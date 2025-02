Motorkářům s okamžitou platností zakázali účast na veřejných jízdách na Nordschleife, výmluvným srovnáním aut a motorek je konec

Petr Prokopec

„It was fun while it lasted,” chce se citovat jeden z anglických idiomů. Prostě byla zábava, nutně pro obě strany, dokud bylo možné se v Zeleném pekle setkávat v autě s motorkami a naopak. Vedení okruhu to ale vyhodnotilo jako příliš nebezpečné, tedy hlavně ekonomicky nebezpečné.