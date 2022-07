Mechanik s více jak 50 roky praxe říká, že Japonci už nedělají spolehlivá auta, jeho vysvětlení dává smysl před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Lidé mají japonská auta stále zažitá jako spolehlivá a trvanlivá, podle tohoto muže už to ale není pravda. Nejen Japonci udělali chyby, které je o tuto pozici připravily, inspiraci by si prý měli vzít u výrobců letadel.

Populárního mechanika Scottyho Kilmera jistě nemusíme představovat, je to člověk s více jak půlstoletím praxe v oboru, který nyní využívá svých zkušeností hlavně jako komentátor automobilového dění. Jeho vyjádření často nejsou pozitivně laděná a existuje skutečně jen málo značek, které by i před jeho přísným pohledem obstála jako dobře a kvalitně postavená.

Nedávno Kilmer nařkl Hyundai, Kiu a Jeep z toho, že prodávají šmejdy, v podobný moment se ale obul také do Hondy a Toyoty. Tedy značek, které platí za výrobce kvalitních a spolehlivých vozů, dnes už to ale podle něj neplatí. A podobným směrem prý míří prakticky celá branže. Důvodem je dle něj stále větší komplikovanost, která vede ke stále četnějším problémům, jejichž obrazem je i četnost svolávacích akcí. Ostatně jen Ford jich pouze za uplynulý měsíc vyhlásil hned deset. Nejvíce je ale pochopitelně znát u značek, jejichž vozy dříve spolehlivé byly. A teď už nejsou.

Dle Kilmera by si japonské automobilky měly vzít příklad v leteckém průmyslu. Tam na hlavní inovace došlo v průběhu druhé světové války, kdy byl velký tlak na zvýšení rychlosti i doletu. Jakmile výrobci nicméně dosáhli jisté úrovně, začali se zaměřovat třeba na větší efektivitu pohonných jednotek, cizelování existujících přístupů. Základní principy zůstávaly prakticky neměnné, i proto u mnoha aerolinek bezproblémově slouží několik dekád staré stroje. A pomalu ani nepoznáte, co mají odkrouceno.

V případě automobilek se nicméně hlavně v posledních letech zvrhly závody v inovacích, které mnohdy vůbec nejsou nutné. A tento trend bude jen pokračovat, pokud politici zavelí k přepnutí na principiálně jiný pohon. Je ale nakonec jedno, zda za překotnými změnami stojí přání zákazníků, příkazy úřadů nebo touha výrobců - vše vede k tomu, že auta jsou stále komplikovanější a ve své prodávané podobě méně vyzkoušená. To pochopitelně otevírá prostor ke stále častějším selháním toho či onoho systému, ke kterým skutečně dochází.

Třeba případě zmíněné Hondy mnohé problémy odstartovaly poté, co značka představila autonomní brzdění. Přitom přínos těchto systémů je v nejlepším případě sporný. Značka dotčená auta složitě opravovala s pomocí svolávacích akcí, které dále roztáčí spirálu problémů. Tyto akce jsou drahé, automobilky na ně musí nějak vydělat, jedinou spolehlivou cestou je šetření, což přináší další problémy, a tak stále dokola. Jak Kilmer dodává, něco takového letos čeká Toyotu, která navíc stejně jako kdokoliv jiný nemůže budoucnost vyhlížet s nadšením. Situace ve světě totiž žene velmi prudce nahoru ceny náhradních dílů. To pochopitelně prodražuje ony svolávací akce a dále přilévá oleje do ohně.

Výrobci proto stále více touží také po výrobě drahých aut, které jim zisk opět nakopnou. Aby ovšem lidé byli ochotni zaplatit více, potřebují toho rovněž více koupit. Proto narůstá počet oněch technologií, které posléze vedou ke stále většímu selhání. Máme zde tedy hned několik začarovaných kruhů, ze kterých pomalu není úniku. Přičemž situace je opravdu horší a horší napříč celou branží, s nižší spolehlivostí spojuje Kilmer i značky jako Volkswagen, Volvo či Chrysler.

Naše zkušenosti bohužel nejsou o mnoho jiné, už moderní a přesto pořád jednodušší auta stará 5, 10 let nebyla zdrojem takových problémů jako ta nynější. Často jde jen o elektronické šotky, vzhledem k moci elektroniky nad moderními stroji ale nezřídka mají na svědomí i kompletní selhání technicky jinak solidního vozu. Budeme konzervativní, když řekneme, že největší část viny spatřujeme v úředně diktovaných inovacích často vůbec nežádaných zákazníky. A jsme přesvědčeni, že tomu tak skutečně je.

Honda Civic byla dříve jedním z nejspolehlivějších aut značky, i díky své relativní jednoduchosti. V posledních letech však přichází jedna svolávací akce za druhou, ať již jde o problémy s airbagy Takata, s klimatizací, sloupkem řízení, předními světlomety nebo třeba s palivovou pumpou. Foto: Honda



O mnoho lépe na tom ale není ani Toyota, i ta se v případě svých modelů (na fotkách je Corolla GR) vydala špatným směrem a ztrácí své někdejší pozice. Foto: Toyota

