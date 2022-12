Malé luxusní kombi ještě s pořádným motorem dnes lidé v bazarech přehlíží. Koupíte ho levně, i když vydrží před 8 hodinami | Petr Prokopec

Spousta lidí ani nebude vědět, že vzniklo, ti další budou žít v přesvědčení, že dnes půjde o ceněný dobový artefakt. Není tomu tak, pěkné kousky koupíte o hodně levněji než základní Octavii, přitom dostanete Mercedes kombinující všechny praktické i „řidičské” vlastnosti.

V poslední době píšeme o ojetinách skoro stejně často jako o nových autech. Do bazarů totiž míří stále více lidí, zatímco v showroomech jich ubývá. Stojí za tím nejen rostoucí ceny, ale také svoboda, která vás při výběru aut z druhé ruky čeká. Ostatně zkuste dnes přijít za dealerem s tím, že toužíte po malém kombíku s motorem V6 nebo V8. Pak můžete odejít a vrátit se druhý den, celé osazenstvo autosalonu se bude pořád smát stejně jako ve chvíli, kdy vyslovíte svůj požadavek.

Dnes se takové motory na starém kontinentu zkrátka už nenosí a chybí málo k tomu, aby i mluvit o nich bylo považováno za trestné. Než se tak ovšem stane, můžete si přesně takový vůz koupit v bazaru. Jmenuje se Mercedes-Benz C55 AMG Kombi a spolu se sedanem dorazil na trh v roce 2004 jako součást faceliftu celé třídy C. Nahradil do té doby prodávané šestiválcové provedení C32, které disponovalo přeplňovaným šestiválcem. To dnes zní jako pohádka, však třícípá hvězda na počátku milénia činila pravý opak toho, co dělá nyní - místo downsizingu byl v kursu upsizing.

Osmiválec o 5,4litrovém objemu nebyl nový, automobilka jej převzala z třídy E. Sedan i kombík pak naladila na 367 koní, s nimiž stovka zabrala 5,2 sekundy, dvoustovka 19,3 sekundy a nejvyšší rychlost činila 250 km/h. Jsou to dobrá čísla i dnes, před 17 lety ale v dané obchodní třídě budila pozdvižení. Konkurenční BMW M3 bylo totiž motorově i výkonově níže, navíc jste jej mohli pořídit jen jako kupé či kabriolet. Mercedes jste ovšem mohli koupit i jako kombík s až 1 384litrovým zavazadelníkem.

Při poslechu těchto vět si mnozí budou myslet, že jde o ceněný dobový artefakt jako třeba BMW M3 E46, ale není tomu tak. V bazarech jde o naprosto přehlížené auto, o jehož existenci kvůli relativně krátké výrobě mnozí ani neví. A to je šance pro ty, kteří ví, neboť jde o skutečně zajímavou alternativu ke kde čemu.

Má smysl se o ní dále zajímat? Lidé z TÜV říkají, že jde o relativně odolné auto, se kterým nebývají větší problémy. Poukazují hlavně na korozi, která ovšem byla vlastní hlavně vozům před faceliftem, kdy pod kapotou trůnil motor V6 (mimochodem také nikoli nezajímavá, ale ne až tak „neprůstřelná” volba). Poté se ochrana karoserie i podvozku zlepšila, ovšem i tak je zevrubná kontrola prakticky nutností. Stejně tak byste měli důkladně prověřit lak, neboť jen tak zjistíte, zda byl vůz nabourán a poté opravován, případně kde a jak.

Pozor je třeba dát rovněž na tuningové komponenty, jimiž mnozí majitelé svá auta osadili a do jisté míry je tak zničili. Platí to hlavně o pružinách, radost vám ovšem nemusí udělat ani sportovní výfuk, který může přenášet dovnitř až přílišný hukot. Něco takového lze kvitovat u kupé, kabrioletu nebo u sedanu, v případě prakticky zaměřeného kombíku ale po čase začnete uvažovat o výměně za originální kousek. Což je vlastně největší riziko tohoto vozu.

C55 AMG Kombi dnes můžete koupit od nějakých 200 tisíc Kč - skutečně tak málo - a už za 300 tisíc můžete vybírat kousky s nájezdem okolo 100 tisíc km. Tedy vybírat... Obvykle se jich prodává jen pár desítek, takže výběr není velké, je ovšem nenulový. A pokud si dáte jako limit základní cenu Škody Octavia, tedy něco málo přes 500 tisíc Kč, za nehty vám skončí jeden z nejhezčích kousků v nabídce.

Ve srovnání s původní cenou i současnými cenami čehokoli alespoň vzdáleně srovnatelného jsou to snové sumy na tak široce univerzální, výkonný vůz. Ovšem ceny náhradních dílů jsou opravdu vysoké a jakýkoli větší problém bude drahý. Musíte tedy třeba zvážit, zda vám za to osmiválcová atmosféra stojí a pokud ano, nešetřit na koupi a vyhlédnutý kousek důkladně prověřit. Jsme si totiž skoro jisti, že kombík v garáži sušit nebudete - tohle auto jsme poznali s oběma motory a jízda s ním má grády. I když jej můžete používat každý den pro cokoli, co vás napadne.

Mercedes-Benz C55 AMG Kombi (na snímcích exteriéru je jen starší verze C32, oficiální fotky kombíku s osmiválcem nikdy nevznikly) představuje lákavou koupi, na svou výjimečnost to není vůbec drahé zboží. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: TÜV

Petr Prokopec

