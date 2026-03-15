Masivní ztráta hodnoty elektrických aut nikdy nekončí. 2,2 milionu fuč za 35 tisíc km je další masakr, navíc u jakého modelu?

15.3.2026 | Petr Miler

Foto: Cars and Bids, tiskové materiály

Máte pocit, že když si podobné auto koupíte po úvodní ztrátě hodnoty, která snadno atakuje milionovou hranici během jednoho roku, uděláte dobrý obchod? Zjevně ne, bolest trvá dál. Navíc je nutné dodat, že to vážně není problém, který by se týkal jen nemastných a neslaných modelů.

Je to téma, ke kterému se musíme vracet, neboť je to zjevný leitmotiv vlastnictví současných elektrických aut bez ohledu na váš postoj k jejich použitelnosti, řidičské atraktivitě či jakékoli jiné formě přitažlivosti. Přesto je mnohými nepochopitelně zahráván do kouta, i když si zaslouží všechnu pozornost světa.

Neznám totiž skoro nikoho krom pár lidí, kteří si kupují auta daleko pod svými ekonomickými možnostmi (člověk mající bez problémů na garáž se dvěma Porsche si koupí Škodu Superb apod.), koho by nezajímaly náklady vlastnictví jeho auta. Pokud si někdo myslí, že člověku kupujícímu třeba Lamborghini je jedno, jestli ho auto stojí za rok 200 tisíc nebo 2 miliony, protože na něj prostě má, jste na omylu. Lidé kupující podobné vozy obvykle nejsou zase tak bohatí, nevydělají si milion nebo dva za měsíc, aby jim to skutečně jedno bylo, takže jejich životy rozptyl těchto částek pochopitelně ovlivňuje.

Mám naopak kolikrát pocit, že čím bohatší člověk je, tím víc na to hledí, neboť obvykle ke svým penězům nepřišel náhodou, ale v libovolném byznysu, kde ekonomické uvažování uplatňuje stejně jako ve svém soukromém životě. Dobře, mohu mít trochu zdeformovanou optiku tím, že trávím asi polovinu života v Nizozemsku, kde jsou lidé ultra škrti, jsou velmi spořiví. Ale Češi mi zrovna v tomto nepřijdou tak dalece odlišní.

O kolik peněz lze přijít koupí elektromobilu, který je drahý, jeho hodnota se rychle blíží nule vzhledem k jeho omezené životnosti danou limity drahých baterek a zájem o něj na sekundárním trhu je i kvůli pokřivení toho primární velmi omezený, jsme vám naposledy ukazovali na jednom Lucidu, jehož majitel odepsal 950 tisíc Kč za 5 měsíců a velmi skromný nájezd. Je to ryzí fakt, který je zdokumentovaný jak existencí dokladu o původní ceně, tak aktuální hodnotou vozu objektivně stanovenou v aukci s širokou pozorností. Není to jak popřít a není to snad ani jak bagatelizovat - platit skoro 200 tisíc Kč měsíčně za auto jen na ztrátě hodnoty (žádné palivo, žádné pojištění, žádné pneu, žádný servis, žádné brzdy, prostě nic, to všechno budou peníze navíc) je hodně pro kohokoli, kdo nevyhrál Eurojackpot, nebo nepatří mezi opravdu velké boháče.

Jedna bagatelizující reakce na takový vývoj se ale pořád vrací: Problém si „vyžral” první majitel a vy teď můžete „zarobit”! Chápeme, že to tak může působit a u některých jiných aut to tak občas bývá. Typicky drahé, ale ne zase tak výjimečné modely luxusních, ale ne zase tak luxusních značek jsou často těmi, které ztratí výraznou část hodnoty v úvodním cyklu své existence a pak už to s nimi zase tak zlé není. Pamatuji například trápení kolegy s Audi S6 TDI poslední generace, což je vůz, který v lepší specifikaci stojí snadno ke 3 milionům Kč, ojetiny s pár desítkami tisíc kilometrů ale svého času snadno vyšly okolo 1,7 milionu Kč a další cenový sešup u nich byl mnohem pozvolnější. U elektromobilů je křivka jiná.

Také její strmost sice klesá, ale zdaleka ne tolik. A ukázat si to můžeme znovu na Lucidu. Koupit přibližně roční auto s 5 až 10 tisíci km nájezdu po milionové ztrátě hodnoty může znít lákavě, ekonomická bolest tím ale prostě nekončí. Ukazuje to Lucid Air na fotkách okolo, který si majitel pořídil v roce 2022 a najel s ním od té doby jen 21 834 mil, tedy skoro přesně 35 tisíc km. To není skoro nic, hotový „Jahreswagen”, vůz, který se „spalovacím světě” podrží pořád jasnou většinu svého hodnoty. A půjde-li o něco výjimečného, na ceně sotva ztratí. Tento Lucid je výjimečný, přesto jeho hodnota padá k zemi jako šutrák ze Sněžky.

Bavíme se totiž o úvodní výbavou našlapané Dream Edition ve verzi Performance s výkonem přes 1 100 koní. Je to po všech stránkách jeden z nejlepších elektromobilů, jaké kdy vznikly - patří mezi nejvýkonnější, nejrychlejší, nejluxusnější, nejkvalitnější a s baterií o kapacitě 118 kWh aspoň někam dojede. A také patří mezi ty vůbec nejdražší, majitele vyšel na 170 500 dolarů, tedy skoro 3,7 milionu Kč.

Rozhodně to není špatné ani nezajímavé auto, přesto za něj nyní v aukci Cars and Bids po zmíněném mrzkém nájezdu, ve stavu zjevně zánovního vozu s historií dokladující roky příkladné péče nikdo nedal víc než pouhých 67 tisíc dolarů, tedy jen 1,4 milionu Kč. Je to přes 2,2 milionu ztráty hodnoty, 61 procent původní ceny a... No jen si představte, že jste si auto koupili po roce po ztrátě 900 tisíc korun. Dalších 1,3 milionu čekalo na vás, tohle je bolest, která opravdu nekončí.

Obzvlášť úsměvně pak působí povinně udávaná informace o tom, kolik s takovým vozem teoreticky ušetříte za palivo v horizontu 5 let (jako by to někdo věděl, ceny vstupů se zjevně pořád rychle mění). „You save 3,500 USD in fuel costs over 5 year!” praví sdělení. Takže ušetříte 3 500 dolarů, asi 75 tisíc korun, na palivu za 5 let vlastnictví. To jen připomíná, jak absurdní je propagace elektrických aut ve stínu současných cen paliv, na kterou jsme též naráželi. Opravdu někoho zajímá 15 tisíc potenciální úspory za rok v momentě, kdy na hodnotě přichází za stejné období o půl milionu?


Hezký, opravdu atraktivní Lucid Air, řeknete si. A ano, je to vlastně lákavé auto, ale na zase tak lákavé, aby po něm v podobě ojetiny toužily davy. Netouží, proto majitele připravil o víc než 2,2 milionu za pouhých 35 tisíc ujetých kilometrů. Foto: Cars and Bids, tiskové materiály

Zdroj: 2022 Lucid Air Dream Edition Performance 1,111-hp Dual-Motor AWD, 451-Mile Range, Unmodified@Cars and Bids

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.