Muž záhy po koupi luxusní ojetiny poznal, proč jsou tyto vozy tak levné. První servis ne až tak starého auta stál víc než vůz sám

Petr ProkopecKdysi milionové vozy prestižních značek dnes v bazarech koupíte levněji než kdejakou novou škodovku, i když nemusí být ani extra staré, ani ojeté. Důvod? Mimo jiné riziko výdajů spojených s drahými opravami často výjimečné techniky. Případ tohoto Volva to ukazuje velmi názorně.
včera | Petr Prokopec
Kdysi milionové vozy prestižních značek dnes v bazarech koupíte levněji než kdejakou novou škodovku, i když nemusí být ani extra staré, ani ojeté. Důvod? Mimo jiné riziko výdajů spojených s drahými opravami často výjimečné techniky. Případ tohoto Volva to ukazuje velmi názorně.
Pokud důkladně pročítáte naše články týkající silných i slabých míst rozličných ojetin, nejspíše vám neunikla varování spojená s koupí aut prestižních značek. Za tím ani v nejmenším nestojí předpojatost či závist, opravu se snažíme zabránit tomu, abyste si pořídili co možná nejlepší vůz. Jen s podobnými koupěmi máme své zkušenosti, které nebyly vždy příjemné. Ani dnes totiž není problém, abyste si koupili třeba starší Porsche za cenu nové Škody. Jenže jakmile se u zuffenhausenského vozu cokoli pokazí, rázem si servis za opravu může účtovat víc, než kolik jste zaplatili za celé auto.
Nemusíme ovšem zacházet až do takového extrému, jakým je Porsche 911. Drahé jsou opravy aut prémiových značek obecně, ať už jde o Audi, BMW, Mercedes-Benz nebo třeba Volvo. Zvlášť pokud vyrazíte do autorizovaného servisu. Technici se totiž neptají, zda jste první nebo desátý majitel v pořadí. Jednoduše vám naúčtují platné hodinové sazby, a za náhradní díly si budou účtovat totéž, ať již má daný vůz na kontě tisíc kilometrů nebo milion. A protože se navíc musí držet i jistých standardů, opraví i to, co by jiní ještě nechali být.
Naše rady se naneštěstí nedostaly za oceán, kde se uživatel Redditu s přezdívkou Dazzling_Street_3475 podělil o následky koupi Volva S90 z roku 2017. To mezní jako bůhvíjak starý vůz, jsme ale v Americe, kde auta stojí míň a ojetiny ještě míň. Vůz se 178 500 kilometry na tachometru tedy od předchozího majitele koupil za 8 tisíc dolarů, tedy za nějakých 163 tisíc korun. Zájem o švédský sedan se tak dá pochopit, koneckonců ani takřka 10 let po opuštění továrny totiž nevypadá špatně. Při pětimetrové délce a třímetrovém rozvoru lze navíc uvnitř čekat dostatek místa a slušnou kvalitu, v roce 2017 Volvo dokonce ani neomezovalo maximální rychlost na směšné hodnoty.
Původní majitel ale zjevně údržbu trochu zanedbával. Když se tedy nový vlastník vypravil do autorizovaného servisu, kde ho zajímalo, na kolik by vyšly opravy, padla mu čelist až na zem. A zřejmě tam trůní dodnes. Náhradní díly a práce by jej totiž včetně daně vyšly na 15 879,24 USD (323 tisíc korun), tedy prakticky na dvojnásobek toho, co za S90 zaplatil. Není tak divu, že mu celá věci přijde jako zlodějina, ale je to spíš problém jeho vnímání. Navíc je třeba dodat, že třeba u výměny rozvodového řemene svítí dvě možnosti, pročež koncová suma bude o trochu jiná.
Mimo to ovšem faktura odhaluje také různé zajímavosti, které dále křičí cosi o tom, že od levných ojetých S90 bude lepší dát ruce pryč. Vůz si evidentně nevystačí s jednou baterií, potřebuje ještě druhou podpůrnou. Obě jsou ale zralé na výměnu, přičemž jen tyto položky vychází na 612 dolarů, což je nějakých 12 500 korun. Nyní si však uvědomte, že takovou sumu budete platit opakovaně, v lepším případě jednou za čtyři roky. Levná pak není ani výměna předních stěračů za 70 USD neboli za 1 450 Kč.
Návštěva neautorizovaného servisu by pak sice vyšla levněji, pohled na výčet problémů, mezi které patří i ramena, ojnice či těsnění, ale naznačuje, že s úplnou lácí nelze počítat tak jako tak. Nadále tak platí slova o opici a banánech - kdo chce mít první, musí mít i na to druhé. Jistě můžete mít při koupi víc štěstí, pokud ale nejste připraveni platit částky odpovídající provozu prémiového auta, takový vůz si nekupujte, i když na jeho pořízení náhodou máte. Provoz vás pak snadno zruinuje.
Skoro deset let staré Volvo S90 může i v dnešní době vypadat hodně reprezentativně. Jenže zároveň vás může zruinovat, zvlášť pokud předchozí majitel údržbu spíše zanedbával. Foto: Volvo
$16k repair estimate on 2017 s90
by u/Dazzling_Street_3475 in Volvo
Zdroj: Reddit
