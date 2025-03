Muž, který dostal od Shakiry zadarmo její Lamborghini, se ho po pár měsících musí zbavit, auto ho přivádí na mizinu před 5 hodinami | Petr Miler

„Danaum fatale munus,” řeknou si asi s pousmáním znalí. Ani ti tady ale neví vše. Slavná zpěvačka byla hodně velkorysá, neboť novému majiteli dala na cestu také přes 2 miliony „na banány”. Přesto mu vlastnictví tak drahého auta nepřináší jen potěšení.

Ne všechno, co se darem zdá, nakonec darem musí být. Trojané by o tom mohli vyprávět, odtud ostatně slova z úvodu, slavný „koňský dar” od Řeků jim nakonec způsobil víc problémů, než by je kdy napadlo. Nemusíme ale zacházet až k takovým alegoriím, ve světě aut se s takovými situacemi setkáváme docela často.

Jedni mí známí nedávno dali svému synovi k 18. narozeninám auto. To je hezké, dostal ho ale s tím, že na jeho provoz už si musí vydělat sám. Což se snadno řekne, zní to výchovně, ale protože jde o stále studujícího člověka, dopadlo to tak, že auto prvních dvou nádržích, nesjednaném havarijním pojištění a první (pravda drobné, ale přesto) nehodě zůstalo stát a novopečený majitel je rád, že mu zbyly peníze na autobus na dojíždění do školy. Je otázka, jestli tohle také nebyl tak trochu danajský dar...

Možná ještě jasněji za něj ale lze označit Lamborghini Urus, které svému fanouškovi po soutěži vyhlášené na sociálních sítích dala zpěvačka Isabel Mebarak Ripoll, jež je světu známá spíš jako Shakira. Její majetek se odhaduje na 7 miliard Kč, a tak pro ní bylo drobností, když si tohle auto koupila jako náplast na rozchod s Gerardem Piquém, stejně jako to, že jej později pustila dál jako výhru ve zmíněné soutěži. Jenže normální lidé žijí trochu jinak.

Auto vyhrál muž, který se jmenuje Michael Mejia. Měl z toho radost, pochopitelně, Shakira navíc nebyla úplně mimo realitu, takže předem slíbila, že kdo od ní tohle auto vyhraje, dostane k němu ještě 90 tisíc dolarů (skoro 2,2 milionu Kč) na provozní náklady, aby si ho opravdu užil. Zní to velkoryse, prostě posílám vám opici s hromadou pověstných banánů, abyste nedopadli jako onen mladý člověk zmíněný o pár řádek výš. Jenže se rychle ukázalo, že tahle opička je tak neskromná, že každá „konečná” hromada banánů bude prostě malá.

Mejia je obyčejný člověk a v rozhovoru pro latinskoamerický kanál El Gordo Y La Flaca na Youtube se podělil o to, že tohle auto je pro něj pořád moc drahý špás a necítí se v pozici jeho majitele komfortně. Po třech měsících se jej tak rozhodl prodat, protože ho jeho vlastnictví postupně ruinuje, aniž by mu dávalo tolik, kolik by možná někteří čekali.

I ony zdánlivě tučné dva miliony rychle mizí - už formality s převodem auta byly drahé, za pojištění platí v přepočtu 48 tisíc Kč měsíčně a plnou někdy tankuje dvakrát denně. Jít to takhle dál, nezbude mu nic a auto za tu dobu akorát bude ztrácet na hodnotě. Takto může vůz prodat lépe situovanému fanouškovi Shakiry, z nichž někteří prý nemají problém mu za Urus nabídnout i mezi 18 a 19 miliony Kč. A asi chápeme, že pro něj bude lepší koupit si třeba hezký dům a k němu normální auto, které může provozovat z příjmů, které má, než aby jezdil takovým autem a jinak neměl v podstatě na nic. Je fuk, že teď ještě všechny peníze od Shakiry nerozfofroval, ale cítí, že dojdou, a pak auto stejně bude muset prodat. Tak na co si hrát?

Je to zkrátka další připomenutí toho, jak s vysokými provozními náklady jsou výjimečná auta spojena. I když Urus není zrovna supersport a nemá mnoho specifických dílů, se kterými by nepracovaly jiné značky koncernu VW, pořád je to Lamborghini. A už jen věci jako pojištění, spotřeba, „konzumace” drahých kol či výkonných brzdových komponentů udělají tolik, že to může ruinovat i slušně postaveného člověka. Natož pak někoho s průměrnými příjmy.

Jistě Lamborghini od slavného umělce asi vyhraje málokdo z nás, ekvivalentně to ale platí o některých koupích. Je lákavé vidět, že místo ojetého Golfu 1,6 TDI můžete mít za cenu klidně o 100 tisíc vyšší třeba parádní, nutně ne o moc starší BMW nebo Audi s šestiválcem či osmiválcem a hromadou výbavy. Jenže zatímco s Golfem 1,6 TDI pojedete jednou za dva roky na servis za 8 tisíc, naftu bude srkat a v mezičase vás bude stát i kompletní pojištění jen o málo víc než povinné ručení, auto vyšší třídy bude se vším klidně o několik řádů jinde. Takže i když chápeme to „volání divočiny”, bez adekvátních příjmů bude možná lepší zůstat u toho Golfu - také proto si tak dobře drží cenu. A ona dražší auta ne...

Lamborghini Urus je auto snů svého druhu. Pokud ale nemáte příjmy nezbytné na jeho provoz, nechtějte ho raději ani zadarmo. Foto: Lamborghini

