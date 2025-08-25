Muž si koupil elektromobil, který měl začít novou éru značky. Teď říká, ať se mu vyhneme za každou cenu, rozpadá se až k nepoužitelnosti

Označení „šmejd” se pro jakékoli nové auto zdá být jako poněkud přehnané, tady ale snad ani to nevystihuje podstatu věci. Tento vůz se od první chvíle majiteli doslova rozpadá pod rukama tak moc, že po všech snahách to napravit radí, ať se mu vyhneme za každou cenu.

před 6 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Dodge

Označení „šmejd” se pro jakékoli nové auto zdá být jako poněkud přehnané, tady ale snad ani to nevystihuje podstatu věci. Tento vůz se od první chvíle majiteli doslova rozpadá pod rukama tak moc, že po všech snahách to napravit radí, ať se mu vyhneme za každou cenu.

Osmá generace Dodge Charger se oproti všem předchozím razantně liší. Jako vůbec první dostala elektrický pohon, čímž měla začít novou éru značky. Nové řešení mělo vůz posunout do jiných sfér, na osmiválce či šestiválce někdejších modelů mělo být rázem zapomenuto. Novinka tedy měla přinést dechberoucí dynamiku, která půjde ruku v ruce s dostatečným dojezdem. K tomu všemu měla elektromobilita usnadnit majitelům život i v jiných ohledech, třeba v případě údržby, spolehlivosti a trvanlivosti.

Na toto vábení zjevně skočil i Nicholas Sharrett, který si letos v květnu pořídil Charger v základní verzi R/T. V té době automobilka oznámila, že toto provedení pro nezájem končí. Tento muž tak dostal od dealerství Wetzel Dodge v Richmondu v Indianě nabídku, jaká ani nešla odmítnout. Ostatně slevy tehdy byly opravdu velkorysé, za auta s oficiální cenou zhruba 1,4 milionu korun se totiž v showroomech platilo méně než 900 tisíc Kč. Za to jste pak dostávali 503 koní a baterie o kapacitě 100 kWh, s nimiž šlo teoreticky urazit 510 km.

Sharrett ovšem koupě začal litovat dřív, než stihnul uschnout inkoust na smlouvě. U vozu totiž nefunguje otevírání zadního zavazadelníku, za čímž stojí nejen špatná kvalita, ale i skutečně imbecilní rozhodnutí Dodge neosadit příslušným tlačítkem klíček od vozu a neinstalovat někde pod palubní deskou táhlo. Místo toho má klientela k dispozici malé gumové tlačítko, které je součástí zadních lamp. To ovšem v Sharrettově případu nefunguje, načež jediný způsob, jak se dostat do zavazadlového prostoru, je sklopit za zadní sedadla a naházet věci dovnitř tudy. A stejně je také vyndat.

To je ale vlastně jen špička ledovce. Přesunout se můžeme k dveřím řidiče, které byly tak špatně usazené, že na třech místech docházelo k jejich kontaktu s karoserií. Dealerství se pak sice nekvalitní tovární výrobu povedlo napravit, nešťastníkovi však sdělilo, že na pokyn koncernu Stellantis si musí za odřený lak, za čímž stojí jen a pouze tento nešvar, zaplatit sám. Což je vlastně ještě dobrá zpráva, protože dveře u spolujezdce často fungují jen na dobré slovo a otevírat je Sharrett povětšinou musí zevnitř.

Multimediální systém Uconnect mu pak při skoro každém nastartování vozu posílá jednu chybnou hlášku za druhou, zatímco u sedadla řidiče nefunguje jeho aretace v určitých bodech. Pokud se totiž posune zcela dopředu, aby mohli snáze vystoupit zadní cestující, začne se samovolně pohybovat zase zpátky. Tímto způsobem již skříplo Sharrettovu sedmiletou dceru. Není tak divu, že elektrický Charger považuje za „prakticky nepoužitelný“ a na přiložené videu, kde zmíněné vady probírá, všem radí, aby se mu obloukem vyhnuli.

Těmito slovy by se zájemci o bateriový Dodge rozhodně měli řídit, neboť Sharrett zkusil svůj vůz vzít i do dealerství Herrnstein v Chillicothe v Ohiu. Ani tamním technikům se ovšem nedařilo zmiňované problémy napravit, proto se rozhodli kontaktovat přímo automobilku. Ta jim ovšem sdělila, že momentálně pro většinu potíží, jaké Sharrett má, neexistuje náprava. Nová éra, vskutku určitě...


Na elektrický Charger R/T nadále můžete dostat opravdu velkou slevu, rozhodně by vás ale neměla zlákat ke koupi. Jeho kvalita je totiž natolik mizerná, že se pomalu ani nedá používat. A jako takový je pak i za necelých 900 tisíc korun drahý. Foto: Dodge

Zdroj: Nicholas Sharrett@Youtube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

