Muž si před 7 léty koupil Hyundai na palivové články, teď nemá nic. Odešel mu pohon, oprava by stála 2,5 milionu včera | Petr Prokopec

Že by automobilový svět spasil bateriový elektrický pohon, nedoufá snad už nikdo soudný. Ale co takové palivové články? Uživatelsky se jeví příznivěji, jenže na jak dlouho? A za jakou cenu?

Na elektromobilitu postavenou okolo palivových článků hledíme o trochu pozitivněji než na tu bateriovou. Technicky a ekonomicky je to podobný nesmysl, bez velkých akumulátorů ale odpadá aspoň pár nevýhod - auta s palivovými články nejsou tak těžká, zásadně neomezují praktickou použitelnost a teoreticky by mohla mít i delší životnost. Poslední předpoklad ale nyní dostal těžkou ránu.

Dosvědčuje to zkušenost Němce Tilla Westberga, který si jako věčný průkopník před sedmi lety pořídil Hyundai ix35 FCEV. Tedy poměrně vzácnou verzi korejského SUV osazenou elektrickým pohonem živeným vodíkovými palivovými články. Dobrá koupě to od začátku nebyla, celý účet za své průkopnictví ale dostal pan Westberg až nyní.

Od roku 2016 najel s vozem 84 tisíc km, tedy víceméně běžnou soukromou kilometráž. A podle slov majitele vozu šlo o bezproblémovou zkušenost. Tedy alespoň do té chvíle, než hnací ústrojí vozu vstoupilo do stávky. Vůz tak zamířil odtahovkou do servisu, který německému konzultantovi v IT potvrdil nemilosrdný verdikt. Vodíkový pohon je kaput, v případě opravy by pan Westberg musel do kapsy sáhnout pro větší sumu než v roce 2015. Tehdy jej ix35 FCEV stálo 50 200 Eur (cca 1 210 000 Kč), nyní by oprava vyšla na 103 764,17 Eur, tedy více jak 2,5 milionu Kč.

Pokud si nyní mnete oči, nedivíme se vám. Problém ale opravdu není na vaší straně, oprava sedm let starého Hyundai s velmi malým nájezdem skutečně vychází na dvojnásobnou sumu, než na jakou 4 410 milimetrů dlouhé SUV kdysi vyšlo. Důvodem je dle automobilky fakt, že ix35 FCEV se vyrábělo v letech 2013 až 2018, a to ručně v omezených sériích pro celý svět. Následně se pak Hyundai přesunulo k modelu Nexo, který disponuje palivovými články nové generace.

Ty původní tedy víceméně nejsou k dispozici, při dané produkci nelze spoléhat ani na havarovaná auta, která by posloužila svými komponenty jinde. Majitel tak vlastně nemá jinou možnost, než vůz odepsat, ostatně i automobilka oficiálně uvedla, že „oprava nedává ekonomický smysl“. Němec by přitom velmi rád dosáhl toho, aby si jej vzala zpátky, k něčemu takovému se ale Hyundai nemá. Daň za to, že „jsou lepší řešení než spalovací pohon“, je tedy v jeho případě hodně vysoká.

Hyundai přitom dodává, že Nexo je již vyráběno obvyklejšími metodami, a tak náklady s ním spojené jsou tak nižší. Nicméně s hnacím ústrojím je spojena tovární garance 10 let či 5 000 hodin, poté již hrozí, že z kapsy budete muset vytáhnout 41 650 Eur (1 004 000 Kč) za nové. Ve srovnání s případnou opravou ix35 FCEV tu pochopitelně máme nemalý posun, ovšem i tak se Nexo rovněž jeví spíše jako ekonomická sebevražda - u nás totiž nyní startuje na 1 899 990 Kč.

Před sedmi lety vyšlo Hyundai ix35 FCEV jeho německého majitele na 1,2 milionu korun, po najetí 84 tisíc kilometrů však jeho pohonné ústrojí vypovědělo službu. Oprava by vyšla na dvojnásobek původní sumy, německému nadšenci tak zůstaly jen oči pro pláč. Foto: Hyundai

