Na těchto SUV majitelé přichází až o 2 miliony korun za jediný rok, aspirují na nové krále ztráty hodnoty

Petr ProkopecMohlo by to být auto, které se nejen dobře prodává, ale také si slušně drží hodnotu, však se podívejte na současné ceny třeba srovnatelného Ferrari Purosangue. Jenže tohle není Ferrari, je to Aston. A každý kilometr s ním ujetý stojí majitele majlant.
včera | Petr Prokopec
Mohlo by to být auto, které se nejen dobře prodává, ale také si slušně drží hodnotu, však se podívejte na současné ceny třeba srovnatelného Ferrari Purosangue. Jenže tohle není Ferrari, je to Aston. A každý kilometr s ním ujetý stojí majitele majlant.
Aston Martin Vantage pro mne představuje jedno z nejkrásnějších aut historie. Na mysli mám verzi vyráběnou v letech 2005 až 2018, která byla podobně jako její nástupce k dispozici s osmi- a dvanáctiválcovým motorem. Obě jednotky disponovaly atmosférickým plněním a svůj výkon posílaly na zadní kola. Klientela přitom pokaždé mohla zvolit i manuální převodovku, také to činilo vůz přitažlivým.
Jak se nicméně říká, některé hrdiny by člověk měl obdivovat jen zdálky. Jakmile se k nim totiž přiblížíte, začnou vyskakovat jejich mnohé charakterové vady. Přesně k tomu i došlo, když jsem měl na pár týdnů půjčený Vantage V8 Roadster osazený automatem. Jízda v něm totiž měla k ideální opravdu daleko, navzdory možnosti stáhnout střechu a užívat si naplno řevu motoru. Důvodem bylo trhavé řazení, které jakoby se vás snažilo hlavně v zatáčkách zabít.
Přesto všechno ovšem i nadále o vlastnictví tohoto auta sním, a do jisté míry se mu i začínám přibližovat. Aston Martin totiž nelze spojit pouze s nadmíru elegantním a nadčasovým designem, nýbrž také s poměrně razantním propadem hodnoty. Kde tedy dříve Vantage stál několik milionů korun, tam vám dnes stačí zhruba stejná částka, jakou dáte za lepší Škodu Octavia.
Nemalé peníze ovšem na svých vozech tratí nejen majitelé zmiňovaného kupé a roadsteru. Ještě hůře jsou na tom evidentně ti, kteří si koupili model DBX, tedy vůbec první SUV, pod které se britská značka podepsala. Ta jej přitom na většině trhů nabídla s osmiválcovým motorem, který odebírá od AMG. Čtyřlitrová jednotka ovšem prošla dalším laděním, načež nabízí 550 koní ve standardním provedení a až 727 kobyl u ostré varianty.
Podobně jako Vantage i tento vůz vystupuje z davu, o další nudné a zavalité SUV rozhodně nejde. Celkové prodeje od roku 2020 tak překročily už 15 tisíc kusů, což je na Aston solidní číslo, jde o prodejní hit svého druhu. Trh s ojetými vozy ovšem žádná z popsaných pozitiv nereflektuje, jak se potvrdilo při nedávné aukci na platformě Bring A Trailer. Provedení DBX707 disponující dle názvu 707 koňmi se zde totiž prodalo za 233 500 dolarů, tedy za 4,8 milionu korun.
Jde pochopitelně stále o nemalou sumu. Nicméně původní majitel toto SUV koupil teprve loni v červenci, a to za 318 tisíc dolarů, čili za 6,5 milionu korun. Během pár měsíců, kdy nenajel ani 6 000 km, tak přišel o částku, za jakou byste nové Octavie měli klidně i tři. Nabízený kousek přitom neměl žádné vady a byl v dobrém technickém stavu. Pro takový propad hodnoty tak nebyl důvod.
O ojedinělou záležitost však rozhodně nešlo. Na nizozemském Marktplaats je totiž aktuálně nabízeno stejné provedení, jen s odlišným lakem a výbavou. Vyrobeno pak bylo v roce 2022, přičemž jeho majitel najel 12 041 km. Každý kilometr jej tak vyšel na 330 korun, neboť za SUV původně zaplatil 363 270 Eur neboli 8,8 milionu korun. Nyní je ale tento vůz k mání za 199 995 Eur, což dle aktuálního kurzu odpovídá 4,8 milionům korun. Tohle auto tratí na ceně klidně i 2 miliony korun za rok, to je slušná brutalita.
Problém je to nakonec hlavně pro samotnou automobilku, neboť pokud hodnota jejích aut padá k zemi podobně jako listí ze stromů na podzim, pak u ní jen málokdo bude nakupovat opakovaně. Odchod klientely si přitom zrovna Aston Martin nemůže dovolit, Brity ostatně bolí ztráta každého zákazníka - tak nepřesvědčivě na tom jsou. A jakkoli jim ve zlepšení image měl pomoci tým Formule 1 (dnes už kompletně vlastněný jinými subjekty), reálně se už druhou sezónu v řadě děje spíš opak.
Co by mohlo pomoci, vlastně nevíme. Aston Martin vám i v dnešní době dodá třeba sporťák s dvanáctiválcem, manuálem a pohonem zadních kol, tedy v podstatě řidičský ideál. Na vzhled takového vozu si navíc jen málokdo bude stěžovat. Kvalita jde navíc soustavně nahoru, objektivní problém nevidíme. Jde tu jen o vnímání značky, snad se jednou změní, snad jednou...
Tento Aston Martin DBX707 vyšel loni prvního majitele na 6,5 milionu, nyní se ale s necelými šesti tisíci najetými kilometry prodal o 1,7 milionu korun levněji. Auto z hlavní fotky pak přišlo za každý rok existence na ceně dokonce o celé dva miliony. oto: Bring A Trailer, tiskové materiály
Zdroje: 2025 Aston Martin DBX707@Bring A Trailer, Aston Martin Dbx, 4.0 V8 707@Marktplaats
