Předražené SUV Fordu je nové smutným symbolem moderny, ojeté ale láká víc, dokonce i cenou včera | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Půjčilo si jméno docela jinak koncipovaného auta a přidalo k němu cenu, která dnes začíná na 600 tisících Kč. Puma je už proto drahá a kontroverzní, jako ojetá se ale jeví přece jen jinak.

Ještě před dvaceti lety jsem patřil mezi velké příznivce Fordu. Tehdy jsem vlastnil Escort ve finální limitované edici GT a jakkoli jsem mohl počítat se 115 koňmi a bodykitem inspirovaným slavnou verzí RS2000, k plné spokojenosti jsem měl daleko. Původně jsem totiž toužil po modelu Cougar, který byl postaven na bázi většího Mondea a disponoval 2,5litrovým šestiválcem. Na takové auto ale můj někdejší rozpočet nedosáhl, stejně jako bohužel ze hry byla i Puma, jejíž 1,7litrový čtyřválec byl sice o „decku“ menší než má jedna-osma, ovšem i přesto dával 155 koní.

Puma tehdy zůstala v nabídce značky jen pět let, během nichž vzniklo zhruba 133 tisíc kusů. Automobilka přitom na kupátko v roce 2019 navázala novou generací, která taktéž posílala na přední kola 155 koní. To, stejně jako název, však bylo jedinou spojnicí mezi jinak diametrálně odlišnými vozy. Novodobá Puma je symbolem nechtěné moderní automobilové travestie - je to 4 186 milimetrů dlouhé SUV, které vychází z malé Fiesty a je dnes nabízeno s tříválcovými motory EcoBoost. Přesto stojí nejméně 599 900 Kč.

Tím se pro změnu stalo i symbolem moderní drahoty, podobné peníze stál na začátku své éry o několik tříd výše postavený základní Superb. Pokud jste tedy nevyhráli ve Sportce a váš příjem není nadprůměrný, dá se předpokládat, že zamíříte místo do showroomů s novými vozy spíše do autobazarů, kde Puma dává větší smysl už proto, že její ceny startují okolo 300 tisíc korun.

Protože i ty nejstarší exempláře mají na kontě maximálně čtyřletý provoz, lze dané nabídky považovat za příznivé. I proto, že spojen je s nimi rozumný nájezd, který většinou zdaleka nedosahuje ani 100 tisíc kilometrů. Ford si navíc dal poměrně záležet na řemeslné kvalitě, jakkoli zhruba pětina majitelů narazila na nějaký problém již během prvního roku vlastnictví. Ovšem i přesto Puma v anketách zaměřených na spolehlivost figuruje spíše na čelních příčkách.

K oněm závadám totiž modrý ovál přistoupil odpovědně, ať už v rámci individuálních oprav, popř. během svolávacích akcí. Dosud proběhly tři, z nichž ta první řešila špatně uchycenou kabeláž baterie mild-hybridního systému. Ve druhém případě bylo třeba napravit nekvalitní pružiny airbagu řidiče, zatímco ta třetí se soustředila na modul eCall. Týkala se přitom pouhé stovky aut, zatímco ta první 428. Nejnákladnější pro značku byla ta druhá (24 249 vozů).

Suma sumárum se tak ojetá Puma jeví lákavě, kromě oné litrové jednotky navíc lze sáhnout po jedna-pětce, která roztáčí přední kola verze ST dokonce 200 koňmi. Právě na jeden takový exemplář poukazují naši kolegové z Auto Bildu - vůz s pouhými 15 225 kilometry z dubna 2021 je dnes nabízen na 26 990 Eur (cca 639 tisíc korun). Je tak vlastně levnější než litrové provedení s výbavou ST-Line X.

Novodobá Puma může i ve verzi ST vyjít jako ojetá relativně levně. Jak se navíc zdá, počítat můžete s vyšší kvalitou než u většiny portfolia modrého oválu. A to přesto, že pětina majitelů zaznamenala problém již během prvního roku. Foto: Ford

Zdroj: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.