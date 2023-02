Muž si koupil 10 let starou Teslu s najetými 207 tisíci km, během pár týdnů přišel o 231 tisíc Kč i o auto před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Desetiletá ojetina s 207 tisíci km na tachometru možná není zánovní auto, pokud ale má spalovací pohon, může to být dobrý vůz na dalších 10 let soukromého ježdění. Přistoupit se stejným předpokladem k elektromobilu znamená skoro nevyhnutelně jedno - spálit se.

Pravidelně se zmiňujeme o řadě problémů elektrických aut viditelných na první či druhý pohled, které značně podrývající jejich údajnou ekologickou či ekonomickou výhodnost. Opakovat je dnes nebudeme, za těmi jasně patrnými se ale skrývá i spousta dalších úskalí, která se projevují teprve postupem času. To největší souvisí s omezenou životností akumulátorů, která v kontextu s jejich cenou dělá z elektromobilů ekonomické harakiri, i kdyby náhodou všechno ostatní fungovalo na jedničku a dokonale zapadalo do očekávání jejich kupců.

Zatímco dnes máme tendenci na auta hledět tak, že po 3 nebo 4 letech jsou s rozumným nájezdem zánovní, po nějakých 8 letech perspektivní a s 15 roky na krku normálně stará, u elektromobilů platí jiné pořádky, na které je těžké si zvyknout. Karoserie nebo interiéry jsou prakticky stejné, tady problém není, elektrické motory či převodovky také mohou vydržet pomalu věky. Jenže akumulátory nikoli, o čemž svědčí obvykle osmiletá záruka výrobce nejčastěji spojená s limitujícím počtem najetých kilometrů - typicky jde o 160 tisíc km.

To samo o sobě pochopitelně neznamená, že akumulátory po 8 letech a 160 001 kilometrech automaticky hodí ručník do ringu, jenže nezřídka se přesně to děje. Psali jsme už o několika podobně starých elektrických autech a patáliích s nimi, mimo jiné o Nissanech. Výjimkou není ani elektrický Ford či prťavý Smart a opakovaně došlo také na Tesly, které po osmi letech též odmítly sloužit spoustě majitelů.

Není to tak, že by už nebyly vůbec použitelné, spíše kapacita jejich akumulátorů klesne tak nízko, že jezdit s nimi šlo jen pár desítek km mezi nabitími. Nebo se smířit s tím, že budete svědky různě nevyzpytatelného chování. Jako řešení se nabízí výměna baterie, jenže ceny těchto dílů jsou takový průšvih, že o nich většina automobilek odmítá vůbec mluvit. Přece někomu před koupí auta neřeknete, že mu za relativně krátký čas zůstane v rukou téměř bezcenný šrot.

Že to tak chodí, se nejnověji přesvědčil Kanaďan, který si na internetu říká ST, ale jinak je to prostě John. Ten jako tradiční kupec ojetin dal pro letošek přednost použité Tesle Model S z roku 2013 s 207 tisíci najetými km, za kterou zaplatil 18 000 kanadských dolarů, tedy asi 300 tisíc korun. Výhodná koupě? Jít o „normální” auto, pak ano, třeba podobný VW Passat by byl dobrým vozem na dalších 10 let soukromého ježdění. Ne tak Tesla Model S.

Nemá smysl dlouho chodit kolem horké kaše, John brzy po koupi zjistil, že baterie způsobuje problémy s dobíjením a dojezdem. „Hází” chybový kód BMS_u029 a ve výsledku je v tak špatné kondici, že jediným řešením je její výměna za asi 440 tisíc Kč. Než to ale zjistil, investoval desetitisíce do jiných oprav, aby na závěr mohl projít jednoduchou ekonomickou úvahou - investovat 440 tisíc do auta, které má i se zdravou baterií cenu 300 tisíc, nemá žádný smysl.

Trvalo jen několik týdnů, než se na něj celý problém vyvalil, a do nové baterie investovat nechtěl. Auto se tak nakonec raději po pár týdnech zbavil a celková ekonomická bilance jeho anabáze je vskutku tristní - po útratě 18 000 CAD za vůz a 4 000 CAD za opravy Teslu prodal na náhradní díly za 8 000 CAD. Přišel tak o 14 000 CAD (asi 231 tisíc Kč) a nemá nic.

Sám to bere jako poučení a situaci komentuje lakonicky: „Dlouhodobé používání výrobků, na jejichž produkci již bylo vynaloženo množství energie, je mnohem udržitelnější než stavět nová auta a vyhazovat je po 200 000 kilometrech. Obávám se, že přístup Tesly k jejich vozům povede v budoucnu k absurdnímu množství odpadu,” uvádí. Co dodat? Není skutečně nic ekologického na autě, které slouží 10 let a 207 tisíc km a pak potřebuje kompletně vyměnit, to je pravý opak účelného nakládání se zdroji, které byly na výrobu vozu spotřebovány. Snad to pár lidem otevře oči, tohle je stále přehlížený a přitom naprosto zásadní problém.

Kolik už jsme viděli přibližně takovýchto osmi- až desetiletých Tesel Model S s nájezdem okolo 160-200 tisíc km vzdát další službu bez koupě velmi drahé nové baterie? Nyní tu máme další. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Auto Evolution

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.