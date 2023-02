Mezi nejspolehlivější auta bez ohledu na stáří patří dnes překvapivě levný vůz, slabin má minimum před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Obecně vzato jde o žádoucí auto, podstatnou částí zákazníků je ale zjevně ignorováno buď z obav o drahý servis nebo kvůli představě, že musí být drahé. Ale není, statisticky mimořádně spolehlivé Audi dnes koupíte už od 30 tisíc Kč.

Představovat Audi A3 by bylo něco jako nosit dříví do lesa. Jeho první generace se odhalila už v roce 1996, přičemž pro německou automobilku šlo o návrat k menším vozům po takřka dvaceti letech. Ten byl přes mnohé skeptické hlasy nepochybně úspěšný, neboť o rok později už značka slavila překonání hranice 100 tisíc prodaných exemplářů. Stejnou metu za jediný kalendářní rok pak Audi A3 v Evropě nezvládlo pokořit pouze v letech 2020 a 2021, kdy výrobu i registrace narušily nejprve koronavirus a posléze nedostatek čipů. Loni se vůz prodejně znovu vyšvihl za 100tisícovou hranici, za což je třeba mu zatleskat. Ve světě, kde dominanci začínají přebírat SUV všeho druhu, je to na drahý kompakt obdivuhodný výsledek, který téměř vyrovnává odbyt Škody Octavia.

A3 Sportback momentálně startuje již na 698 900 Kč, což opravdu není nízká suma, třebaže vedle zmíněné Octavie zase tak dramaticky nepůsobí. Když ale místo showroomů s novými vozy vezmete ztečí autobazary, můžete se dostat k úplně jiným sumám. Třetí generace A3 v nich totiž startuje okolo 130 tisíc korun, zatímco tu druhou seženete pojízdnou dokonce už od 30 tisíc Kč. To je docela překvapivé, zvláště v kontextu s hodnocením německých techniků. V jejich TÜV Reportu se totiž Audi A3 objevuje vždy na čelních příčkách - mezi vozy do tří let stáří je 16., do pěti let 17., do sedmi let 20., do devíti let 13. a do jedenácti let 16. To je fascinující konzistence, která z A3 dělá napříč generacemi jeden z absolutně nejspolehlivějších vozů, který si můžete koupit.

Neznamená to nicméně, že byste mohli čapnout jakýkoli vůz, který vám přijde pod ruku. Asi největší slabinou druhé i třetí generace jsou pružiny, které mohou být prasklé. Samotné zavěšení je pak u novějších aut výrazně lepší, slovo koroze však znají nanejvýš majitelé první generace, u jejích nástupců je krajně neobvyklá. Kde ovšem již na kritiku dochází, to jsou brzdové kotouče, které odchází rychleji, než by bylo zdrávo --ovšem znovu hlavně u druhé generace.

Ojedinělý je rovněž únik oleje, nicméně motor 2,0 TDI byl ve verzi BKD vyráběné do roku 2008 spojen s praskáním hlav válců. Pokud tedy můžete, sáhněte raději v případě druhé generace po exemplářích z konce výroby. U té třetí se pak raději vyhněte vozům s magnetickým podvozkem, který se projevuje nemalou hlučností. Výtky pak míří rovněž k dvouspojkovému automatu, za tím by ovšem měl stát nevhodně zvolený olej. Kontrola servisní historie před koupí se tedy rozhodně vyplatí.

Lze pak už jen dodat, že ve finále vlastně největší slabinu A3 představuje servis, neboť originální komponenty mohou být často dražší než celý vůz, a to přesto, že jich budete potřebovat jen pár. Možná proto nejprve zkontaktujte lokální mechanicky specializující se na koncernová auta. Díky tomu bude levné nejen jeho pořízení, ale i údržba. Kdo by to kdy ve spojitosti se čtyřmi kruhy řekl.

Audi A3 druhé generace lze pořídit již od 30 tisíc korun, nicméně u raných exemplářů se vyhněte dvoulitrovému turbodieselu. Foto: Audi



Stěžejním nešvarem té třetí jsou pak stejně jako u předchůdce praskající pružiny, výtky mají majitelé také k magnetickému podvozku. Jsou to ale drobnosti, za ceny od 130 tisíc Kč je dnes tohle auto terno. Foto: Audi

Zdroj: TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.