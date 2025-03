Motoristé, vyhněte se Paříži. Opakujeme, vyhněte se s autem Paříži včera | Petr Prokopec

Tohle už je vážně jediná rada, kterou vám nyní můžeme dát, neboť francouzská metropole vyhlásila motoristům otevřenou válku. Nově ruší 10 tisíc parkovacích míst a zakazuje vjezd do 500 ulic. Následky nikoho nezajímají, vítězí ideologie.

Žižkovu a Libni, zdaleka se vyhni, říkalo se u nás kdysi. Už to dávno neplatí, svého času měla ale tato poučka své opodstatnění. Obě pražské městské části měly daleko k výstavním a byly spojené s vyšší kriminalitou. Dnes by se rozumný člověk měl zejména po setmění vyhýbat třeba daleko více parku poblíž Hlavního nádraží, stejně jako řadě dalších míst v centru metropole. Pokud se pak budeme bavit o rozumných motoristech, ti by pro změnu měli zapomenout na návštěvu Paříže. Město ležící na Seině totiž již pár let vede proti automobilům nesmiřitelnou válku.

K jejímu vyhlášení přikročila Anne Hidalgo, která je starostkou Paříže již od roku 2014. Při své kampani před pěti lety, kdy bojovala za znovuzvolení, přitom mluvila o tom, že se hodlá ještě více zaměřit na ekologii, rozvoj cyklistiky a omezování aut. Toho mělo být dosaženo mimo jiné tím, že budou postupně rušena parkovací místa pro ně. Poprvé přitom na tento krok došlo již v onom roce 2020, letos ovšem Hidalgo přistupuje k čistce v daleko větší míře. Z pařížských ulic totiž zmizí neskutečných 10 tisíc parkovacích míst, což bude další destruktivní krok po nedávném zákazu tankování nafty ve městě a průjezdu centrem.

Slabší kolegové z médií tento krok berou jako ospravedlněný tím, že starostka Paříže kvůli tomu vyhlásila referendum, jak ale informuje De Telegraaf, město o něm občanům asi zapomnělo říct. Hlas v něm totiž odevzdalo pouhých 3,89 procenta z téměř 1,4 milionu oprávněných voličů. Znamená to tedy, že hlasovat se rozhodlo jen přibližně 56 tisíc lidí, z nichž 65,96 procenta volilo pro likvidaci parkovacích míst, zbytek byl naopak za jejich zachování. O mobilitě 1,4 milionu lidí tedy rozhodovalo jen zhruba 37 tisíc z nich, to je demokracie jako víno.

Důsledek této politiky si nejspíše budou pochvalovat zelení a socialisté po celém světě, kteří jej budou dávat za příklad, a to přesto, že proti ní se vymezila většina odborníků. Paříž totiž nezůstává pouze u rušení parkovacích míst, ale do některých ulic dokonce zakazuje vjezd aut. To ovšem v nemalé míře omezí místní obchodníky, stejně jako třeba vozy záchranné služby a podobně. I proto ostatně současná opozice dodává, že pokud dojde v příštím roce na její zvolení, bude většina těchto „zelených“ kroků zrušena.

Momentálně nicméně platí, že se počet ulic, ze kterých zmizí parkovací místa, bude do nich zakázán vjezd aut a stanou se pěšími zónami, zvedne z 200 na 700. O tom, které konkrétně to budou, mají rozhodnout jednotlivé obvody. Očekává se však, že v každé části půjde o dvacet až pětadvacet ulic. Motoristé nicméně nemají vyhráno ani v těch zbývajících, neboť třeba loni Paříž ztrojnásobila poplatky za parkování velkých SUV a předloni pro změnu zakázala elektrické koloběžky.

Dané rozhodnutí se pochopitelně nevztahuje pouze na místní, ale i na turisty. Pro ně by tedy na počátku každého průvodce po Paříži mělo svítit varování, že pokud hodlají jet do Francie vozem, hlavnímu městu by se měli zdaleka vyhnout. To jistě povede ke zkvalitnění života metropole v nemalé míře závislé právě na návštěvnících ze zahraničí. Ale kdo chce kam... Zbývá jen sepsat nové heslo: Paříži se vyhni, štěstí poznáš v Libni! I když, dokud o dění v Praze bude rozhodovat také místní „Annus Hřibago”, člověk si nemůže být jistý ničím.

Zelené vedení Paříže už nerozlišuje mezi spalovacími vozy či elektromobily, za hranice města chce vykázat vše, co má čtyři kola. Teď už takovým způsobem, že do 700 ulic ve městě nepůjde vůbec fyzicky vjet. Ilustrační foto: Citroën

Zdroj: De Telegraaf

Petr Prokopec

