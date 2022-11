Moderátor Top Gearu si na soukromé ježdění pořídil italskou rallyovou ikonu, popsal rok života s ní před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lancia

Je to svým způsobem splněný sen, kdo ale poznal život s italskými auty, ví, že se z něj snadno může stát noční můra. A to se nebavíme o dekády starém sportovním modelu. Chris Harris přiznává, že vyžaduje nemalou a ne zrovna levnou péči, má se ale čím odměnit.

Lancia Delta HF Integrale patří mezi největší automobilové legendy. Díky mnoha úspěchům v rallye název italského hatchbacku zaslechli i lidé, kteří dvoustopým dopravním prostředkům až tak neholdují. Pořídit si jej nicméně v současné době může jen málokdo. Nikoliv proto, že Lancia celkově vyrobila jen 44 296 kusů všech verzí. Skutečným důvodem je hlavně cena, jež se u těch správných exemplářů pohybuje okolo zhruba dvou milionů korun. Z mnoha Delt se tak staly středobody rozsáhlých sbírek uchovávaných ve špičkovém stavu.

Chris Harris je jedním z lidí, kteří si Lancii Delta HF pořídili. Oblíbený novinář a hvězda Top Gearu tak ovšem pochopitelně neučinila jen proto, aby se mohla kdykoli opájet karoserií, za jejímž návrhem stojí slavný Giorgetto Giugiaro z Italdesignu. „Tohle malé auto zbožňuji. Jeho řízení je úžasné,“ říká dnes, tedy zhruba rok poté, co přes jím spoluvlastněnou platformu Collecting Cars vůz koupil. I on sám nicméně musel zpočátku uvažovat, zda zvolit výkonnější 16ventilovou variantu. Právě její ceny jsou totiž astronomické.

Při svých příjmech by si Harris samozřejmě mohl toto provedení dovolit. Nicméně by v něm nejspíše již nejezdil, neboť jakákoliv chyba - a nikoli nutně pouze jeho vlastní - by vedla k poměrně drahým opravám. Přednost tak nakonec dostala úvodní 8ventilová verze, která je vlastně tou nejpomalejší Lancií Delta HF. Byť říci něco takového pomalu zavání rouhačstvím. S výkonem 185 koní se totiž italský hatchback v době svého vzniku zvládal rozjet na stovku za 6,6 sekundy, což neurazí ani dnes.

Harris nechal přepracovat turbodmychadlo, kterým je dvoulitrový čtyřválec dopován. Pohonná jednotka tak na všechna čtyři kola posílá o nějakých 10 koní více než v době svého zrodu. Známý novinář si přitom její zátah více než užívá, ačkoliv dodává, že o závratné rychlosti nemůže být ani řeč. Něco takového by bylo spojené třeba s Audi S3, které disponuje takřka dvojnásobným výkonem a o kterém Harris taktéž uvažoval. Nakonec si ale řekl, že chce právě Integrale.

Jakkoli se ale na jedné straně nebrání nemalé chvále, na té druhé přiznává i mnohé těžkosti, které jsou s letitým vozem spojené. „Musíte počítat s tím, že na co sáhnete, to upadne. Je to jedno z těch aut, u kterých když vyšroubujete šroub, už ho nenašroubujete zpátky,“ říká. V podstatě tak přiznává, že udržovat třicet let starou Lancii v provozu bez spřízněného mechanika ani nejde. V době koupě ostatně palubní deska zářila rozsvícenými ikonkami jak vánoční stromeček.

Snad ještě větším problémem byla nicméně koroze, neboť skrze podlahu zavazadelníku jste se mohli doslova propadnout. Zmiňované turbo pak zpočátku dávalo příliš vysoký plnící tlak, což v motorovém prostoru vedlo k dalším problémům. Momentálně pak sice vše funguje, jak má, je však otázkou, jak dlouho tomu bude. I přes jistotu dalších investic ovšem Harris nelituje, že letitou Lancii upřednostnil před novějším Audi - to by tak zábavné nebylo.

Zdroj: Collecting Cars@YouTube

Petr Prokopec

