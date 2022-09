Motorista si koupil Teslu ohromen akcelerací a nenutností platit za benzin, po půlroce ji radši vyměnil za šestiválec před 6 hodinami | Petr Miler

Elektromobily mají tu moc okouzlit vás některými svými vlastnostmi při zkušební jízdě, jedna věc je ale ujet s nimi pár kilometrů, jiná s nimi žít. To druhé je v mnoha případech prostě nemožné, jak poznal i jeden ze zákazníků Tesly.

Když se váš život do značné míry točí kolem aut, elektromobilům nelze uniknout. Ty první jsem tak vyzkoušel už před více jak 10 léty, ty poslední pochopitelně letos. A jakkoli tyto vozy v některých ohledech zaznamenaly jistý pokrok, jejich hlavní problémy zůstávají pořád stejné - cena, dojezd, možnosti dobíjení a životnost baterek.

Jsou to v podstatě nesouvisející problémy, což ale situaci dělá pro elektrická auta jen horší. Pokud jim vaz ve vašich očích nezlomí to první, udělá to to druhé. Pokud to nezvládne to druhé, obstará to to třetí. A pokud zvládnete žít i s tím, iluzi o jejich smyslu v delším časovém horizontu rozdrtí to čtvrté.

Je to celkem jednoduchá matematika a empirie, jsme proto přesvědčeni, že tržní potenciál těchto aut se pohybuje někde mezi 10 a 20 procenty. Jen relativně malému množství lidí bude (současně) jedno, kolik jejich auto stojí, že je rozumně schopno obsloužit jen určité způsoby využití a že dlouhodobě zaplatí ještě více, než se na první pohled zdá. Všechny ostatní vyžene z elektrického lůna neslučitelnost některé z těchto vlastností z jejich možnostmi. „Někteří na to přišli a jiní to zjistěj',” praví se v jedné písni.

Podle nás není nutné tuto zkušenost podstupovat osobně, zvláště za současné situace na trhu s energiemi je vidina stoprocentní elektrifikace automobilové dopravy naprostou utopií, kterou může razit snad jen gynekolog, který se omylem dostal do vedení organizace typu Evropská unie. V méně přeregulované Americe se ale situace může jevit jinak, a tak se jeden z tamních motoristů rozhodl koupit si Teslu Model 3.

Nestřílel od boku, vůz si vyzkoušel a byl ohromen jeho akcelerací i představou, že nebude muset platit drahý benzin. To dává smysl, vydrželo mu to ale jen chvíli a po půl roce auto zase vyměnil zpátky za benzinový model. Nezdá se přitom říci, že by byl nějak extra vyhraněný, soudě podle jeho vyjádření mu pořád vyhovovala akcelerace a chválil si i Autopilot při dlouhých jízdách. Horší to bylo s rychlým nástupem výkonu a ostrou decelerací při jízdě, kdy chtěl jet na pohodu, což mu časem začalo vadit. Hlavním problémem ale bylo nakonec něco jiného.

Z výše zmíněného kvarteta negativ se nakonec rozhodujícím ukázala být kombinace druhého a třetího. Dokud bydlel v domě, nebyl problém s elektrickým autem při kratších cestách vyžít, jakmile se ale kvůli práci přestěhoval do bytu bez možnosti vůz permanentně dobíjet, stala se z něj spíše osina v zadnici. Bez Superchargerů kdekoli blízko se člověk musel stát služebníkem svého auta, ne naopak. V podobné situaci se přitom nachází většina populace, pro kterou jsou elektromobily použitelné jen za cenu obrovských obětí.

Částečně obejít to šlo dobíjením v práci, když ale přišel do kontaktu s už vyhlášenou „péčí o zákazníka” Tesly, v jejímž případě se buď můžete vyrovnat s arogancí sítě americké automobilky (protože nemá žádné dealery, a tak neexistuje ani konkurence mezi nimi), nebo musíte opustit řadu jejích zákazníků, rozhodl se definitivně pro druhou možnost. Místo Tesly, kterou koupil za 54 500 USD (1,34 milionu Kč) a díky enormnímu růstu cen elektrických aut ji lehce jetou ještě se ziskem prodal, si koupil Genesis G70 s motorem 3,3 turbo z roku 2019 za 34 500 USD (asi 850 tisíc Kč).

Má tak auto s 370 koňmi, které dojede kdykoli kamkoli, jeho interiér nevypadá jak šatní skříň s displeji, k má ruce servis značky, která se naopak snaží přetáhnout kupce automobilek jako BMW, a ještě mu zbylo 24 000 USD (asi 591 tisíc Kč) na benzin. Není to zdaleka poprvé, co o něčem takovém slyšíme. A předpokládáme, že to zdaleka není ani naposledy - elektromobily z hlediska dlouhodobé použitelnosti nepředstavují nekompromisní alternativu ke spalovacím autům a podle toho s nimi část kupců okouzlených jejich krátkodobými pozitivy naloží.

Elektromobily mají čím okouzlit při krátkodobé jízdě, při dlouhodobém používání se ale projeví jejich problémy, které jsou pro spoustu lidí neakceptovatelné. Jeden z amerických kupců Tesly Model 3... Foto: Tesla



...tak tento vůz nakonec po půl roce vyměnil za Genesis G70 3,3 V6 turbo (zde ve verzi Shooting Brake pro Evropu), jakousi korejskou alternativu BMW řady 3. Foto: Genesis

