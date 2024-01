Muži ukradli luxusní SUV. Opakovaně si ho sám našel díky AirTagu, policie stála u něj, přesto zmizelo na jiný kontinent před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: GMC

Tohle je jeden z těch smutných příběhů, který dokumentuje neschopnost policie vypořádat se se zločinem i v momentě, kdy sám postižený odvede prakticky veškerou detektivní práci za ni. A to opakovaně, dokola kolem.

Policie se ráda tváří, že pomáhá a chrání. A někdy to skutečně dělá. Jediná náplň její práce to ale tradičně není, ráda také lelkuje u koblihů a hledá důvody, proč zrovna něco nejde místo toho, aby hledala cesty, kterými by to šlo. Po takové zkušenosti mnozí ztrácí v policii důvěru a nedivil bychom se, kdyby jeden z kanadských majitelů luxusního SUV GMC Yukon příště raději vzal zákon do vlastních rukou. Protože fakt, že se na policii tentokrát spoléhal, vedl jen k tomu, že o své auto přišel, i když si ho opakovaně sám našel, jak popisuje CBC.

Bizarní je, že necelé dva roky starý vůz v ceně přes 2 miliony Kč z roku 2022 dokáže i dnes lokalizovat, spravedlnosti už se ale zřejmě ani tak nedovolá. A situace je smutnější o to víc, že tomuto nešťastníkovi byl už jeden Yukon odcizen. Kvůli tomu do nového vozu schoval pár AirTagů od Applu, díky nimž dokázal a stále dokáže pravidelně určit místo, kde se SUV nachází. Když jednou v noci dorazil domů, zdálo se mu, že volant vozu je v jiné pozici, než v jaké se nacházel po jeho zaparkování, situaci ale ke své smůle nechal být a šel spát. Když se ráno vzbudil, auto bylo pryč.

Krádež nahlásil policii a s pomocí AirTagů odcizené SUV vypátral. Stálo poblíž Toronta, policie ale nepochopitelně potřebovala dva dny, než se případu začala více věnovat. V tu chvíli už auto z daného místa zmizelo a přesunulo se do železničního terminálu Canadian Pacific Kansas City ve Vaughanu. Také tam jej vlastník lokalizoval, informoval policii, ta ale opět nejednala. Na místě našla dva kontejnery, přičemž v jednom z nich se SUV zřetelně nacházelo, policie ale měla pocit, že nemá právo domáhat se jejich otevření. Skoro bychom se vsadili, že se stačilo někoho zeptat, která firma dnes nespolupracuje s takovým orgánem, i když legálně nemusí?

Než budeme pokračovat dál, méně znalým přiblížíme, jak AirTagy fungují. Jsou to takové penízky, které samy o sobě vlastně nedovedou skoro nic, jen se přes Bluetooth umí nahlásit libovolnému zařízení Applu s připojením k internetu a GPS a online ukázat svou polohu, pakliže od některého nejsou vzdálené víc než 10 metrů. Vzhledem k tomu, kolik iPhonů a spol. se po světě pohybuje, to vytváří skvělou lokalizační síť. A byť zloději počítají s tím, že taková věc se může v autě nacházet, stačí z AirTagu odstranit reproduktor, kterým se zařízení hlásí také akusticky, a skoro nemají šanci na něj bez zvláštního vybavení přijít, pokud nerozeberou půl auta.

Majitel to tedy udělal chytře, policie se ale zachovala hloupě. Strážce zákona se vymluvil na to, že nemá povolení k prohlídce kontejneru (proč se nesnažil ho získat?) a muži tak doporučil, aby kontaktoval železniční ochranku (proč to neudělal sám?). Než majitel stačil něco udělat, vlak s odcizeným SUV se rozjel a nešťastník jen mohl sledovat, jak jeho stopa vede přes Montreal až do Evropy. Zachytil jej dále v Belgii, než došlo na další přesun do Spojených arabských emirátů. Tam pak vůz zůstal stát po několik měsíců na jednom místě.

Proto si majitel najal detektiva z Dubaje, aby jej vypátral. Soukromé očko SUV našlo u prodejce ojetých vozů, kde si dokonce mohlo i ověřit, že souhlasí VIN vozu. Veškeré informace pak majitel předal kanadské policii, nicméně ta zatím stále nikterak nezasáhla. A odmítla případ jakkoli komentovat s tím, že vyšetřování i nadále probíhá. Muž se tedy pokusil kontaktovat policejní složky v emirátech, stejně jako Interpol, ale zatím bez výsledku. Jeho Yukon tak i nadále zůstává kdesi v Dubaji.

Skoro bychom řekli, že příště bude lepší vzít si druhé klíčky, soukromou ochranku a pro auto si zajet osobně, dokud bude někde v Kanadě. Smutný příběh, lelkování s koblihami asi zas jednou dostalo přednost...

Špičkové Yukony startují s cenou nad dvěma miliony korun, majiteli tedy krádeží vznikla nemalá škoda. I když ovšem po celou dobu strážce zákona upozorňoval na jeho polohu, policie nezasáhla. A nekoná ani nyní, když SUV již několik měsíců odpočívá na jednom arabském parkovišti s ojetými vozy. Foto: GMC

Zdroj: CBC

Petr Prokopec

