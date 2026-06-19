Mechanikovi se dostalo do rukou čínské auto s nájezdem 493 tisíc km. Popsal, v jakém je po takovém zápřahu stavu, co se na něm pokazilo
Petr ProkopecUž fakt, že se takového nájezdu dožilo a do servisu dojelo „po svých”, o lecčem napovídá, až detailní informace o jeho kondici a historii ale vykreslí celý obrázek. V tomto konkrétním případě se zdá, že by ani najetí bájného milionu kilometrů nemuselo být problémem.
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Mechanikovi se dostalo do rukou čínské auto s nájezdem 493 tisíc km. Popsal, v jakém je po takovém zápřahu stavu, co se na něm pokazilo
19.6.2026 | Petr Prokopec
Už fakt, že se takového nájezdu dožilo a do servisu dojelo „po svých”, o lecčem napovídá, až detailní informace o jeho kondici a historii ale vykreslí celý obrázek. V tomto konkrétním případě se zdá, že by ani najetí bájného milionu kilometrů nemuselo být problémem.
Na současná čínská auta spousta lidí pohlíží jako na někdejší Dacie. Jsou tedy jako relativně levná, ovšem zároveň také jako méně promyšlená, kvalitní či trvanlivá. Skutečně jsou ale čínská auta taková? Bude jistě záležet na značce, modelu i přístupu majitelů, přesto se není nemístné konstatovat, že realita jejich existence může být úplně jiná. Pokud se majitelé o svá čínská auta správně starají, mohou se i u nich dočkat překvapivé spolehlivosti a trvanlivosti.
Ukazuje to případ čínského pick-upu Great Wall Wingle 3, který se začal vyrábět už v roce 2006. O čtyři léta později pak automobilka sice přišla s novou verzí, tu původní ovšem Číňané vyrábí dodnes. Wingle 3 se tedy uchytil a v roce 2009 se stal prvním čínským pick-upem, který se začal prodávat v Austrálii. Mimo to ovšem zamířil také na italský nebo ruský trh. Právě tam si jeden exemplář v roce 2013 zakoupil člověk, který ho používá dodnes, jak informuje ZR. A nedávno s ním zamířil do pobočky firmy Fit Service v Barnaulu, kde ohromil místní mechaniky i jejich šéfa, který si vzpomínka na setkání s ním nemohl nechat jen pro sebe.
Už fakt, že za 13 let zvládnul najet 493 tisíc kilometrů, je velmi výmluvný. Přitom se pohybuje spíš po polních cestách, a to navíc v místech, kde sníh leží skoro celý rok. O pohon vozu se navíc stará 2,8litrový turbodiesel, tedy pohonná jednotka, kterou by člověk v ruských mrazech neoznačil za ideální. Nicméně majitel vozu dodržuje servisní plány, pročež na výměnu oleje a olejového filtru dochází každých 8 až 9 tisíc kilometrů. Díky tomu agregát nepotřeboval ani výměnu, ani žádné neplánované servisní zásahy. Podle mechanika působí dojmem, že zvládne klidně další půlmilion kilometrů, byť klíčový bude stav systému vstřikování paliva.
Vůz byl nedávno na servisní prohlídce, kde mu mechanici vyměnili lambda sondu, kvůli níž se motor přepínal do režimu nízkého výkonu. Nyní je ale vše v pořádku, přičemž problémy nevykazuje ani podvozek či převodovka, jež znovu dostávala jen pravidelný servis, jinak je původní. Něco takového je opravdu působivé, jakkoli v případě karoserie je třeba dodat, že vlastník již krátce po koupi přistoupil k nanesení dodatečné ochrany proti korozi. Něco takového se ale zjevně vyplatilo, neboť „oranžový mor“ je největší zhoubou pro řadu komponentů starších čínských aut.
Auto tedy po 13 let jezdilo pravidelně skoro 40 tisíc km ročně v ne zrovna jednoduchých podmínkách, nezrezlo, není vizuálně zničené a s pravidelnými servisy dál slouží s původním motorem a převodovkou. Kolik aut může něco takového „říct”?
„Jde o případ čínského pick-upu první generace, který dosáhl počtu najetých kilometrů, jaké by mnozí neočekávali ani od aut známých značek,“ uvedl k působivému stavu auta Nikolaj Poguljajev, šéfmechanik Fit Servicu v Barnaulu, který se o vůz už léta stará. Také on tedy zjevně musel svůj názor na čínská auta přehodnotit. Což je další ne zcela dobrá zpráva pro zavedené značky...
GWM Wingle 3 se začal vyrábět před dvaceti lety, přičemž k mání je dodnes, a to pochopitelně za lidové ceny. Ty pak evidentně nejsou vykoupeny tragickou kvalitou, právě maopal. Foto: Great Wall Motor
Zdroj: ZR
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