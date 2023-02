Mimořádně spolehlivý moderní kombík už koupíte jen v bazaru, lépe pořídíte se staršími a levnějšími kusy před 11 hodinami | Petr Prokopec

Je to auto, které nikdy neohromilo davy, z objektivního hlediska se ale dá říci, že nikoli oprávněně. Je to velmi spolehlivé a trvanlivé auto, které nezklame ani jízdou a praktičností, dnes už ho bohužel koupíte jen ojeté.

Na sklonku roku 2020 evropská nabídka Subaru značně prořídla, zmizelo z ní tehdy sportovní kupé BRZ a kombík Levorg. Japonská automobilka pak sice v obou případech přišla s nástupci, pokaždé však v motorovém prostoru došlo na upsizing. Z něčeho takového má dnes Brusel osypky, za které výrobce tvrdě trestá. Pomalu tedy stačí, abyste o fous překročili z prstu vycucané limity emisí CO2 a rázem můžete své podnikání pomalu odpískat. Něco takového Subaru nechtělo dopustit, BRZ a Levorg tak musely z kola ven.

Kupé se přitom letos vrátí, ovšem jen na skok. Český trh má to štěstí, že místní obliba Subaru je neskutečná, a proto bude mít vyhrazeno více exemplářů než jiné trhy. O kolik aut však půjde, v tuto chvíli nikdo neví. Jisté je pouze to, že výroba vozů pro starý kontinent skončí v létě. Poté zkrátka budete muset jen do autobazarů pro původní provedení s atmosférickým dvoulitrem. Zájemci o Levorg jsou na tom ale ještě hůř, vybírat totiž skutečně mohou pouze z ojetin.

Subaru má přitom mezi výrobci velmi dobrou reputaci, jenž se týká spolehlivosti a trvanlivosti. Levorg nikdy nebyl záležitostí davů, a kombi tedy nefiguruje prakticky v žádné z velkých studií zaměřených na spolehlivost, přesto o zmíněném nemusíme v jeho případě pochybovat. Vycházet můžeme hlavně z dílčích zkušeností servisních techniků německých STK, kteří se s problémy setkávají velmi zřídka. Nejvíce kritiky přitom míří k monitoringu tlaku v pneumatikách, neboť jeho senzory nejsou zrovna levné. Odcházejí pak více než cokoli jiného, zároveň mohou i vybít startovací baterii.

Kromě toho se výtky týkají také automatu CVT, jenž byl jedinou volbou, a to bez ohledu na pohonnou jednotku. Subaru přitom původně pod kapotou nabízelo přeplňovanou jedna-šestku, jenž na všechna čtyři kola posílá 170 koní. V roce 2018 však přišel facelift, při jehož představování zástupci automobilky oznámili, že předchozí provedení prý pro zákazníky bylo až příliš extrémní. A proto kombi vyfasovalo atmosférický dvoulitr disponující 150koňovým stádem.

Je prakticky jisté, že důvodem byla znovu spíše utahující se smyčka omezení EU. Jak totiž zjistili kolegové z Auto Bildu, kteří vyzkoušeli exemplář z roku 2015, průměrná spotřeba při testu vyšplhala na 9,2 litru na sto kilometrů. To odpovídá 164 gramům CO2, což je hodně vzdálená hodnota od toho, po čem v dané době prahla Evropská unie. Samotným majitelům nicméně spíše než ono pofidérní znečištění ovzduší vadí hlavně to, kterak jim Levorg vycucává peněženku.

Stejně tak je problémem i vyšší cena. Na pořízení jedna-šestky vám v roce 2018 stačilo 725 tisíc korun, s příchodem dvoulitru pak nutné minimum kleslo dokonce na 700 000 Kč. Nejlevnější kousky nicméně dnes začínají na polovině této sumy, ty nejdražší pak dokonce pořídíte dráže než před lety jako nové v oficiálním showroomu značky. Potvrzují to i kolegové, jejichž testovaný exemplář je po najetí 144 289 km nabízen za 15 290 Eur (cca 363 000 Kč).

Stejně tak dodávají, že během jízdy nedošlo na jediný zádrhel. V případě přední nápravy sice nejspíše došlo na lehčí rozhození geometrie, nicméně to je jen drobná vada na kráse. Podstatné je, že motorový prostor „nezdobí“ olej, zatímco v případě podvozku lze zapomenout na korozi. To je po sedmi letech provozu dobrá zpráva, tou trochu méně pozitivní je skutečnost, že interiér sice nevrže, ovšem působí poněkud lacině a zastarale.

