Muž zkusil chvíli žít s elektrickým Fordem. Nedostal adaptér k lepším nabíječkám, většina zbylých nešla, poslední ho obsloužila na cizí účet včera | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Berte to jako jednu z mnoha sond do pokusu o život s elektrickým autem, který přes veškerou pozitivní snahu skončil fiaskem. Na vině byla tentokrát infrastruktura, podobně jako už mnohokrát dříve.

I kdybychom připustili, že elektromobily časem skutečně zlevní na úroveň spalovacích aut a objeví se baterie, které zvládnou pobrat více než ekvivalent zhruba 20 litrů paliva v půl tuně „materiálu”, stále bude elektrická revoluce stát před řadou překážek. Aby totiž lidé mohli bez problémů doplňovat energii do svých aut tak pohodlně, jako dnes tankují benzin nebo naftu, musela by vzniknout infrastruktura dnes nepředstavitelné mohutnosti, jak loni nastínil na slovo vzatý expert. A to ani nemluvíme o tom, že by bylo zapotřebí vyrobit spoustu elektrické energie, která dnes neexistuje.

Právě v těchto ohledech se dělají jen mravenčí krůčky, neboť i když dobíjecích stanic nemusí být až tak málo, většina z nich pracuje jen s nízkým dobíjecím výkonem. Což znamená, že pokud u nich zastavíte, můžete rovnou uspořádat rodinný piknik. Výrazně polepšit si však nemusíte ani u takových, které slibují mnohem více kilowatthodin. I když je totiž elektromobilita poměrně mladým odvětvím, řada stojanů má problémy s fungováním - ať už jsou technické, nebo pramení z omezení daných různými způsoby připojení, placení apod.

Přesvědčit se o tom mohl i muž, který na Youtube provozuje kanál Out of Spec Dave. Ten aktuálně zkusil žít s elektrickým Fordem Mustang Mach-E, se kterým vyrazil na výlet na Floridu. Fordy mohou od Nového roku v USA používat i dobíjecí stanice Tesly, což zní uspokojivě, standardně jsou ale osazeny jiným portem, než jaký používají Superchargery. A protože redukci od půjčovny, která mu auto poskytla, nedostal s odvoláním na to, že ji lidé kradou (!), musel si vystačit jen s těmi zbylými. A byla to znovu jedna velká tragédie.

Fakt, že měl k dispozici o něco menší počet dobíjecích stanic, by až tak nevadila, když už ale jednu větší našel, ze čtyř stojanů byl funkční pouze jeden. Jeho výkon byl ovšem omezen na pouhých 64 kW. Když k němu pak elektrický Ford připojil, systém jej identifikoval jako jistou Sarah, majitelku Volkswagenu ID.4. A začal pumpovat elektřinu na její účet. Přičemž podobné to bylo i v případě vlastníků elektrických aut, kteří přišli na řadu před ním a po něm.

Je přitom vskutku otázkou, zda si opravdu hezká řádka lidí dobila své auto na cizí účet, či zda šlo pouze o nepřesnou informaci. Ve finále je to ale jedno, stěžejní je podstata věci - je rok 2024 a infrastruktura potřebná pro dobíjení elektromobilů zůstává tragická. A je to skutečně ten poslední, ne první problém, který rozmach těchto aut brzdí. Tím hlavním zůstávají baterie, které se v tuto chvíli stále jeví být problémem zcela neřešitelným. „Brave new world,” řekli by asi sarkasticky Američané.

Cestovaní s Mustangem Mach-E může být jeden velký bizár i v momentě, kdy má přístup k síti Superchargerů od Tesly. Používá totiž dobíjecí port CCS, a je tedy třeba adaptér. Tím ale hlavně auta z půjčoven vybavena nejsou, mimo jiné proto, že by ho prý lidé kradli. Foto: Ford

Zdroj: Out of Spec Dave@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.