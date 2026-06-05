Mechanik si sám udělal servis, za který si Bugatti účtuje 560 tisíc Kč, jen za 33 tisícovek. A ukázal, na čem všem si automobilka mastí kapsu
Petr ProkopecNení problém chápat, že jde o komplexní službu, která bude podstatně dražší než samotná práce běžného mechanika. Jenže také je tu spousta tuctových dílů, které Bugatti prodává jako něco výjimečného, i když VW ty samé použil v obyčejných Volkswagenech či Audi.
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Mechanik si sám udělal servis, za který si Bugatti účtuje 560 tisíc Kč, jen za 33 tisícovek. A ukázal, na čem všem si automobilka mastí kapsu
5.6.2026 | Petr Prokopec
Není problém chápat, že jde o komplexní službu, která bude podstatně dražší než samotná práce běžného mechanika. Jenže také je tu spousta tuctových dílů, které Bugatti prodává jako něco výjimečného, i když VW ty samé použil v obyčejných Volkswagenech či Audi.
Bugatti rozhodně nejsou auty pro každého, ostatně za posledních dvacet let jich vzniklo jen něco málo přes tisíc. Cena žádného z nich nestartovala pod 20 miliony korun, naopak velké množství lidí poslalo na firemní účet klidně pětinásobnou či vyšší sumu. Drahé ovšem není jen pořízení, ale také servis, neboť třeba za výměnu oleje u modelu Veyron si značka v Británii účtuje 20 tisíc liber neboli 560 tisíc korun. Nikoli však kvůli samotnému lubrikantu, nejvíce z faktury jde na práci techniků, kteří musí odmontovat část karoserie, aby se k motoru W16 vůbec dostali.
Právě Veyron si před pár týdny koupil mechanik Mat Armstrong, kterého můžete znát z Youutbe. Ostatně už loni proslul v souvislosti s havarovaným Chironem, který chtěl pro jeho majitele opravit za daleko menší peníze, než jaké by si naúčtovalo Bugatti. Narazil však na problém v podobě absence náhradních dílů, které mu automobilka odmítla prodat, neboť by si tím pokazila velmi výnosný obchod. Youtuber jí proto vzkázal, že pokud to nepůjde jinak, chybějící komponenty klidně vytiskne na 3D tiskárně.
Něco takového mu lidé z Molsheimu pochopitelně nedoporučovali, a to kvůli rychlostem, kterých Chiron dosahuje. Kvůli tlaku na mnohé díly je totiž třeba takové přesnosti, jaké mimo továrnu jen málokdo dosáhne. Armstrong se ovšem nenechal odradit, v květnu tak byl vůz znovu nastartován a dokonce najel i pár dalších kilometrů. Za pakatel pak mechanik dokázal rychle zprovoznit i svůj Veyron. Aby ho ovšem dostal do prvotřídní kondice, bylo třeba absolvovat větší servis.
Ani tentokrát ovšem nedošlo na oslovení oficiálního dealera, který by ho „stáhnul” o víc než půl milionu. Armstrong totiž zjistil, že jakkoli exkluzivní Bugatti je, v mnoha případech konstruktéři použili běžných koncernového komponenty, které se jindy prodávají za pár tisíc. U Bugatti ale najednou strojí majlant.
Patří mezi ně třeba svíčky NGK nebo nádržky hydraulické soustavy, které vedle Veyronu dostal i malý VW Lupo. Za hydraulickou pumpu by pak Armstrong u Bugatti platil skoro 80 tisíc Kč, ovšem stejnou je vybavena i převodovka Audi A6, v jehož případě jde o díl za skoro desetinovou sumu. A podobné je to třeba se senzory či filtry.
Ve finále tak mechanik utratil za servis jen 1 193,83 GBP neboli něco málo přes 33 tisíc Kč. Zahrnuje to jen díly, ale zase tolik dřiny s tím neměl. A to použil i originální olejový filtr, který levnější náhradu nemá - Armstrong jej dokázal sehnat skrze Simona Furlongera, specialistu na vozy Bugatti, kterému výrobce přísun náhradních komponentů zatím neodmítnul. Je však otázkou, jak tomu bude nyní, neboť podobná videa byznysu Bugatti nepomáhají.
Na jednu stranu je pochopitelné, že servis, který se odehraje s veškerou péčí Bugatti, musí stát spoustu peněz. Přesto se zdá, že daň za vše okolo, co je s ním spojeno, je příliš vysoká ve srovnání s prací, která je v jeho rámci vykonána. Platíte tady spíš za luxusní zážitek než za servis, což někteří lidé mohou snadno začít vnímat jako zbytnou součást.
Oficiální servis Veyronu je velmi drahou záležitostí, nikoli však proto, že by docházelo na využívání nákladných unikátních dílů. Mat Armstrong to ukazuje v plné nahotě. Foto: Bugatti
Zdroj: Mat Armstrong@Youtube
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