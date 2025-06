Mini SUV od Dacie pro ty, kterým přijde i Duster moc drahý, jako ojeté boduje. Hlavně diesely si znamenitě drží hodnotu včera | Petr Prokopec

Pro zájemce mohou být vyšší ceny nepříjemným překvapením, nakonec ale potěší i je. Nedá se totiž čekat, že by zejména dieselové provedení Dacie Sandero Stepway druhé generace neocenil případný další kupující.

Před pár dny jsme si mohli posvítit na ojetou Dacii Sandero optikou TÜV. V jejím případě němečtí technici doporučují hlavně koupi třetí generace, u které se již rumunské automobilce povedlo vychytat většinu neduhů. Neznamená to pochopitelně, že byste první dvě měli v bazarech míjet velkým obloukem. Jen je zkrátka zapotřebí vědět, kam se kouknout a následně tato kritická místa zkoumat vskutku ostřížím zrakem.

Ve srovnání s první generací ta druhá sice učinila nemalý kvalitativní skok, stále však v jejím případě byla prioritou hlavně co nejnižší cena. Na problémy tedy můžete narazit v oblasti náprav, stejně jako se mohou týkat řízení. To již bylo osazeno posilovačem, pročež jsou parkovací manévry daleko snesitelnější. Na druhou stranu to ovšem prodražuje opravu, i když je nutno dodat, že od vyloženě levných komponentů se dostáváme k takovým, nad kterými vám lehce zacukne obočí.

Dacia toho času přišla jen se šestiletou antikorozní ochranou, která může platit už jen u kousků z poslední fáze výroby. Také u nich ale můžete narazit na „oranžový mor“, pročež byste ihned po pořízení měli zamířit do servisu, kde si necháte zejména problematické partie jako podvozek patřičně ošetřit. Zauvažovat byste měli také nad koupí nových brzdových kotoučů, dokonce i ve chvílích, kdy ty původní již byly vyměněny. Pokud jde totiž nadále o tovární kousky, jsou vnímány jako slabé.

Automobilka od premiéry v roce 2012 řešila hned 13 svolávacích akcí, zkontrolování servisní historie by tedy mělo být nutností. Kolegové z Auto Bildu, kteří vyzkoušeli ojeté Sandero Stepway, tedy jakési allroadové mini SUV z roku 2017, pak upozorňují rovněž na mnohé kompromisy v rámci kvality materiálů, stejně jako na velmi omezenou sériovou výbavu. Cenu si ale tohle auto drží mimořádně dobře, ostatně jimi testovaný kousek je po najetí ne úplně malých 95 217 km nabízen pořád za 7 850 Eur, tedy asi 195 tisíc Kč. Relativně je to hodně, absolutně jde ale pořád o malé peníze, odtud se primárně bere popularita tohoto auta.

U nás Sandero Stepway podobných parametrů (tedy ročník 2017 a najeto pod 100 tisíc kilometrů) pořídíte o něco levněji, pod kapotou je však prakticky pokaždé 0,9litrový tříválec. Kolegové oproti tomu měli k dispozici víc ceněnou verzi s 1,5litrovým turbodieselem, se kterým dosáhli na reálné spotřeby 5,1 l/100 km při bezstarostné jízdě. Podotýkají ovšem, že jednotka má obhroublý charakter. Navíc bychom ji opravdu nedoporučili těm, kterým stačí auto jen na krátké vzdálenosti.

Ať už se ovšem vydáte dieselovou či benzinovou cestou, motory Dacie mají sklon k únikům oleje. Kontrola naprosto všeho, a rovnou dvojitá, se tedy rozhodně vyplatí. Pokud k ní totiž takto přistoupíte, budete si moci následně hlavně užívat poměrně pohodlného podvozku. Verze Stepway přitom navyšuje světlou výšku oproti základnímu Sanderu o 41 milimetrů, s celkovými 201 mm tak i navzdory pohonu předních kol můžete vyrazit i do náročnějšího terénu.

Sandero Stepway druhé generace si drží hodnotu velmi dobře, zvlášť pak jako diesel. Po stránce spolehlivosti jej přesto může sužovat víc problémů, než byste chtěli. Foto: Dacia

