Majitelům Hyundai a Kií se z aut loupou laky, jako by to přepískli s opalováním, ví se už o desítkách tisíc případů před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hyundai

A velmi pravděpodobně jich bude ještě o dost víc, neboť tohle je číslo, které přiznává sama automobilka. Následky jsou někdy dost hrozivé, laky odpadávají klidně z celých velkých karosářských dílů.

Zažil to snad každý, kdo se narodil v našich zeměpisných šířkách a ani jeho předci nemají původ o tisíce kilometrů jižněji. V létě strávíte přes den trochu víc času na slunci, večer vám kůže začne červenat a pálit. A i když v dalších dnech zhnědne, obvykle se dříve nebo později po sprchování setkáte s kusy sebe sama v ručníku, pokud vám tedy nezačnou z těla odstávat kusy zaschlé kůže, jako byste měli lupénku nebo něco podobného.

Jak to souvisí s auty? Obvykle nujak, pokud se vám ale „nepoštěstilo” být majitelem některých Hyundai a okrajově i Kií vyrobených přinejmenším mezi roky 2010 a 2018. Různé vozy těchto značek, naprosto dominantně bílá auta, se totiž loupou právě jako Árijec v Africe. A není to tak, že se z aut se tam něco uloupne, byť i to se stává, záplavy fotek majitelů na sociálních sítích ukazují, že dotčené vozy někdy rychle pozbydou snad i metry čtverečné laku. Ten se z nich za blíže nejasných okolností sloupne s neobyčejnou lehkostí až na holou karoserii.

Podle některých má problém spojitost s nasazením tzv. samozacelujících se laků, které se mají být schopny zbavit drobných oděrků. Podle jiných jde prostě o výrobní problém a špatné spojení základní barvy s karoserií. Tak či onak jde o defekt, jehož vzniku majitelé nijak nepřispěli a nemají ho jak ovlivnit, a pochopitelně jim kazí dobrý dojem z aut, se kterými jinak bývají spokojeni. I příkladně udržované vozy kolikrát vypadají jako zanedbaná auta, která by se roky povalovala někde na vrakovišti.

Nevíme, jak moc je tento problém obvyklý v našich končinách, po celém světě ale existuje řada skupin na sociálních sítích, ve kterých si lidé následky těchto patálií sdílí od Austrálie po Kanadu. Vidíme v nich tisíce členů, takže nejde o okrajový problém, a automobilka před ním hlavu do písku nestrká.

Hyundai, kterého se problém týká především, v reakci na zaslaný dotaz přiznalo, že problém existuje a automobilka eviduje řádově desítky tisíc případů, ve kterých si zákazníci stěžovali. A které podle svých slov aktivně řeší. Záruční opravy jsou samozřejmostí, Hyundai se ale snaží vyjít vstříc i po záruce, byť v takovém momentě hlášení řeší případ od případu. Automobilka proto vyzývá, aby v případě vzniku problému klienti kontaktovali servisní centra, kde se pro ně firma pokusí najít uspokojivé řešení.

Zní to hezky, realita ale podle reakcí některých majitelů tak hezká vždy není. Nezřídka se stává, že lak odpadává z různých částí vozu postupně, automobilka pak několikrát reklamaci uzná i bez pohledu na záruku, od určité chvíle ale opravu na své náklady odmítá. Podle jakého klíče jsou jednotlivé případy řešeny tedy zůstává nejasné, stoprocentní spoleh na opravu na účet Hyundai ale zjevně není.

Proto také někteří majitelé vyzývají na sociálních sítích k hromadné žalobě na automobilku, neboť některé případy nebyly vyřešené vůbec, jiné ne zcela. Zda k takové akci někde ve světě došlo, nedokážeme v tuto chvíli potvrdit, pokud ale máte s touto záležitostí nějaké zkušenosti z našich končin, rádi si je vyslechneme.

Je hořce úsměvné, že zejména bílá Hyundai trpí na loupání laku podobně jako velmi světlí lidé trpí na loupání kůže. V případě aut nelze hovořit o vlastnosti, je to problém, ke kterému se automobilka nestaví zády. Podle některých ale není dostatečně vstřícná. Ilustrační foto: Hyundai

Zdroje: Australian Hyundai peeling paint a Kia and Hyundai Defective Paint Class Action Group@Facebok, Hyundai

