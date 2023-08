Mezi 20 auty s nejmenším poklesem hodnoty za 5 let není žádný elektromobil, Kia je na vrcholu před 7 hodinami | Petr Prokopec

Je to další potvrzení pádu mýtu o levném provozu aut s bateriovým pohonem, pokles hodnoty činí z jejich vlastnictví velmi drahý špás. Jaká auta tedy ztrácí hodnotu nejméně? Pro zajímavost vám předkládáme i žebříček amerických expertů.

Většina lidí nekupuje auto jako investici. Po pořízení vozu tedy nenásleduje jeho převoz do klimatizované haly či garáže, většinou takové auto skončí na ulici. A využíváno je takřka denně, často i pro jiné věci, než pro jaké bylo původně určeno. Opravdu tedy není na místě očekávat, že po několika letech provozu dostanete za takovou ojetinu stejnou či ještě vyšší částku než při pořízení. O slovo se hlásí větší nebo menší propad hodnoty, který dominantně rozhodne o tom, kolik vás každý kilometr s vozem ujetý stál.

Před pár lety se nicméně mohlo zdát, že zavedené pořádky už neplatí. Některé elektromobily měly trpět jen minimální ztrátou hodnoty i díky online aktualizacím. A chvíli se zdálo, že to tak může být. Hlavně Tesly se totiž na trhu s ojetinami prodávaly za vyšší sumy, než za jaké je jejich majitelé původně pořídili. Za tím však stála souhra okolností - americká značka byla v kurzu, její produkce byla omezená a každý kus se hlásil více než jeden zájemce. O zbytek se postaral obecný nedostatek jiných aut ve spolupráci s inflací, dnes je situace jiná.

Už několikrát jsme zmiňovali, že rostoucí výroba Tesel spolu s klesající dynamikou zájmu posílá ceny těchto vozů do pekel, o zbytek se stará prozření spojené s jejich omezenou životností. Elektromobily nejsou vozy, se kterými byste při umírněném nájezdu mohli s relativně levným pravidelným servisem jezdit klidně dekády, po 10 letech a 207 tisících km se mohou stát bezcennými. To má pochopitelně vliv i na jejich ztrátu hodnoty v horizontu jednotek let. A netýká se to jen Tesel. Nedávno jsme vám předestřeli odhady evropských expertů na zůstatkovou cenu aut, které jasně ukázaly, že platit za elektrický pohon budete násobně víc, i když s ním dostanete podstatně míň použitelnosti.

Nyní se podíváme do USA, kde se s vlastním odhadem zůstatkové hodnoty aut během následujících pěti let vytasili experti společnost CarEdge. A z jejich odhadů pak vznikla dvacítka nejlepších aut. Že v ní není jediný elektromobil, to s ohledem na výše zmíněné nepřekvapí. Překvapit ale může, jak málo mají některé modely tratit. A které to také jsou.

Některá dnes nová auta totiž mají Američané po pěti letech prodat za částku, která není zase o tolik nižší, než byla ta původní. U nejhoršího vozu z vrcholné dvacítky je totiž propad pouze 21procentní. U nejlepšího pak jen 15procentní. Nikde sice není psáno, že se věci budou vyvíjet tak, jak si nyní experti myslí, je to jen kvalifikovaný odhad. Přesto lze očekávat, že s jimi vybranými auty existuje podstatně větší šance na zachování vysoké hodnoty než u elektromobilů, který v daném výběr skutečně není jediný.

Co je tedy pro Američany výhledově nejvýhodnější? Vidíme řadu populárních SUV a pick-upů, to nepřekvapí, je tu hodně „japonského zboží” díky očekávané dlouhé životnosti bez velkých výdajů. Zajímavá je pro fandy přítomnost Mazdy MX-5, Evropany může zaskočit respekt Američanů k VW Jetta, naopak bez překvapení je vítězství Porsche 911. To - snad krom generace 996 - pořádně hodnotu neztrácelo nikdy. Za šokující lze ale označit druhé místo docela tuctové Kie Rio, no podívejte se na celý žebříček sami.

20 aut s nejmenším propadem hodnoty za prvních pět let vlastnictví v USA

20. Toyota RAV4 - propad o 21 procent

19. Toyota Highlander - propad o 20,8 procenta

18. Ram ProMaster - propad o 20,6 procenta

17. Chevrolet Express - propad o 19,6 procenta

16. Toyota 4Runner - propad o 19,4 procenta

15. Mazda MX-5 - propad o 19,4 procenta

14. Ford F-350 - propad o 19,2 procenta

13. Subaru Impreza - propad o 19 procent

12. Subaru Crosstek - propad o 18 procent

11. Chevrolet Corvette - propad o 18 procent

10. Chevrolet Colorado - propad o 17,7 procenta

9. Honda CR-V - propad o 17,7 procenta

8. Ford F-250 - propad o 17,2 procent

7. Toyota Prius - propad o 17,1 procenta

6. Volkswagen Jetta - propad o 16,7 procenta

5. Chevrolet Camaro - propad o 16,5 procenta

4. GMC Canyon - propad 16,5 procenta

3. Honda Civic - propad o 16 procent

2. Kia Rio - propad o 15,2 procenta

1. Porsche 911 - propad o 15 procent

Mezi dvacítkou aut, které si nejlépe drží hodnotu, nenajdete jediný elektromobil. Vítězství Porsche 911 moc nepřekvapí, o to větším šokem je ovšem druhé místo korejského hatchbacku. Foto: Kia

