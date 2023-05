První majitelka Tesly musí po 9 letech draze měnit baterii, i když najela jen pár desítek tisíc km před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Spalovací auto s 9 roky a 70 tisíci km na krku je v podstatě zánovní ojetina, ve které bylo nutné leda párkrát vyměnit olej, motor bude akorát dobře zajetý. Elektromobily jsou ale vážně jiná liga, tam už po takovém „využití” můžete potřebovat ekvivalentní nový díl za stovky tisíc.

Nepopíráme, že vývoj baterií kráčí kupředu, mílovými kroky to ale opravdu není. Možnosti jakýchkoli současných i pro budoucnost byť jen slíbených akumulátorů jsou tak mizerné vzhledem k energetickým nárokům aut, jejich potřebě rychlého doplňování energie, nutnosti minimalizovat hmotnost a velikost takové věci a v neposlední řadě maximalizovat její životnost s ohledem na cenu a dlouhodobou použitelnost zbytku vozu, že prostě nemají šanci konkurovat spalovacím vozům. Avíza různých zázračných řešení jsou obvykle jen zbožná přání či realitě hodně vzdálené vize, šance na skutečný průlom v následujících 10 letech jsou prakticky nulové.

To nás přivádí k příběhu Boba Atkinse, který se s nesnázemi spojenými právě s akumulátory svěřil kolegům z Auto Evolution. Tento bývalý technik nyní pomáhá své tchýni s řešením problémů, které postihly její Teslu Model S 85. Tu si dnes již čtyřiaosmdesátiletá dáma koupila v prvním čtvrtletí roku 2014 a sáhla „po všech příplatkových prvcích, které v té době byly nabízeny, s výjimkou lepšího audio systému“. Mezi doplňky přitom patřilo i prodloužení záruční lhůty ze 4 let a 50 tisíc mil (80 tisíc km) na 8 let a 120 tisíc mil (193 tisíc km).

Majitelka s vozem za devět let najela pouhých 43 280 mil (69 637 km), tedy lehce přes třetinu nájezdu zmiňovaného záručními podmínkami. Nicméně jak jste si jistě již spočítali, tovární garance skončila loni na jaře. A co čert nechtěl, letos v únoru ženě vůz oznámil, že „zredukována byla maximální úroveň nabíjení“. Vzkaz končil ikonkou žlutého trojúhelníku a varováním, že „řízení je v pohodě, naplánujte si servis“. Postarší dáma proto zprávu nebrala jako urgentní a bez problémů dojela domů.

Když nicméně později v březnu zastavila u Superchargeru a zkusila vůz dobít, systém po pár sekundách zahlásil, že baterie jsou dobité. Protože přitom ona dáma na rozdíl od svého zetě není technický typ, rozhodla se zkusit štěstí u jiného stojanu. Ovšem ani tentokrát nepochodila, přičemž nechápavě kroutil hlavou i majitel jiné Tesly, který se jí pokoušel pomoci. Teprve v té chvíli se žena svému zeti zmínila o onom varování.

„Pokud by aplikace Tesly nebyla šmejd, zobrazila by mi tutéž zprávu,“ uvádí Atkins, který vůz tchýně monitoruje skrze svůj mobil. To ale ještě netušil, že pochybení samotné automobilky dalece překonají její vlastní servisní centra. Když totiž devět let starý Model S do jednoho zamířil, technici se jej ani nepokusili dobít. Místo toho majitelku objednali do jiného servisu na duben a poté ji poslali domů. Co přitom má dělat s vozem, který v podstatě nelze dobít, ji už nikdo neřekl.

Atkins tedy po problému zapátral na vlastní pěst, aby nakonec zjistil, že kód chyby BMS_u029 je u starších Tesel poměrně běžný. A vede k tomu nejhoršímu, nač může dojít . tedy k nucené výměně baterií. O něčem takovém přitom jeho tchýně zpočátku ani nechtěla slyšet, místo toho se Modelu S chtěla zbavit a Teslu jako takovou zavrhnout po zbytek života. Jenže Atkins následně zjistil, že její vůz bez funkční baterie má hodnotu zhruba 10 až 12 tisíc dolarů (cca 216 až 260 tisíc Kč).

Před koupí Tesly přitom žena vlastnila Mercedes-Benz E320, načež zvažovala, že by se k třícípé hvězdě vrátila. Jenže pár let staré provedení E350 se pohybuje okolo 40 tisíc dolarů (867 tisíc Kč). Raději tedy nakonec zvolila pořízení nové baterie za cenu dvakrát převyšující zbytek vozu, tedy 20 000 USD (434 tisíc Kč). Dávalo jít o vzhledem k hodnotě zbytku smysl, zvlášť když její Model S je prakticky nejetý, má nové pneumatiky a hlavně je s ním spojeno doživotní dobíjení zdarma u Superchargerů. Dobrý konec? Tak bychom investici blížící se půl milionu korun do skoro dekádu starého auta o poloviční hodnotě opravdu neoznačili...

Láká vás koupě ojetého Modelu S? Pokud je mimo záruku na baterii, raději od něj dejte ruce pryč, může se vám šeredně nevyplatit. Foto: Tesla

Zdroj: Auto Evolution

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.