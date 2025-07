Majitelům tisíců Volv dál hrozí totální selhání brzd kvůli hloupé softwarové chybě automobilky, úřad vydal neobvyklé varování před 3 hodinami | Petr Prokopec

Je to až perverzně krutá ukázka možného selhání moderních aut, která stále více spoléhají na řádky kódu místo mechanických vazeb. Neobvyklá situace si tak vyžádala neobvyklou reakci amerického úřadu pro silniční bezpečnost. Relevantní je ale i pro celý svět.

Nejsme z těch, kteří by si i dnes s oblibou pouštěli filmy z VHS, telefonovat chodili do budky a každý týden vyhlíželi pošťáka s novým ábíčkem. Svět se posouvá vpřed a evoluční změny jsou obvykle dobrou věcí. Jen to ale neznamená, že budeme jakoukoli z nich brát jako požehnání a přehlížet dříve nemožné problémy, které s nimi přichází. Platí to i o autech, ze kterých se stále více stávají počítače na kolech.

Obecně nic proti tomu, je ale vždy třeba se ptát, jaká míra je ještě únosná. Některá auta jsou prošpikována elektrikou do takové míry a do takové krajnosti, že se autům mohou hned po koupi rozzářit palubní desky jako vánoční stromeček a nikdo neví, co s tím. To je ale pořád ta lepší varianta - víte, že existuje problém, tušíte jeho možné následky a můžete hledat příčiny. Dochází však i na elektronická selhání, o kterých se nedozvíte dřív, než něco kritického přestane na autě fungovat. A přesně to se stalo Volvu.

Jeho dobíjecí auta mají kritický problém s brzdami, který vlastně vůbec nesouvisí s brzdami. Jde o hloupou softwarovou chybu, která v autech časově limituje fungování brzd v případě využití intenzivní rekuperace kinetické energie. Jak jsme popsali ve zmíněném článku (a můžete také vidět níže), brzdy po určité chvíli prostě přestanou fungovat a není cesty, jak je jako řidič může aktivovat, neboť jejich ovládání už je kompletně elektronické, mechanická vazba mezi pedálem a třmeny neexistuje. Podle nás tak daleko nikdo neměl zajít, však některá konkurenční auta si i v takovém případě ponechávají záložní mechanické (v tomto případě přesněji hydraulické) spojení.

Majitel jen dva měsíce starého Volva XC90 Recharge na to málem doplatil, když využíval rekuperace při sjíždění úzké horské cesty. Nicméně systém po 1 minutě a 40 sekundách mu brzdy zamávaly a jemu nezbylo než narazit do svahu, jinak by se zřítil do propasti. Paradoxem na celé věci byla skutečnost, že švédské SUV se jen pár hodin před incidentem dočkalo nového softwaru, který měl selhání rekuperačního systému řešit. Neřešil.

Automobilka proto v červnu přišla s další aktualizací, která (předpokládáme) úplnému selhání brzd zamezuje. A zároveň majitelům sdělila, že by při sjíždění kopců neměli rekuperaci využívat déle než 1 minutu a 30 sekund. Tím však k sobě přilákala ještě větší pozornost agentury NHTSA, která řeší bezpečnost na amerických silnicích a koriguje svolávací akce výrobců, neboť jde o dost absurdní instrukci, kterou lidé prostě nemohou nosit v hlavě. Co mají dělat? Pustit si cestou z kopce stopky?

Nevíme, jestli přijde ještě nějaké lepší řešení, NHTSA na každý pád Volvo nešetří a vydal neobvyklé varování pro všech 11 649 majitelů plug-in hybridních a elektrických Volv z let 2020 až 2026, kterých se problém potenciálně týká. Skoro desetina z nich si totiž nestáhla ani tuto aktualizaci softwaru, která řeší aspoň něco, a tak nezvykle naléhá na majitele, aby si ji instalovali. Předpokládáme, že po celém světě budou takových lidí tisíce, NHTSA pracuje jen s vozy prodanými v USA, problém je ale globální.

Úřad dále informuje, že pokud si lidé aktualizaci nenainstalovali, mají vedle modelu XC90 také u typů C40, EC40, S60, S90, V60, XC40 a XC60 zanechat používání režimu intenzivní rekuperace. NHTSA k tomu uvádí, že „při určitých scénářích, jako je sjíždění kopců a využití rekuperačního režimu či jednopedálového řízení, může dojít na kompletní selhání brzdných funkcí“.

Volvo k tomu říká, že za problémem stojí špatný software, který měl řešit jiný problém značky, a sice haprující zpětné kamery. Nové řádky kódů si tedy zjevně nerozumí s těmi předchozími. To se vlastně stává často u počítačů, že dojde na aktualizaci, po níž vám mnohé dříve bezchybné funkce náhle začnou haprovat. Jenže za klávesnicí vám nejde o život, v autě to může být horší.

Plug-in hybridní a elektrická Volva mají problém s rekuperací brzdné energie a jednopedálovým řízením. Vyřešit to měla modernizace softwaru, nicméně to Švédové tvrdili už před dvěma měsíci. Tak či onak si lidé mají aktualizaci nainstalovat co nejdříve, jinak jim hrozí to, co můžete vidět níže. Foto: Volvo

