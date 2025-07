Majiteli zánovního Volva za jízdy selhaly brzdy po aktualizaci software, který měl tento problém řešit. Vše natočil na video včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo

Napadlo by vás, že by vašemu autu mohly selhat brzdy kvůli softwarové chybě? Patrně ne, přesně to je ale možné, pokud vlastníte nedávno faceliftované Volvo XC90. Automobilka kvůli tomu dotčené vozy stahuje do servisů, problém to ale zjevně řešit nemusí.

Fakt, že by vašemu autu mohly za jízdy selhat brzdy, si naprostá většina lidí vůbec nepřipouští. Je to příliš katastrofický scénář a také velmi neobvyklé selhání - automobilky v tomto směru spoléhají na dekády prověřenou technologii, kterou bez vnějších příčin (fyzické poškození, extrémní klimatické podmínky, nepřiměřené použití apod.) selhávat nevídáme. Dnes tu tedy povětšinou máme ve všech čtyřech rozích kotouče, do kterých se zakusují destičky zasazené do třmenů na základě impulsu řidiče vydaném skrze mechanické, obvykle hydraulické vedení. Mění se pak materiál, zpracování a některé další okolnosti, jinak tu ale máme stále stejný princip, který si už v roce 1902 nechal patentovat Frederick William Lanchester.

Během víc než století se nám tu ovšem rozmohl jeden nešvar. V prvé řadě je třeba zmínit, že nová auta jsou stále těžší, takže zátěž brzdové soustavy neustále roste. A její fungování stále více ovlivňují moderní technologie - nejprve do mechanického vedení vstupovala elektronika jako něco navíc, dnes už může probíhat ovládání brzd stoprocentně po drátě bez fyzického spojení pedálu a brzd. To se děje stále častě i proto, že do hry vstupuje elektrifikace. Elektrická jednotka dokáže na rozdíl od té spalovací rekuperovat část kinetické energie, čímž intenzivněji přispívá ke zpomalení auta. Některé automobilky dovolují i velmi výrazné brzdění motorem, což vedlo až k rozmachu tzv. jednopedálového řízení, které konvenční brzdy po většinu času vynechává zcela.

Právě kvůli lepšímu sladění obou deceleračních mechanismů výrobci ustupují od onoho pevného spojení mezi brzdovým pedálem a samotnými brzdami, o vše se místo toho stará software. V důsledku toho se ovšem software sám může postarat o to, že prostě nezabrzdíte, i když pedál brzd prošlápnete až k Australanům. A výrobce motivuje k tomu, aby svá auta neosazovali tak výkonnými brzdnými systémy (menší kotouče, menší třmeny, horší materiál destiček apod.), protože většina řidičů je stejně nevyužije. Tím ovšem dráždili hada bosou nohou a bylo jen otázkou času, než zaútočí.

Kolegům z Carscoops se nyní ozval majitel jen dva měsíce starého Volva XC90 Recharge, podle nějž se pověstné ucho od džbánu už utrhlo. Vše má navíc z první ruky, neboť sám o vlásek unikl těžké nehodě. V půlce května totiž sjížděl úzkou cestu v kalifornských horách, kde se rozhodl využít rekuperaci brzdné energie. To dává v klesání smysl, právě tam energie nastřádáte nejvíc.

Muž skrývající se za pseudonymem Max navíc uvedl, že jen pár hodin předtím jeho plug-in hybridní SUV prošlo servisním zásahem, kde se dočkalo nového softwaru verze 3.5.14. S jeho pomocí přitom prý Volvo řešilo problém selhání brzd, kdy uvádělo, že při sjíždění kopců může systém po 1 minutě a 40 sekundách vypovědět službu. To měla softwarová aktualizace vyřešit, a proto se Max rozhodl, že systém využije naplno. Jenže ten i přes zmíněnou opravu selhal.

Z přiloženého videa doslova mrazí, neboť je jasně patrné, že přesně po oné 1 minutě a 40 sekundách brzdy zcela vypoví službu bez ohledu na to, co se mělo starat o jejich fungování. A vůz začne samovolně zrychlovat. Aby se Max vyhnul pádu do propasti, stočil SUV do svahu. A jakkoli šlo o kontrolovaný náraz, byl dost silný na to, aby se kolo auta rozpadlo na několik kusů. Poškozena pochopitelně byla i karoserie a podvozek, během incidentu však zjevně došlo k nápravě brzd, které poté začaly opět fungovat.

Max si posléze přizval forenzního technika, který potvrdil, že brzdy při sjíždění svahu náhle přestaly fungovat. Zároveň vyloučil, že by si majitel Volva spletl brzdový pedál s plynovým, neboť na ten pro změnu nebyl vyvinut žádný tlak. Místo toho systém nahlásil, že brzdy byly po celou dobu aplikovány, auto ale fakticky nebrzdilo, i když zřejmě technicky mohlo - software to nedovolil a provedená náprava zjevně nezafungovala.

Švédská automobilka pak sice Maxovo vozidlo opravila bezplatně a zároveň instalovala i další novější software, ovšem pochybnosti zůstávají. Mimo jiné i proto, že značka nově hovoří o tom, že brzdy mohou při využití jednopedálového řízení při sjíždění kopců vysadit po 1 minutě a 30 sekundách. Pokud tedy klientela stále ještě nemá další opravný software, který je k dispozici od června, neměla by vůz do intenzivního rekuperačního režimu raději vůbec přepínat.

Maxovi ale zjevně něco takového nestačí, koneckonců se nelze divit. Nebýt jeho duchapřítomnosti, Volvo mohlo mít na svědomí i lidské životy. A kdo ví, zda bychom se o tom někdy dozvěděli - mrtví už nic nepoví a nabouraná auta by měla brzdy fyzicky funkční. „Skoro jsme zemřeli a oni se ani neomluví,“ uvedl majitel vozu. Zda jej pak prodá, či si dále ponechá, již kolegům neupřesnil. Pokud nicméně chce mít jistotu, že se podobný incident nebude opakovat, bude muset pro své další auto spíše do bazarů než showroomů, kde osvědčená technika, u níž software neumí „ošálit” mačkání pedálu brzd, pozvolna přestává být k mání.

Volvo XC90 loni prošlo velkým faceliftem, ovšem ani ne po roce má na kontě velký průšvih s brzdami. Ten navíc jen umocňuje skutečnost, že vcelku nedávno měl vše vyřešit nový software. Jenže ani po jeho nahrání nefunguje rekuperace a sladění systémů zajišťujících deceleraci vozu tak, jak by mělo. Foto: Volvo

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.