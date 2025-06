Majiteli začala reznout nová Alfa Romeo pouhý rok po její koupi, dealer na to říká, že je to normální před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Alfa Romeo

A je, ne? Však italská reznou už na plakátech, které avizují jejich příchod. Máme pocit, že to dávno není pravda, tím spíš by se ale automobilka a její prodejci měli snažit, aby tuto pověst nepřiživovali. Jenže přesně to někteří zjevně dělají.

Pokud vám to přijde jako nevýznamné téma, může jít do značné míry o generační záležitost. Sám jsem vyrostl v dobách, kdy koroze byla u aut pořád klíčovým tématem rozhodujícím o jejich životnosti. V podstatě všechno ostatní jde totiž na autě relativně snadno opravit, koroze je ale něco, co má v dostatečně dlouho trvající hře o životnost vozu téměř vždy navrch.

Je sice pravdou, že čím modernější automobil je, tím dražší jsou i některé jeho další části, zejména motory, převodovky a elektronické prvky. Máloco se ale pokazí tak, aby to nešlo opravit, popř. za pořád snesitelných nákladů vyměnit. I kdyby vám explodovala hlava motoru nebo se pokazil jiný významný mechanický prvek motoru, obvykle jej vyměníte přímo ve voze. I kdyby vám kliková hřídel „podala ruku” skrz blok, pořád můžete vzít celý jiný motor z auta z vrakoviště a také vás to nezruinuje. Podobně lze hovořit o převodovkách, řídicích jednotkách a dalších částech.

Jakmile vám ale začne reznout karoserie, zvlášť na některých místech, jsou opravy velmi náročné až nemožné. A karoserii - jakkoli i tu lze koupit na „vrakáči” - snadno nevyměníte, protože v tu chvíli musíte přehodit de facto do jiného auta úplně všechno. Jakmile tedy postoupí za určitou mez, je obvykle konec a prorezlé auto dříve nebo později skončí na onom „vrakáči” samo.

Nedávno jsem slyšel někoho naříkat nad tím, že průměrný věk auta je dnes v Česku skoro dvojnásobný oproti dobám „reálného socialismu” v časech ČSSR. A bylo to předkládáno jako projev zhoršující se životní úrovně. Část reality to být může, jsem ale přesvědčen, že tehdy se auta nedožila v průměru ani 10 let proto, že prostě zrezla a do šrotu musela, nebyl to rozmar. Neustále korodující karoserie zkrátka nakonec vůz zabije, neboť v mezičase zdolá asi 99 % z těch, kteří se s ní snaží bojovat.

I karoserie dnešních aut se nejspíš jednou rozpadnou, není to ale proces na jednotky let. Ostatně se podívejte na vozy z první dekády nového milénia - dnes je jim snadno 20 roků a kolik z nich rezne? Pokud netrpěly výrobní vadou, nedostaly mizerné díly z druhovýroby, někdo nezanedbal údržbu nebo opravu po drobné nehodě, koroze u nich ani dnes není hlavní téma. O to víc překvapí, když se tématem stala u jeden rok starého vozu. Navíc jakého...

Jde o Alfu Romeo Tonale, tedy menší italské SUV. O typ tu ale nejde, jde o značku. Ve slunné Itálii, kde se se zimními silnicemi plnými soli potýkají prakticky jen na sever, na antikorozní ochranu dekády kašlali, a tak si Fiaty, Alfy, Lancie a další tamní vozy získaly pověst rychle korodujících. „Ital rezne už na plakátě,” říkalo se stále ne až tak dávno. A možná pořád není vše v pořádku...

Naznačuje to případ, o který se na Redditu podělil jeden z kanadských majitelů teprve ročního Tonale. Italské auto v Kanadě, to zní trochu jako výbušná kombinace, problém by to ale být neměl, italské vozy vrozené problémy s reznutím dávno nemají. Tomuto ovšem skutečně začala bujit koroze na spodní hraně pátých dveří, jak můžete vidět na jím pořízené fotce níže. Není to žádná tragédie a může se to stát - výrobní i konstrukční vady pořád existují. A kdyby se o celou věc postaral dealer, ani se o tom nedozvíme. Ten to ale neudělal a jeho reakce jen přilévá oleje do ohně celé patálie.

Tohle se rozhodně dá řešit jako záruční oprava, třebaže technicky vzato to podmínky takového zásahu nesplňuje. Výrobci obvykle dávají záruku, která hovoří o „prorezavění” karoserie, což si někteří představují div ne jako díru v autě, jiní aspoň jako moment, kdy koroze prorazí skrz lak. To se tu nestalo, je ale jasné, že se to bez intervence servisu dříve nebo později stane - měl se tedy pokusit páté dveře opravit nebo rovnou vyměnit.

Místo toho ale zástupce dealera řekl, že to je „normální” a že se to prostě děje u všech Tonale. Ostatní majitelé na Redditu ale obvykle nesouhlasí, byť se mluví o nevhodném umístění odvodňovacích kanálků pátých dveří, které nedovolují části vody opustit tento díl karoserie. Může to být tím, může to být výrobní vadou, každopádně to není „normální” - u Felicie možná, u roční Alfy ne.

Máme pocit, že to je v prvé řadě případ nešťastného zacházení se stížností zákazníka, tohle šlo tisíci způsoby zamést pod koberec. Ale kdo ví, třeba Alfa skutečně něco konstrukčně pokazila, teď se brání širší servisní akci a dealeři mají za úkol reklamace „řešit” zatím takto. Máte-li Tonale, dejte nám případně vědět, zda jste se s něčím takovým sami nepotkali.

Alfa Romeo Tonale opravdu není „ta Alfa”, která by po roce měla reznout. Ale děje se to. A víc než samotný jednotlivý případ zaskočí reakce dealera na něj. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: variglog@Reddit

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.