Muž vyrazil s elektromobilem na okruh. Skončil po třech kolech, i když byl o hodně pomalejší než Škoda Rapid

Není to žádný okruhový speciál, ale to Škoda Rapid také ne. Navíc má 184 koní a s 1 365 kg hmotnosti není vůbec těžký, přesto ve výsledku jen připomíná naprostou nevhodnost elektrických aut pro některá využití.

Máme rádi všechna auta, vždy to tak bylo a troufnu si říci, že tomu tak i vždy bude. Je jedno, jestli je malé, velké, slabé, silné, lehké, těžké, jde o kupé, sedan, SUV, benzin, diesel, elektromobil... S každým vozem si sjedeme rádi, na každém je co zkoumat, co si oblíbit, nad čím se podivovat. Osobně jsem nikdy neodmítl jízdu s čímkoli, i když jsem předem tušil, že to nebude auto podle mého gusta. Je to prostě vášeň, která přesahuje rozdíly v provedení - kolega z redakce už léta říká, že na každém autě se najde něco zajímavého.

To ale pochopitelně neznamená, že si každé zamilujete, že ho chcete mít. To říkám proto, že k žádnému automobilu nepřistupujeme předpojatě, prostě zkoumáme, co skutečně nabízí, pro co se hodí a pro co nikoli. A není projevem nenávisti, když konstatujeme, že pro určitá využití nějaký vůz vhodný není. Nebo pokud řekneme, že Ferrari se nehodí na safari, je to projev nenávisti k Ferrari?

Nemáme tedy nic ani proti elektromobilům, pokud se jej ale někdo snaží vnucovat všem bez rozdílu - a ony se pro všechny a všechno bez rozdílu nehodí -, protestujeme. Elektrická auta mají řadu nedostatků, všechny podstatné ale pramení z jejich akumulátorů, které je činí nevhodné zejména pro jakékoli energeticky náročné využití. Pokud jste zvyklí jezdit 80 km/h po jednom okrese a zkoumat, jestli máte spotřebu 3,9 nebo 4,1 litru nafty na 100 km, elektromobil vám při běžných přesunech vadit nemusí. Pokud jste ale zvyklí jezdit dále, rychleji, převážet celou rodinu i s nákladem, tahat přívěsy nebo třeba jezdit na okruhy, s elektromobilem opravdu nevyjdete.

Připomíná to video níže, na kterém se majitel BMW i3s, tedy jednoho z prvních moderních elektromobilů značky po rozsáhlé modernizaci, který až letos skončil ve výrobě, vydal na Severní smyčku Nürburgringu. Je to na jednu stranu slavný a náročný okruh, na tu druhou je to v podstatě okreska s jednosměrným provozem, na které nemá problém fungovat Škoda Rapid 1,2 TSI nebo Octavia RS TDI. To jsou v podstatě normální auta se 105 koňmi v případě Rapidu a 184 koňmi v případě Octavie o generaci zpátky. BMW i3s má též 184 koní, navíc ani není těžké, váží jen 1 365 kg. Přesto na Nordschleife nic pěkného nepředvádí.

Jednak opravdu není rychlé. Jakkoli poměr výkonu a hmotnosti naznačuje časové možnosti někde pod 9 minutami na kolo, jsme svědky času 10:08, téměř minutu za Rapidem a asi 1,5 minuty za Octavií RS TDI. Nezdá se navíc, že by řidič neuměl řídit - vůz buď víc nejede, nebo jej majitel na některých místech šetří, aby vůbec někam dojel. Nezdá se nám, že by i3s nemohla jet více než asi 102 km/h do největšího stoupání. A pokud ano, něco se na ní přehřálo (což není dobře), současně by ale i to vedle k úspoře energie. Přesto je právě ta nakonec největším problémem.

Kolo začíná kapacitou baterií na 63 procentech, končí na 42,5 %. Teoreticky by tak vůz mohl zvládnout 4 kola na nabití, bylo by to ale na krev a s klesající kapacitou by to poslední bylo zřejmě jen výletní. Majitel tak říká, že s autem dal na jedno nabití kola 3, tři, three, tres, trois. Víc ne, vážně. Tomu se říká výkon. Kdyby se dala energie rychle doplnit, proč ne, i na nabití 42,2kWh akumulátoru ale můžete čekat hodiny.

Palubní elektronika hovoří o spotřebě asi 41 kWh na 100 km, ale není měřena přímo v zaznamenaném kole (vypadá to dle průměrné rychlosti celkem na dvě kola + příjezd k trati), reálně půjde s ohledem na ubyvší kapacitu a délku kola (BTG) 19,15 km na 44,6 kWh/100 km. To je ekvivalent asi 11,5litrové spotřeby nafty, což by mohlo odpovídat, byť to skutečně naznačuje menší než maximální možné využití potenciálu v některých úsecích.

Suma sumárum tu tedy máme čas neodpovídající ani dieselovým dodávkám, který se zdaleka nevyrovná možnostem 105koňové Škody Rapid. Ta je o skoro minutu rychlejší, na jednu nádrž ujede snadno 15 kol totálně na krev a dotankujete ji během pár minut. Elektromobil ujede 3 takto pomalá kola a může jít klidně hodiny odpočívat. Je to jen zkrátka jen další ukázka toho, jak obrovské rozdíly mezi spalovacími a elektrickými auty jsou. A to ani nemluvíme o tom, že Rapid stál nový méně než 400 tisíc Kč, BMW i3s naposledy začínalo na téměř 1,2 milionu korun. Tomu se říká pokrok?

BMW i3s není nezajímavé auto, nakonec není a nemá být ai pomalé. Na Nordschleife ale naplno ukazuje, jak zoufale se elektrická auta nehodí pro některá využití. Foto: BMW

