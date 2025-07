Muž si v dubnu koupil vysněnou Alfu, platí za ní splátky i pojištění. Jeho auto ale dodnes stojí u dealera a nemůže si ho ani odvézt včera | Petr Prokopec

Co začalo jako splněný sen, se během několika hodin změnilo v noční můru, která trvá dodnes. Nedá se přitom říci, že by automobilka či dealer zákazníkovi nějak cíleně ubližovali, je to všechno nešťastná shoda okolností, která se semlela okolo typické bolístky moderních aut.

Čím častěji si povídám s majiteli moderních aut, tím víc vnímám jejich nespokojenost. Problémy mají hlavně s elektronikou, a v důsledku toho i se samotnými výrobci. Pokud se vám totiž v dnešní době porouchá nějaký systém, zvlášť pak ten asistenční či bezpečnostní, který znemožňuje běžné používání vozu, jste nezřídka nahraní.

Stoprocentně to tak je, pokud se jedná o zádrhel, který nemůže vyřešit autorizovaný servis a vy jste mezi prvními z těch, kdo na něj upozorní. Automobilka totiž začne problém zkoumat až poté, co se vás sejde tolik, aby jej brala vážně. A následně jen odhalení příčiny může zabrat dlouhé měsíce. I když se nicméně podstaty problému dobere, neznamená to, že máte vyhráno.

Až poté se totiž začíná pracovat na řešení. A jakmile je takové na světě, začínají automobilky teprve obesílat majitele inkriminovaných aut. Od chvíle, kdy jste se ne vlastní vinou stali pěšákem, tak mohly uplynout dlouhé měsíce i celý rok. Vy tak vlastně do servisu míříte pouze za jediným účelem - aby došlo k odstranění chyby, kvůli čemuž můžete kdysi vysněný vůz prodat a poté utéci ke konkurenci tak rychle, jak jen je to možné. A nikde není psáno, že se vám tam nestane to samé...

Tyto problémy jsou vskutku stále častější a dojít na ně může dokonce ve chvíli, kdy jste si své auto ani jednou neužili, jak nyní na Redditu vylíčil jeden horlivý fanoušek Alfy Romeo. Ten snil o koupi jejího SUV Tonale, přičemž 26. dubna mohl konečně podepsat kupní smlouvu. Ono datum je velmi důležité, neboť o pouhý den dříve automobilka spustila se svolávací akci, jejímž středobodem je zpětná kamera vyžadující opravu. Dle výrobce tou vadnou má být osazeno 8 122 aut.

Novopečený majitel se o svolávací akci dozvěděl přes internet, načež okamžitě kontaktoval dealerství. To mu potvrdilo, že jeho vůz je součástí kampaně, a proto nemůže být předán - automobilka něco takového do vyřešení problému zakazuje. Co tedy začalo jako splněný sen, se záhy stalo noční můrou, která navíc stále trvá. Ve chvíli, kdy Alfa Romeo oznámila svolávací akci, totiž sice věděla o problému, ale neměla jeho řešení. A nejspíš ho ještě nějakou chvíli mít nebude, jak naznačuje další chování servisu.

Dotyčný si totiž pro své Tonale objednal také keramický film chránící karoserii před poškrábáním. Ta však dosud nebyla na lak nanesena, pročež dealer zjevně nepředpokládá, že by se svolávací akce blížila ke svému závěru. Nešťastník se tak znovu obrátil na internet s prosbou o rady, přičemž ostatní uživatelé Redditu uvedli, ať zkusí dennodenně bombardovat servis i výrobce telefonáty. To se vyplatilo, neboť alespoň dostal zapůjčený náhradní vůz zdarma.

Otázkou je, co bude dál. Dotyčný totiž za vůz, který stále trůní v servisu a dokonce ještě ani nemá nasazené registrační značky, již zaplatil pojištění. Stejně jako splátky. Od smlouvy se mu pak odstupovat nechce, neboť ono Tonale je dealerskou předváděčkou, na kterou dostal výhodnou cenu. Navíc celé zdržení má být způsobeno nedostatkem náhradních dílů. Ovšem tento problém zároveň nahlodal jeho víru v to, že Tonale je vozem, který ho nenechá ve štychu.

Jak navíc bylo řečeno již na úvod, s něčím podobným se dnes potýká pomalu každý výrobce. Pokud tedy toužíte po novém autě, víceméně nemáte jinou možnost, než roztočit kolo osudu a doufat, že vám bude nakloněn. A smlouvu nepodepíše ve špatný čas. I proto stále více lidí míří raději do autobazarů, jakkoli by si mohli moderní vůz pořídit. Stačí se posunout o pár let zpátky v čase a auta jsou mnohem jednodušší, a tedy k podobným problémům méně náchylná.

Moderní vozy jsou dnes prošpikované elektronikou. To možná oceníte ve chvíli, kdy vše funguje. Jenže jakmile některý ze systémů selže, můžete se rázem na dlouhé měsíce stát pěšákem. Foto: Alfa Romeo

