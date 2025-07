Mercedes po sérii požárů svolal do servisů desítky tisíc aut dvou typů, lidem vrací podstatně horší vozy včera | Petr Miler

Nevíme, co u Mercedesu kouří, ale chceme to také. Vytírat si takto s klienty zadnici kvůli svým vlastním selháním je dechberoucí arogance, přitom nejde o žádnou okrajovou „svolávačku” - německá automobilka postupně devastuje auta 34 tisícům lidí.

Některé svolávací akce automobilek se zdají být zbytečnější než jiné, ale nebudeme se nikomu posmívat za to, že udělá chybu, uzná ji a na svůj účet se ji pokouší napravit. I tak je to pro klienta „opruz”, ale byli bychom pošetilí, kdybychom tvrdili, že někteří si mohou dovolit chybovat a jiní ne. Chybovat je lidské, a pokud člověk zjistí, že selhal, napraví to, omluví se a poučí se z toho, je to maximum, co lze oprávněně očekávat.

„Svolávačky”, které takové chyby řeší, obvykle mají tento charakter. A ve výsledku vám automobilka vrátí lepší auto, takže je lze přes útrapy chápat i pozitivně. Výjimky potvrzující pravidlo ale existují a jedna taková, vskutku tragikomická, právě probíhá pod taktovkou trápícího se Mercedesu. Ten lidem bez uzardění vrací horší auta, než jaká si koupili. A zdá se, že je mu to úplně ukradené.

Nejde přitom o malou věc. Automobilka vyhlásila „total recall” týkající se elektrických modelů EQA a EQB kvůli riziku požáru. Je to další voda na mlýn elektroskeptikům, ale to tu dnes vlastně není podstatné - firma svolává celkem 33 705 vozů vyrobených mezi roky 2021 až 2024, přičemž akce se podle vyjádření firmy dotýká i zákazníků v České republice. Ti už byli vesměs nebo plně informováni o tom, že jejich vozu hrozí nebezpečí požáru (automobilka tomu bude říkat „termální událost”, pokud jsou baterie nabité „víc než málo”, kritickou hranicí má být 80 % kapacity. A není to teoretické riziko, několik aut už kvůli tomu hořelo.

Vysoký stav nabití prý může způsobit zkrat a tím i požár, říká Mercedes. Proto nejprve pořádal zákazníky, aby nenabíjeli svá auta nad 80 %, což je jistě též nepotěšilo, ale asi by to pustili z hlavy, kdyby automobilka problém později vyřešila. Ale to se nestalo. „Oprava” - prosím trvalá, není to žádný „hotfix” - Mercedesu spočívá v tom, že aktualizuje software aut, čímž uměle sníží kapacitu baterie a rychlost dobíjení. Riziko požáru tím možná půjde skutečně dolů, auto se tím ale zhorší zcela určitě.

Mercedes uvádí, že kapacita baterie se po zásahu může snížit o 5 % při najetých 50 000 kilometrech, o 8 % při najetých 100 000 kilometrech a až o 11 % při najetých 160 000 kilometrech. Navíc se snižuje rychlost nabíjení, což znamená, že nabití z 10 na 80 % trvá o 10 až 15 minut déle. To je panečku oprava, takovou by chtěl každý. Až se chce zvolat: Per to do mě, ať je po mně!

O celém fiasku se dozvídáme díky ADACu, který s „řešením” Mercedesu hrubě nespokojen a uvádí, že automobilka volí levné řešení na úkor zákazníků. Co k tomu dodat? Je to tak, firma znovu naráží na svou absurdní sázku na jediné technické řešení - nevíme, kolik by stály pro dotčené vozy nové baterie samotný Mercedes, při jejich cenách ale není od věci odhadovat náklady na 500 tisíc Kč na dotčené auto. To by pak oprava vlastně docela zanedbatelného množství vozů z pohledu celkových prodejů automobilky stála firmu skoro 17 miliard. Sedmnáct miliard! Na to by nestačily ani všechny Jiříkovského bitcoiny...

Je to jeden velký smutný příběh, ale i tohle je Mercedes dnešních dnů - vlastní zákazníky si představuje jako toaletní papír, který má leda posloužit jeho potřebám, raději neříkejme jakým. Nebo vám přijde normální i všechno ostatní, co dnes třícípá hvězda dělá? Slogan „The Best or Nothing” nabírá v praxi fungování této automobilky někdy opravdu bizarních podob...

Mercedesy EQA a EQB občas hoří, když jsou „moc” nabité. A tak je automobilka lidem vezme, omezí kapacitu baterií i rychlost dobíjení a dává jim je zpět jako opravené. Tak i za ně všechny děkujeme pěkně. Foto: Mercedes-Benz

