Na elektromobily se provalil další problém, mohou se samy dát do pohybu při parkování, i když je zabrzdíte

Zní to všelijak, jako by se tato auta proměnila v seriálový KITT a jela si po svém. Tak to ale není, jde o překvapivý technický problém daný jejich konstrukcí a možným způsobem používání. Teď v zimě se s ním může setkat prakticky kdokoli.

Jednou z výhodo elektromobilů je možnost snáze je ovládat jen jedním pedálem, tím plynovým. Jde to pochopitelně i u aut se spalovacími motory, přemýšliví řidiči snažící se o maximální úsporu paliva s nimi sotvakdy zabrzdí, elektrická auta ale dokážou takto decelerovat intenzivněji díky regenerativnímu brzdění, kdy současně dochází k dobíjení baterií. A tak brzdy - znovu při rozvážné jízdě - nemusí používat vůbec. Mince s jednou stranou ale neexistuje a tento případ není výjimkou.

Tzv. jednopedálové řízení má i své nevýhody, z nichž jednu odhalilo současné zimní počasí. Že někteří majitelé elektrických aut se svými vozy téměř nebrzdí, obecně nedělá brzdám dobře - víme o případech, kdy majitelům elektromobilů orezly kotouče tak, že musely být vyměněny, i když byly skoro nové. To je ale známý problém, ten nově objevený je o poznání závažnější z hlediska náhlosti jeho výskytu i možných následků. A v poslední době přidělal vrásky na čele hned dvěma majitelům Polestaru 2.

Větší smůlu měl první z nich, který zaparkoval na své příjezdové cestě a auto připojil na nabíječku. Vůz nicméně samovolně sjel z mírného svahu dolů, i když byl zabrzděný. Kvůli tomu doslova roztrhal dobíjecí port a poškozen byl i samotný vůz. Polestar (dnes divize Volva) na místo vyslal své experty, kteří celou událost dva měsíce zkoumali, než přišli se závěrem, který majitele rozhodně nepotěšil - chyba není v elektromobilu, nýbrž v jeho řidiči. Ten si totiž jednopedálové řízení oblíbil natolik, že klasické brzdy by nejenže postupně zrezly, ony dokonce namrzly.

Jakkoli to zní absurdně, mezi kotoučem a brzdovou deskou se vytvořila ledová vrstva, která způsobila, že auto ani po zabrzdění při parkování nebylo zajištěno proti pohybu - led po ledu dost klouže... Za normálních okolností se něco takového nemůže stát, neboť brzdy produkují dostatek tepla na to, aby se na nich led nemohl vytvořit a případná voda se rychle vypařil. Takto ale mezi destičky a kotouče vnikla voda, ze které se následně stal ledový film. Pokud tedy majitel následně zaparkoval ve svahu, nekontrolovanému rozjetí vozu nemá co zabránit, neboť parkovací mód zde zajišťují právě brzdy.

Podobnou zkušenost má za sebou i další z majitelů, i když v jeho případě nešlo o tak drahý zážitek. Jiný z vlastníků totiž nejprve umyl své auto, než se jej pokusil připojit na nabíječku. V ten moment nicméně zjistil, že vůz se nachází o trochu dále od domu, než tomu původně bylo. Jelikož byl s příběhem výše zmíněného nešťastníka obeznámen, okamžitě jej napadlo, že by vítr mohl vanout stejným směrem. Zkontroloval tedy brzdy. A co byste řekli? Měl ho tam, tedy led.

Je to zajímavý problém, který v podstatě nemá řešení, pokud tedy někdo elektromobil nenaprogramuje tak, aby brzdy čas od času použil nezávisle na vůli majitele. Něco takového možné je (ostatně i moderní konvenční auta takto třeba vysouší brzdy za deště, kdy v menší míře hrozí něco podobného za jízdy), proto nejsme úplně nadšeni z postoje Polestaru - ano, není to chyba, je to vlastnost, ale koho by napadlo, že se něco takového může stát? Aspoň za noticku v návodu k obsluze by to stálo, udělat z toho ryzí problém majitele, který auto používal v podstatě optimálním způsobem, nám nepřijde fér. Co od něj čekali? Že si bude s sebou vozit v kufru cihlu, kterou založí pod jednu z pneumatik?

Vše zmíněné každopádně berte jako dobrou radu, zvláště pokud jste majitelem elektromobilu. Incidenty jsou zatím spojené jen se zmiňovanou značkou Polestar, dá se ovšem předpokládat, že na podobné nesnáze došlo již i ve spojení s jinými výrobci. Kde totiž nedochází k soustavnému tření, tam dochází na aplikaci fyzikálních zákonů a vytvoření ledového filmu mezi třecími segmenty brzd je jen otázkou toho „správného” počasí.

Jeden z majitelů Polestaru 2 zaparkoval svůj vůz na šikmé příjezdové cestě. Jelikož předtím využíval hlavně regenerativního brzdění, vytvořil se na brzdách ledový film, který fakticky učinil parkovací brzdy nefunkčními. Došlo tedy k nechtěnému rozjetí, v jehož důsledku byl zničen dobíjecí port. Náklady jdou na konto majitele, Polestar se k jakékoli odpovědnosti za incident nemá.

