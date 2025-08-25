Muž si koupil elektromobil, který měl začít novou éru značky. Teď říká, ať se mu vyhneme za každou cenu, rozpadá se až k nepoužitelnosti
Petr ProkopecOznačení „šmejd” se pro jakékoli nové auto zdá být jako poněkud přehnané, tady ale snad ani to nevystihuje podstatu věci. Tento vůz se od první chvíle majiteli doslova rozpadá pod rukama tak moc, že po všech snahách to napravit radí, ať se mu vyhneme za každou cenu.
Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek
Muž si koupil elektromobil, který měl začít novou éru značky. Teď říká, ať se mu vyhneme za každou cenu, rozpadá se až k nepoužitelnosti
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Označení „šmejd” se pro jakékoli nové auto zdá být jako poněkud přehnané, tady ale snad ani to nevystihuje podstatu věci. Tento vůz se od první chvíle majiteli doslova rozpadá pod rukama tak moc, že po všech snahách to napravit radí, ať se mu vyhneme za každou cenu.
Osmá generace Dodge Charger se oproti všem předchozím razantně liší. Jako vůbec první dostala elektrický pohon, čímž měla začít novou éru značky. Nové řešení mělo vůz posunout do jiných sfér, na osmiválce či šestiválce někdejších modelů mělo být rázem zapomenuto. Novinka tedy měla přinést dechberoucí dynamiku, která půjde ruku v ruce s dostatečným dojezdem. K tomu všemu měla elektromobilita usnadnit majitelům život i v jiných ohledech, třeba v případě údržby, spolehlivosti a trvanlivosti.
Na toto vábení zjevně skočil i Nicholas Sharrett, který si letos v květnu pořídil Charger v základní verzi R/T. V té době automobilka oznámila, že toto provedení pro nezájem končí. Tento muž tak dostal od dealerství Wetzel Dodge v Richmondu v Indianě nabídku, jaká ani nešla odmítnout. Ostatně slevy tehdy byly opravdu velkorysé, za auta s oficiální cenou zhruba 1,4 milionu korun se totiž v showroomech platilo méně než 900 tisíc Kč. Za to jste pak dostávali 503 koní a baterie o kapacitě 100 kWh, s nimiž šlo teoreticky urazit 510 km.
Sharrett ovšem koupě začal litovat dřív, než stihnul uschnout inkoust na smlouvě. U vozu totiž nefunguje otevírání zadního zavazadelníku, za čímž stojí nejen špatná kvalita, ale i skutečně imbecilní rozhodnutí Dodge neosadit příslušným tlačítkem klíček od vozu a neinstalovat někde pod palubní deskou táhlo. Místo toho má klientela k dispozici malé gumové tlačítko, které je součástí zadních lamp. To ovšem v Sharrettově případu nefunguje, načež jediný způsob, jak se dostat do zavazadlového prostoru, je sklopit za zadní sedadla a naházet věci dovnitř tudy. A stejně je také vyndat.
To je ale vlastně jen špička ledovce. Přesunout se můžeme k dveřím řidiče, které byly tak špatně usazené, že na třech místech docházelo k jejich kontaktu s karoserií. Dealerství se pak sice nekvalitní tovární výrobu povedlo napravit, nešťastníkovi však sdělilo, že na pokyn koncernu Stellantis si musí za odřený lak, za čímž stojí jen a pouze tento nešvar, zaplatit sám. Což je vlastně ještě dobrá zpráva, protože dveře u spolujezdce často fungují jen na dobré slovo a otevírat je Sharrett povětšinou musí zevnitř.
Multimediální systém Uconnect mu pak při skoro každém nastartování vozu posílá jednu chybnou hlášku za druhou, zatímco u sedadla řidiče nefunguje jeho aretace v určitých bodech. Pokud se totiž posune zcela dopředu, aby mohli snáze vystoupit zadní cestující, začne se samovolně pohybovat zase zpátky. Tímto způsobem již skříplo Sharrettovu sedmiletou dceru. Není tak divu, že elektrický Charger považuje za „prakticky nepoužitelný“ a na přiložené videu, kde zmíněné vady probírá, všem radí, aby se mu obloukem vyhnuli.
Těmito slovy by se zájemci o bateriový Dodge rozhodně měli řídit, neboť Sharrett zkusil svůj vůz vzít i do dealerství Herrnstein v Chillicothe v Ohiu. Ani tamním technikům se ovšem nedařilo zmiňované problémy napravit, proto se rozhodli kontaktovat přímo automobilku. Ta jim ovšem sdělila, že momentálně pro většinu potíží, jaké Sharrett má, neexistuje náprava. Nová éra, vskutku určitě...
Na elektrický Charger R/T nadále můžete dostat opravdu velkou slevu, rozhodně by vás ale neměla zlákat ke koupi. Jeho kvalita je totiž natolik mizerná, že se pomalu ani nedá používat. A jako takový je pak i za necelých 900 tisíc korun drahý. Foto: Dodge
Zdroj: Nicholas Sharrett@Youtube
Bleskovky
- Britové proti sobě ve sprintu postavili dva dinosauří osmiválcové offroady, metály ale nakonec bral ten třetí vzadu
před 8 hodinami
- Někdo si nechal přelakovat ikonické Ferrari F40 na zelenou, pro tradicionalisty je to zločin
22.8.2025
- Nejmíň oblíbené Porsche 911 v té správné verzi na Autobahnu ukázalo, že i na něm je co milovat a obdivovat
21.8.2025
Nejnovější články
- Žebříček nejuspokojivějších značek aut v Americe opanovala ta snad nejvíc šikanovaná EU, velká jména utrpěla pád
před 2 hodinami
- EU se pokusila vyhnat čínská auta z Evropy dveřmi, teď se díky skulině v pravidlech vrací zpět oknem v ještě větším počtu
před 4 hodinami
- Hezké kladivo Mercedesu na BMW M3 E30, říkáte? Mýlíte se, tahle brutalita skrývá pod kapotou 500koňové naftové překvapení
před 5 hodinami
- Muž si koupil elektromobil, který měl začít novou éru značky. Teď říká, ať se mu vyhneme za každou cenu, rozpadá se až k nepoužitelnosti
před 7 hodinami
- Britové proti sobě ve sprintu postavili dva dinosauří osmiválcové offroady, metály ale nakonec bral ten třetí vzadu
před 8 hodinami
Živá témata na fóru
- Dříve M135i, nyní ///M2 08.25. 15:45 - Eda
- Policejní kontroly a měření 08.25. 13:36 - delphin
- Chlubítko univerzální 08.25. 08:26 - jerry
- whitelist & blacklist 08.25. 08:01 - jerry
- Onboard videa 08.24. 20:42 - Truck Daškam
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 08.24. 16:28 - abgx1
- S větrem ve vlasech.... 08.24. 14:40 - pavproch
- Řidiči, co to mají v ruce... 08.23. 20:12 - Stepan