzd a doléváním benzinu, pak se Kia jeví jako bezproblémová a hlavně nízkonákladová. Jako taková pak může sloužit ještě dlouhá léta, neboť korozi jsem zatím neobjevil nikde. To samé pak lze říci snad o většině podobných aut ze začátku minulé dekády, 10 let jejich provozu při více či méně obvyklé nic neznamená.

Jakkoli se to tedy politikům a aktivistům nebude líbit, taková auta jsou přesně těmi, která lze považovat za ekologická. A to i za předpokladu, že mají výfuk a spalovací pohon. Nebylo totiž třeba drancovat životní prostředí na třech kontinentech kvůli jeho bateriím. A pokud se jeho motor porouchá, pak není třeba dávat vůz do šrotu, i amatérský mechanik je schopen jej hodit na zvedák, vyndat „vnitřnosti“ a dát vše do pořádku.

Nyní nicméně zkuste vše porovnat s Teslou Model S. Konkrétně pak s exemplářem, který jako nový koupil 19. června 2012 Mario Zelaya. Ten za vůz zaplatil 141 852,10 kanadských dolarů (dnes cca 2,62 mil. Kč), od té doby pak utratil dalších 20 tisíc CAD (369 450 Kč) za údržbu. To není mimořádné, letos nicméně dojezdil, a to po najetí pouhých 77 177 mil (124 178 km). Vozu totiž odešly baterie a k jeho smůle se tak stalo po skončení osmileté záruky.

Je to obecně vzato obvyklý případ, o elektromobilech končící svou pouť životem po 8 až 10 letech kvůli „odešlým” drahým akumulátorům, jejichž náhrada by stála víc než celý zbytek auta (v tomto případě 28 643,83 CAD, tedy asi 529 100 Kč). Ani Zelayovi se do výměny nechtělo, čemuž se nelze divit - deset let staré Tesly Model S se totiž aktuálně prodávají za podobné peníze. Místo toho tak auto raději prodal na díly.

Nové v tomto případě je, že Zelaya uvádí, že problém musel vyvstat ještě dříve. A co je podstatnější, Tesla o něm prý věděla, ovšem záměrně jej ignorovala. Sama automobilka se k majiteli postavila zády, Zelaya ale požádal o pomoc kanadské ministerstvo dopravy. To nechalo vůz prošetřit, aby následně zjistilo, že Tesla zjevně učinila chybu při konstrukci vozu. Přímo nad paketem baterií je totiž usazena klimatizace. Hadice od kondenzátoru pak začala kapat, kvůli čemuž měl začít korodovat kryt paketu.

Zelaya pak sice svědomitě jezdil na garanční prohlídky, nicméně během nich se servisní technici bateriím nevěnovali. Jinak by museli počínající korozi odhalit. Místo toho tak byl majitel nakonec konfrontován se „zaplavením“ vozu. Kvůli oné korozi se totiž do baterií dostala voda, která následně vedla k jejich zničení. Kvůli tomu se Model S navíc uzamkl, takže majitel se ani nedostal dovnitř.

Zajímavé je, že Tesla hodlala vůz propustit ze svého servisu jen ve chvíli, kdy Zelaya podepíše dokument, dle kterého výměnu baterií odmítá. To nicméně neudělal, neboť tak by se dle jeho slov automobilka zcela zbavila závazku. Místo toho tedy kontaktoval vládní úřady, které servisu přikázaly, aby baterii kvůli prověrce zcela vysušily. Když jej pak Zelayovi předali, Model S byl náhle schopný pohybu.

Radost majitele ale dlouho netrvala, po nahrání videí se stížnostmi na internet totiž vůz začal haprovat znovu. Tentokráte přitom nešlo o potíže s vysokým napětím, nýbrž s tím nízkým. Zelaya tak byl nakonec šťastný, že Model S prodal na součástky a před vlastnictvím Tesly varuje. Jeho případ totiž prý není ojedinělý.

Model S je na trhu již deset let, na baterie raných exemplářů se tak již nevztahuje záruka. Stále častěji se tak může vyskytnout problém s jejich „zaplavením“, který nicméně musel odstartovat již před nějakou dobu. Automobilka jej měla záměrně ignorovat, ať už je to ale jakkoli, do koupě staršího Modelu S bychom se opravdu nepouštěli. A za hranici osmileté záruky na baterie si jej též nenechávali. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Auto Evolution

