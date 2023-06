Malý ojetý elektromobil je žhavým kandidátem leda na zahradní domek, přes rychlý propad ceny ho lidé nechtějí před 5 hodinami | Petr Prokopec

Stával jako lepší nová Octavie, po pár tisících kilometrech je k mání snadno za polovinu. A s větším nájezdem za třetinu. Přesto o něj skoro nikdo nestojí, ze Smartu EQ ForFour bude jednou stejně jako z jeho předchůdce jen drahý zahradní domek.

Prakticky pokaždé, když se bavím s lidmi čtoucími náš magazín, řeč se stočí k elektromobilitě. Je to dnes bohužel automobilové téma číslo jedna - pro většinu lidí symbol vnucování nechtěného, pro menšinu symbol boje proti klimatickým změnám. Naši pozici patrně znáte, je nakonec ryze racionální. Proti bateriovému pohonu nemáme nic, tedy až na skutečnost, že za stávajících podmínek ho nelze považovat za únosný ani ekologicky, ani ekonomicky. Těžba vzácných kovů, bez kterých se akumulátory neobejdou, je totiž neřešitelně špinavou záležitostí. Samotná auta jsou pak znovu kvůli baterkám nesmyslně drahá a málo využitelná.

Spíše než k cestám za prací, výletům k moři či na hory se tak elektromobily hodí spíše k pohybu ve městě. Tam pak může dávat smysl i přesunutí emisí z výfuků do elektrárenských komínů, neboť jakkoli se jedná o vytloukání klínu klínem, nějaké zlepšení životních podmínek to skutečně přinese. Bateriový pohon tedy i proto fanoušky má, příznivce se nicméně automaticky nerovná majitel. Cena je nakonec limitující pro každého, kdo nemá citelně nadstandardní příjmy.

Pro většinu lidí je drahá i Dacia Spring, která patří k nejlevnějším elektromobilům na starém kontinentu. A pokud někdo nemá na zástupce rumunské značky, který původně vznikl jako elektrická verze čínského Renaultu City, asi jen stěží bude pošilhávat po čemkoliv prestižnějším. Mezi takové vozy se přitom řadí i Smart, jehož provedení EQ ForFour stálo v roce 2019 nemalých 591 690 Kč.

Za tuto sumu, která by vám v danou dobu bez problémů do garáže přihrála větší a využitelnější Škodu Octavia v už dost solidní verzi, jste přitom mohli počítat s bateriemi o kapacitě 16,7 kWh. Taková porce je nižší než u řady současných plug-in hybridů, i přes nízkou hmotnost vozu tak dojezd opravdu nepatří mezi největší - značka uváděla 160 km. Šlo nicméně o hodnotu vypočtenou dle nereálného cyklu NEDC. Data spojená se skutečným světem jsou pak více než tragická, zvláště v zimě, kdy ve městě zvládnete jen 95 km a na dálnici ještě nižších 65 km.

Tyto parametry jsou navíc spojeny se zcela novými bateriemi. Nejstarší exempláře nicméně mají na kontě již šestiletý provoz, kapacita akumulátorů se tak začíná blížit nějakým 70 procentům původní hodnoty. To ovšem znamená, že v zimě nemusíte ve městě zvládnout ani 70 km. Vskutku tedy nejsme daleko od reality, když zmiňujeme, že taková auta se hodí maximálně tak na cestu do nejbližšího supermarketu pro rohlíky. Původní majitelé zlákaní dotacemi se jich tak začínají raději zbavovat.

I přes všemožné vládní subvence jsou ovšem ojeté elektrické Smarty stále příliš drahé. Ceny totiž startují okolo 200 tisíc korun. Němečtí kolegové pak proklepli kousek z dubna roku 2021, který za ony dva roky najel jen 6 873 km. To není mnoho, se zbývající šestiletou garancí a 82 koňmi je nicméně spojeno 14 390 Eur (cca 340 tisíc korun). Po zaplacení takové sumy chce ovšem většina Čechů plnohodnotné auto. Tím však Smart ForFour není ani přes čtyři sedadla.

Pokud by přitom takové auto bylo k dispozici zhruba za polovinu, ovšem se zcela novými bateriemi, možná bych o něm jakožto o rodinném přibližovadle do města ještě uvažoval. To je nicméně daleko větší utopie než realizace politických plánů spojených právě s vnucením bateriového pohonu všem. Spíše se tak zdá, že po pár letech provozu nebudou elektrické Smarty sloužit v ulicích, nýbrž na zahradách jako neobvyklé domečky pro děti. Jejich elektrický předchůdce nejednou skončil právě tak.

Pokud by ojetý Smart ForFour stál zhruba 200 tisíc korun, a přitom skutečně dosahoval udávaných 160 km na jedno nabití, nejspíše by stál za zvážení. Jenže za takovou cenu dostanete šest let staré vozy, které již nezvládnou stovku ani za ideálních podmínek. Foto: Smart

