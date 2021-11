Mezi absolutně nejspolehlivější ojetá auta patří praktická Honda, kterou koupíte už za 25 tisíc před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Je to trochu anomálie, protože tak vysokou odolnost obvykle vykazují mnohem dražší auta prestižních značek používaná hlavně soukromě. V bazarech je to šance pro ty, kteří neohrnou nos nad jakýmsi malým poloMPV, kterým poslední generace Hondy Jazz jsou.

Pokud jste někdy usedli do Hondy Jazz, nejspíše víte, že jde o jedno z aut, které neskutečně klamou tělem. Od trochu vyššího, čtyřmetrového japonského hatchbacku by totiž na první pohled nikdo neočekával stejný prostor jako v limuzíně střední či vyšší střední třídy. Uvnitř se jej ale skutečně dočkáte, jakkoli pohled na výbavu vás již rychle vrátí na zem - po palubce obšité jemnou kůží a ozdobené kořenovým dřevem totiž budete pátrat marně. Neznamená to nicméně, že by Jazz byl s kvalitou na štíru. Naopak, v novém TÜV Reportu mu v kategorii dvou- a tříletých aut patří vynikající 16. místo a stejný výsledek jako třeba Porsche Macan. A to je jen začátek.

Ještě zajímavější je pohled na starší exempláře, s rostoucím věkem se totiž pozice vozu nezhoršuje, právě naopak. Hodnocení čtyř- až pětiiletých kousků lze opět s 16. místem označit stále „jen” za extrémně dobré, u ještě starších exemplářů se ale mění ve vynikající. V kategorii deseti- až jedenáctiletých vozů se totiž Hondě Jazz mohou rovnat už jen Audi TT, Audi A1 a BMW X1, tedy násobně dražší auta prestižních značek, o která se lidé podle toho starají. Jazz je vedle toho sluha pro každý den, o kterého si leckdo opře jízdní kolo. Protože snadno může mít větší hodnotu.

To je fascinující, vybírat můžete mezi první a druhou novodobou generací Jazzu (dříve vznikla ještě dvě auta stejného jména, u nás jsou ale prakticky neznámá), které dnes koupíte i za stovky euro. Nelze pochopitelně počítat s tím, že každý kousek bude zárukou nesmrtelnosti, ale celkově je Jazz hodnocen velmi kladně. Existuje jen pár oblastí, na které je třeba dávat pozor - u novějšího modelu jsou to zejména zadní brzdy, které se mohou zaseknout, zatímco u druhé generace směřují občasné výtky k automatické převodovce a přepínání dálkových světel.

Mimo to je třeba zmínit, že Jazz vyráběný v letech 2007 až 2014 byl výrazně postižený skandálem firmy Takata, který se týkal defektních airbagů. V případě zájmu si tedy rozhodně ověřte, zda vámi vyvolený exemplář již má za sebou svolávací akci a výměnu. Stejně tak je třeba zkontrolovat hlavně zadní světla, zatímco novějším kouskům odchází spíše ta přední.. Naopak téměř úplnou bezproblémovost přitom Jazz vykazuje v rámci podvozku, obavy tedy nemusíte mít ani o tlumiče, ani o pružiny. A co je podstatné, zvedat v podstatě nemusíte ani kapotu, neboť o potížích třeba s únikem oleje si Jazz může nechat pouze zdát.

Jak se tedy ukazuje, mýty o dechberoucí kvalitě japonských vozů jsou tímto modelem potvrzeny, a to hned dvěma generacemi. Nejde přitom o auto, pro které by se do bazarů lidé hrnuli, nakonec už proto, že opravdu nepůsobí dojmem prostorného praktika, kterého jen tak něco nerozhodí. Za vysokou spolehlivost tak mnoho nedáte - vozy první dnes skloňované generace (vyráběné od roku 2007) lze koupit od asi 25 tisíc, na exempláře ve slušném stavu s nájezdem okolo 100 tisíc km je ale třeba pár desítek tisíc přidat. Na další generaci (vyráběnou od roku 2013) bude třeba zhruba 130 tisíc korun, je to pořád nepříliš staré auto. Vybrat lze i hybridní pohonné ústrojí a v každém případě můžete počítat se zavazadelníkem schopným pobrat přes 1 380 litrů nákladu všeho druhu.

U druhé novodobé generace Hondy Jazz je třeba prověřit hlavně zadní brzdy, jinak jde o téměř bezproblémový vůz od zhruba 130 tisíc Kč. Foto: Honda



První novodobá generace je extrémně spolehlivá, téměř nejvíce ze všech aut. Přitom se dá koupit s vyšším nájezdem už od 25 tisíc Kč. Foto: Honda

Zdroje: TÜV, Auto Bild

Petr Prokopec

