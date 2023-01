Na elektromobily praskl další problém, o kterém se dosud nemluvilo, připomíná jejich nesmyslnost včera | Petr Miler

/ Foto: Mike Blake, Reuters

Tohle je další facka do tváře elektrických aut, pro lidi znalé podstaty věci ale nemůže být překvapením. Problém je znovu spojen s akumulátory, tentokrát si za něj ale nezaplatíte přímo, bude vás stát víc hlavně kvůli obavám z drahých oprav poškozených aut.

Elektromobily jsou pro naprostou většinu lidí nová věc, ke které přirozeně přistupují s obavami a nedůvěrou. Na těchto vozech a jejich tvůrcích by pak mělo být tyto obavy postupně rozptýlit a veřejnost přesvědčit, že jde o lepší alternativu spalovacích aut. Ono by to jistě šlo, kdyby tomu tak ale bylo. Jenže realita je jiná a elektromobily přicházející na trh nejenže postupně nerozptylují nedůvěru s nimi spojenou, spíše přidávají další a další důvody, proč se jim vyhnout.

Krátkodobě umí elektrické auto udělat dobrý dojem, třeba při zkušební jízdě. Je tiché, svižné, dobře se ovládá a vzhledem k tomu, že kolikrát i přes svou naprostou obyčejnost stojí jako prémiový vůz drahé značky, může v některých případech zaujmout také svou kvalitou či některými vychytávkami, na které nejste z aut stejného ražení zvyklí. Tím ale dobré pocity v podstatě končí, pokud se svým socioekonomickým zařazením a způsobem používání automobilu náhodou netrefíte do skupiny, která takové vozy reálně používat může a některé negativní aspekty ji nemusí trápit.

Obavy publika jsou jinak přibližně následující a nejde o žádné mýty, jde jen o smutnou realitu. Však jsou elektromobily o hodně dražší než spalovací auta? Jsou. Jsou elektromobily o hodně těžší se vším, co z toho vyplývá? Jsou. Mají mnohem kratší životnost danou omezenou akceschopností akumulátorů a jejich cenou? Mají. Je jejich dojezd obvykle nepříjemně malý? Je. Nabíjí se obvykle nepřijatelně dlouho? Nabíjí. Takto bychom mohli pokračovat ještě chvíli a přidat i negativa, která se problematickými stala až v mezičase. Třeba to, že elektromobily občas zapálí celou loď.

Nyní tu máme další problém, které je mnohem zásadnější, než se na první pohled zdá. A přitom se něm prakticky nemluví. Agentura Reuters informuje o tom, že opravy elektrických aut - a zejména pak Tesel - jsou tak drahé, že i když se jim mnoho nestane, pojišťovny z obav o vlastní ekonomické blaho raději odepisují i zánovní vozy jako totální škodu. Pro méně zorientované v tomto oboru dodáme, že jako totální škodu označí pojišťovna takovou událost, kdy by očekávaná cena opravy auta dosáhla vyššího než určitého procenta jeho aktuální hodnoty. Vůz tedy může být opravitelný, pojišťovna ale kupř. nechce riskovat, že se po odstrojení vozu ukáže další drahý problém a bude za opravu platit víc, než kolik vám dá za zůstatkovou cenu auta sníženou o peníze, které dostane za prodej zbylých dílů.

Tato matematika tedy obvykle přichází ke slovu ve chvíli, kdy je vůz relativně starý a/nebo hodně nabouraný. Když do někoho drcnete se zánovním bavorákem za 2 miliony, pojišťovna samozřejmě raději vezme 200, možná 300 tisíc za nové světlo, nárazník a související práce, než aby platila třeba 1,8 milionu a pak se pokoušela zbytek vozu prodat na náhradní díly. U Tesel ale pojišťovny přesně tohle dělají.

Ze statistik Reuters jedna za všechny - z více než 120 Tesel Model Y, které byly nabourány mezi loňským prosincem a začátkem letošního ledna a skončily v aukcích firem na náhradní díly místo toho, aby byly opraveny, měla naprostá většina aut najeto méně než 16 000 km. Šlo tedy o zánovní vozy, jejich poškození nebyla velká, přesto je pojišťovny raději zlikvidovaly jako totální škodu. Něco takového je v případě jiných značek dalece neopakované, a týká se to tedy skutečně jen elektrických aut.

Možná si nyní říkáte, že vám to vlastně může být jedno, však pojišťovna si auto vezme, vyplatí ho, vy si koupíte nové, pohoda jazz, je to jen její problém. Omyl, je to váš problém, protože pojišťovna není charita, takové řešení nehod je drahé a vyúčtováno bude samozřejmě pojistníkům. Ceny pojištění elektrických aut jsou mnohem dražší právě kvůli tomu a ani Tesla to neodmítá.

Sám Elon Musk během středeční prezentace kvartálních výsledků Tesly řekl, že cena pojištění aut značky je „v některých případech nepřiměřeně vysoká“ a že firma „chce minimalizovat náklady na opravu, pokud dojde k kolizi“ změnami v pojetí aut. Musk do budoucna slíbí cokoli, současná realita je ale taková a netýká se jen Tesly. Problém s drahými opravami elektromobilů je obecný a je dán - uhodli jste - akumulátory. Ty jsou jako náhradní díl tak drahé, že jakékoli jejich poškození by pro pojišťovny znamenalo skoro jistý prodělek. A tak se bojí a raději likvidují celé vozy, pokud si nejsou sakramentsky jisté, že baterie zůstala fit. Pro nová auta jsou akumulátory porůznu dotovány, v případě samotných baterií jako náhradních dílů se naplno ukážou jejich extrémní ceny.

Ani tohle pro elektromobily a jejich dlouhodobé vlastnictví nesvědčí. Pro většinu lidí jde o nesmyslné řešení a stejně nesmyslný je i tlak na jejich vnucování všem. Ale jasně, budoucnost je daná, nevyhnutelná, nemá alternativu a je také nevyhnutelně skvělá. Takže zavřít oči a hop do ní, hlavně nepřemýšlet a nezkoumat takové nesmysly jako ekonomické dopady podobného posunu. Co nás to jen napadlo...

Opravy Tesel po nehodách bývají kvůli akumulátorům tak drahé, že pojišťovny raději jako totální škodu likvidují skoro všechno - i drobné karamboly zánovních aut. V aukcích na náhradní díly tak za minulý měsíc a kousek skončilo 120 Modelů Y, z nichž naprostá většina neujela ani 16 tisíc km. Foto: Tesla

Zdroj: Reuters

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.