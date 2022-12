Muž zkusil nabít elektromobil v silném mrazu, 45 minut čekal, než se vůbec něco začne dít. A může být i hůř před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Přijde vám 45 minut čekání na nic už dost strastiplnou zkušeností? Věřte, že dotyčný může pořád hovořit o štěstí, neboť jiný majitel Tesly nedokázal auto v mrazu nabít vůbec a musel zrušit své vánoční plány.

S elektrickými auty je spojena spousta problémů, z nichž naprostá většina souvisí s jejich bateriemi. V případě zimních podmínek už se tak nějak ví, že elektromobilům výrazně klesá dojezd kvůli chemickým limitům fungování baterií, nutnosti je ohřívat i kvůli nevyhnutelnému spotřebovávání energie na vyhřívání kabiny, to ale evidentně není vše.

Na další komplikace upozorňuje muž, který na Youtube provozuje kanál Out of Spec. Je to velký příznivce elektromobilů, takže se rozhodně nesnaží stavět tyto vozy do špatného světla. Jako takový vlastní Teslu Model 3, kterou nedávno podrobil zajímavé zkoušce, v níž příliš neobstála. Vůz nechal zaparkovaný poblíž Superchargeru v Lovelandu v Koloradu a když se k němu po dvou dnech vrátil, teplota na tomto místě klesla na -26 stupňů Celsia. To jistě nejsou podmínky, které by spalovacím autům bůhvíjak svědčily, moderní vozy si s nimi ale snadno poradí, i pokud jsou poháněny naftou. V případě elektromobilů to tak zjevně není.

Majitel Modelu 3 musel napojen na Supercharger čekat dlouhých 45 minut, než se vůbec něco začalo dít. Po celou tu dobu vůz spotřebovával energii jen na to, aby baterie zahřál na teplotu, kdy je vůbec bude možné začít nabíjet. A následně se ze 35 na 90 procent nabití, bavíme se tedy o dobití 55 % kapacity, dostal za dalších 45 minut. Celkově tedy blokoval stojan dlouhou hodinu a půl, přičemž polovinu času jen vyhazoval peníze za vyhřívání baterek a doplnil jen něco málo přes polovinu kapacity. To na velký pokrok opravdu nevypadá.

Může ale být i hůř. Tento muž svůj experiment zveřejnil jen den předtím, než se na internetu „pochlubil“ s ještě smutnějším příběhem Domenick Nati. Ten chtěl na Vánoce navštívit svého syna, pročež 23. prosince píchnul svou Teslu na nabíječku. V daný moment přitom baterie vozu byly nabité na 40 procent, přičemž venkovní teplota klesla na -7 stupňů Celsia. To není žádný extrém, problémy měl ale nakonec ještě větší.

Když se totiž Domenick po dvou hodinách k vozu vrátil, zjistil, že kapacita baterií dokonce klesla. Následně byl dokonce celý proces deaktivován. Muž tedy zamířil domů, ovšem ani v případě wallboxu nepřišel úspěch. Nepochodil pak ani u dalšího Superchargeru, kde vůz strávil další dvě hodiny. Místo toho se na palubním displeji objevila výzva k zahřání paketu baterií, která nezmizela ani během následující hodiny.

Čím déle nicméně Domenick vůz dobíjel, tím více kapacita baterií klesala. Po 15 hodinách přišel o prakticky vše, v podstatě mu nezbyla ani energie na cestu domů. Veškeré plány tak musel zrušit, přičemž zákaznické centrum Tesly na jeho problém nijak nereagovalo. Je tedy vskutku otázkou, co přesně se stalo, že jeho vůz fungoval mnohem hůře než Kylův, a to navzdory příznivějším teplotním podmínkám.

Suma sumárum je zjevné, že během zimy nejen klesá dojezd, ale zároveň vyvstávají problémy s dobíjením. A jak se zdá, nemusí jít pouze o auta, která jejich majitelé neparkují v garáži a nevyužívají denně. Místo pokroku to vypadá spíše na návrat zpátky někam do 80. let, kdy lidé bojovali s tím, aby se dostali do svých Škod 120 a pak je složitě zkoušeli nastartovat...

O elektromobilech je známo, že jejich dojezd klesá souběžně s pádem teplot. Jak se ovšem nyní ukázalo, ještě větším problémem je jejich dobíjení. Vždy bude delší a dražší, někdy zjevně nemusí proběhnout také žádné. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Out of Spec Reviews@YouTube, Auto Evolution

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.