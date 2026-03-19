Mechanik koupil nejlevnější Bentley s motorem W12 v Evropě a ukázal světu, proč dnes tahle auta stojí pakatel
Petr ProkopecVzhledem ke své image, technice i noblese dnes stojí opravdu málo, i ojetá Škoda Octavia vede nich může být drahá. Že to není jen tak, je nabíledni, přesto překvapí, co všechno může být špatně. Zaskočí ovšem i to, co nakonec dokáže přežít i velmi nedbalé majitele.
Mechanik koupil nejlevnější Bentley s motorem W12 v Evropě a ukázal světu, proč dnes tahle auta stojí pakatel
včera | Petr Prokopec
Vzhledem ke své image, technice i noblese dnes stojí opravdu málo, i ojetá Škoda Octavia vede nich může být drahá. Že to není jen tak, je nabíledni, přesto překvapí, co všechno může být špatně. Zaskočí ovšem i to, co nakonec dokáže přežít i velmi nedbalé majitele.
Před luxusními ojetinami nabízenými za velmi nízké ceny varujeme pravidelně. Nikoli však proto, že by šlo automaticky o problém, jde tu jen o riziko. Můžete samozřejmě udělat skvělý obchod a koupit pár let starý opečovávaný vůz za zlomek původní ceny, který vám další roky bude bez odříkají sloužit. Koupit ale můžete také „načatý” stroj, vás dostane do kolotoče problémů s tím, jak ho dát zase do pořádku. To se týká každé ojetiny, s ohledem na často pokročilou a komplikovanou techniku luxusních modelů se z toho ale může stát tak drahý špás, že na uvedení auta do chodu prostě nebudete mít, popř. to nebude dávat ekonomický smysl.
Sreten Milisavljevič je ale člověk, který se ani takových aut nezalekne. Tento nadšenec a mechanik v jedné osobě proslul hlavně tím, že se věnuje renovacím ikonických modelů divize BMW M, nezůstává však pouze u této značky, před dvěma lety zkoušel vdechnout život i padlému osmiválcovému Maserati. Loni se rozhodl, že koupí vůbec nejlevnější Bentley Flying Spur v Evropě v námi kdysi testované generaci a znovu zkusí čarovat. Dá se však předpokládat, že kvůli tomu musel sebrat kouzelnou hůlku Harrymu Potterovi, Hermioně i Voldemortovi, neboť velmi nízká cena 270 tisíc korun měla své opodstatnění.
Vůz měl mnohé závady na elektronice. Na karoserii a podvozek se pak v průběhu let nabalila rez, zatímco interiér začal hostit stále více plísně. Dvanáctiválcový motor nicméně působil jako bezproblémový, a právě proto se Sreten rozhodl, že to s britskou limuzínou zkusí. Toho ale následně začal trochu litovat. Jakkoli se mu totiž povedlo utěsnit střechu, aby dovnitř již nezatékalo, a vysušit koberečky, po nastartování jednotky W12 zjistil, že motor se přehřívá.
Po důkladné inspekci motorového prostoru Sreten zjistil, že s vysokými teplotami měl motor problémy prakticky od počátku. Jednotka se dokonce přehřívala tak moc, že se kvůli tomu roztekla i nádobka chladicí kapaliny. Z veškerých indicií se zdálo, že na vině by mohlo být špatné těsnění hlavy motoru či dokonce prasklá hlava válců. Jenže tomu Sreten odmítal věřit, neboť kromě vysoké teploty nenašel pod kapotou důkaz, který by takové selhání techniky potvrdil.
Nakonec se ukázalo, že vysoké teploty vedly ke změkčení jednoho šroubu hlavy, který se oproti původní délce trochu natáhnul. Kdykoli tedy došlo na sešlápnutí plynového pedálu, tlak v jednotce vedl k malému nadzdvihnutí hlavy - a tímto prostorem se pak horko dostávalo do chladícího okruhu. Sreten zjistil, že minulý majitel kvůli tomu zcela vymontoval termostat. Ovšem ani to jednotce nezabránilo v jejím dalším přehřívání. Skoro se tak zdálo, že projekt skončí neslavně.
Nakonec se ale ukázal, že ke všemu došlo i na ucpání chladiče, pročež koupil nový. Instaloval pak i termostat a novou nádržku chladicí kapaliny, díky čemuž W12 znovu ožil. Vzápětí se však ukázalo, že kvůli špatnému elektromagnetu turbodmychadla zůstává motor v nouzovém režimu. Zapotřebí je tedy jeho vyjmutí a následná oprava. Pokud by přitom nebylo vyřešeno ono přehřívání, do tak náročné operace by se Sreten již nepustil. Takto ale vnímá Bentley jako hodné záchrany.
Nutno však dodat, že už dosavadní úsilí, které se soustředilo jen na motor, nebylo zrovna levné. Pokud pomineme práci, kterou mechanik sám sobě neúčtuje, tak jen za náhradní díly utratil zhruba 352 tisíc korun, tedy více, než na kolik jen Flying Spur vyšel. Je pak jisté, že finální účet bude ještě vyšší, k dokonalosti chybí autu mnohé. A byť je jistě dobrou zprávou, že motory W12 jsou evidentně bytelnější, než by kdekoho napadlo, absolvovat podobnou misi vám bez patřičného zázemí a zkušeností opravdu nedoporučujeme, mohla by být pomalu sebevražedná.
Flying Spur za míň než 300 tisíc korun může působit lákavě, obecně nízké ceny tohoto auta ale mají své důvody. A kusu z videa níže obzvlášť. Ilustrační foto: Bentley
Zdroj: M539 Restorations@Youtube
Bleskovky
- Volha začala odhalovat svůj první moderní vůz, nepřipomíná vám něco? I pod kapotou je starý známý
před 6 hodinami
- „Bugatti pro chudé” ukázalo svou dynamiku v praxi. I v rukou amatérů je tak rychlé, že mu nestačí ani skutečné Bugatti
včera
- Překvapení roku tu máme už v březnu, Elon Musk 14 dnů před premiérou znovu zrušil odhalení nové Tesly Roadster
18.3.2026
Nové na MotoForum.cz
- Problémy s počasím ovlivnily úvodní den GP Brazílie 14:38
- MV Agusta Rush Titanio: extrémní naháč 08:00
- Acosta je lídrem mistrovství světa včera 10:26
- Historie GP Brazílie: Když Gardner a Tamada triumfovali pro Hondu 18.3.2026
- KTM 990 RC R Track 2026: na závodní okruhy 18.3.2026
Nejčtenější články
- VW chce masivně osekat náklady o dalších 1,5 bilionu za 2 roky, a to i ve Škodě. Hrozí další zavírání fabrik a propouštění
17.2.2026
- Sportovci dostanou za úspěchy na olympiádě peníze, auta, byty či šperky. Vyhrát za Singapur je pomalu terno
17.2.2026
- Než Honda zabila Prelude nesmyslným pohonem, přišla s tímhle. Kus s převratným řešením řízení teď jde koupit nejetý od oficiálního dealera
17.2.2026
- Vlajková loď Audi končí a žádný nástupce se nerýsuje. Je to ostuda a symbol úpadku značky
17.2.2026
- Němci vyzkoušeli ojetý sen mnoha řidičů od BMW, i ve své poslední generaci láká nízkými cenami a kvalitou
17.2.2026
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva