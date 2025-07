Muž si před dvěma léty koupil nové Ferrari. Rozpadat se začalo hned po koupi a nefunguje dodnes, firma roky odmítala záruční opravu včera | Petr Prokopec

Koupit si nové dvanáctiválcové Ferrari zní jako splněný sen, pro tohoto muže se ale rychle změnil spíš v noční můru. Už tři dny po koupi se palubní deska rozzářila varovnými ikonkami jako vánoční stromeček a problémy nikdy neustaly. Ferrari je navíc svádí na něco, co s nimi nemohlo a nemůže mít nic společného.

Nico Leonard je Nizozemec, který od roku 2013 pobývá v Severním Irsku. Právě tam začal pracovat pro firmu vyrábějící hodinky, kterým se postupem času začal věnovat stále víc, až si o šest let později otevřel vlastní butik Pride and Pinion v Belfastu. Aktivní pak začal být i na Youtube, kde postupně vybudoval největší kanál věnující se luxusním hodinkám. Vedle toho navíc vlastní a řídí oděvní firmu GodTier. Ač tedy ještě neoslavil ani čtyřicátiny, může směle nakupovat i u Ferrari.

V minulosti si Nico pořídil model 812 Superfast, se kterým byl navýsost spokojen. K úplnému štěstí mu ale scházela možnost jízdy s větrem ve vlasech, a proto se v roce 2023 rozhodl kupé vyměnit za variantu GTS, která dokáže své pevné střešní panely uložit do krytu nad zavazadelníkem za 14 sekund, a to i při rychlosti 45 km/h. Vůz si nechal specifikovat na míru, pročež jsou na něm vyvedena i jména jeho dětí, kterým chtěl maranellský stroj jednou odkázat.

Co ovšem v roce 2023 začalo jako splněný sen, to se během chvíle stalo nekončící noční můrou. Pouhé tři dny po převzetí se totiž palubní deska Ferrari rozzářila jako vánoční stromeček. Následovala tak první návštěva servisu, ze kterého se vůz měl vrátit údajně opravený. Jenže fungoval pouze pár týdnů, než se varovné ikonky objevily na přístrojovém štítu znovu. Tou dobou byl ovšem Nico naneštěstí s Ferrari na výletě v Monaku, kde ho navíc automobilka nechala na holičkách.

Youtuber totiž v mezičase GTS osadil sportovním výfukem od Novitecu. Se svými plány přitom obeznámil i Ferrari, které mu stejně jako úpravce potvrdilo, že taková modifikace je v pořádku a nemá vliv na tovární záruku. Po selhání v Monaku ovšem automobilka otočila a Nicovi oznámila, že veškeré problémy jdou na konto výfuku a neodborné montáže v neautorizovaném servisu. Z toho důvodu továrna zrušila záruku, načež měly jít veškeré opravy na Nicovo konto.

Něco takového si nešťastný majitel nechtěl nechat líbit, čemuž se nelze divit - veškeré problémy odstartovaly dávno před instalací výfuku od Novitecu. Aby měl ovšem jistotu, nechal jej vymontovat a vůz vrátil do originálního stavu. Problémy přesto přetrvávaly, načež Ferrari nakonec do Belfastu poslalo svého špičkového mechanika, který během pár hodin měl najít závadu v podobě špatného kontaktu u brzdového modulu, tedy alespoň dle oficiálního vysvětlení.

Něco takového na první dobrou působilo poněkud podezřele, neboť dotyčný vůz během dvou let strávil 500 dní v šesti různých autorizovaných servisech na dvou kontinentech, a nikde nikdo na žádnou závadu nepřišel. Náhle vše mělo být vyřešeno během 24 hodin. Ale budiž, někdy mají velké problémy drobné příčiny, ta pravá „legrace” přišla až poté - Ferrari za výlet svého mechanika vyúčtovalo Nicovi 30 tisíc liber, tedy nějakých 853 tisíc korun.

To pro majitele bylo už příliš, načež se rozhodl využít britských zákonů, které mu umožňují vůz vrátit, pokud ten během úvodních 30 dnů vlastnictví vykazuje silné vady. Maranellští právníci pak nejspíš pochopili, že tady další boj nemá smysl, a proto náhle ze strany automobilky došlo k zázračnému obratu - záruka na vůz byla obnovena, zmiňovanou fakturu pak mělo zaplatit lokální irské dealerství, které Nicovi vůz za víc než 11 milionů korun prodalo.

Klíčové však pro majitele bylo, že po dvou letech, kdy si své Ferrari prakticky neužil, mohl znovu usednut za volant a zašlápnout plynový pedál. Jeho radost však dlouho netrvala, neboť hned druhý den po opětovném shledání se na palubce rozsvítila kontrolka diagnostiky motoru. Druhý den pak již byl zpátky kompletní vánoční stromeček, přístrojový štít totiž hlásil jednu závadu za druhou. Šlo přitom o stejný problém, jaký vyvstal v roce 2023 tři dny po převzetí auta.

Pohár Nicovy trpělivosti tím definitivně přetekl. Aktuálně tak dává Ferrari sedm dní na to, aby mu dodalo zcela nový vůz dle jeho předchozích specifikací, nebo zaplatilo veškeré peníze, které jej GTS stálo. Jinak ho nechá odvést do Maranella a vystaví před továrnou jako symbol zpackané práce i komunikace. Jsme tedy vskutku zvědavi, co se příští týden odehraje. Protože se ovšem model 812 již nevyrábí, Ferrari buď zaplatí, nebo vytáhne do boje.

812 GTS párovalo dvanáctiválec s pevnou stahovací střechou. Její příchod zvedl hmotnost vozu o 75 kg, zrovna to ovšem jednoho z majitelů Nico Leonarda netrápí. Ač totiž maranellský stroj vlastní více než dva roky, zatím si s ním příliš nezajezdil, víc času tráví v servisech. Foto: Ferrari

