Na tomto autě vydělal majitel 106 milionů za 10 let. Stačilo jediné, moc s ním nejezdit
před 5 hodinami | Petr Miler
A není to tak, že by šlo o vůz původně za miliardu, který se za takovou dobu zhodnotil o 10 procent a reálně majiteli spíš prodělal. Původní cena byla překonána víc jak šestinásobně, tady si někdo opravdu namastil kapsy.
Mnohokrát jsme psali, že auto obvykle není dobrá investice. A... Není. Vývoj posledních let, kdy se potýkáme s vysokou inflací a ještě více rostoucími cenami nových aut, realitu trochu změnilo a optiku ještě víc, když se ale podíváme na vše pohledem reálných cen, pořád auto nebývá tím, na čem se dá vydělat. Pokud si tedy nekoupíte něco mimořádného.
Například majitelé BMW M3 si za uplynulých 10 let mohli slušně namastit kapsy, když hlavně ceny posledních atmosférických generací (E46, E90) vyletěly do stratosféry a zažily snadno 100procentní (nominální) nárůsty hodnoty, třebaže šlo svého času o docela dostupná auta v každém smyslu těchto slov. A nejsou zdaleka jediní, našli bychom dost dalších podobných aut, jakkoli M3 se z nich zdá být nejpřístupnější a nejvýdělečnější. Pak ale existují tací, kteří si toho času plácli přes kapsu o trochu víc. A „o trochu víc” vydělali.
Jedním z takových se stal majitel Porsche 918 na fotkách níže. Majitelé tohoto auta obecně prodejem o peníze nepřicházejí, hybridní hypersport ještě s motorem V8 bez turba se běžně prodává za dvojnásobek původní ceny, o uplynulém víkendu se ale vydražil kus, který stanovil nový dražební rekord. A majiteli přihrál o hodně víc peněz, než si sám představoval.
Nebudeme kolem toho dlouze tančit. O vůz se v dražbě pobila partička sběratelů, kteří si snad museli myslet, ze má kufr narvaný cihlami ze zlata. Vůz se totiž prodal za 6,05 milionu dolarů, což je dnes víc jak 126 milionů Kč. A to znamená víc jak šestinásobné zhodnocení za pouhých 10 let a brutálních 106 milionů korun navíc na konto původního kupce.
Do puntíku totiž známe i původní cenu. Základ přišel v Americe, kde se auto prodalo, na 845 000 dolarů, přibyl lak na přání (PTS) za 21 000 dolarů, paket Weissach za 84 000 dolarů, zvedání předku za 10 500 dolarů a pár drobností. Původní cena tedy činila 964 875 USD, jistě ne malé peníze. Ale bylo to dnešním kursem 20 milionů, odtud ono zhodnocení. A i po započtení inflace je to 27 milionů, takže to samé. Však 7 „míčů” sem nebo tam, ještě 99 zbývá! Ale humor stranou, je to v podstatě přesně tak, aukční poplatek může být klidně i vyšší.
Žádná 918 není obyčejná, tahle je ale výjimečnější než jiné. Je to jediný exemplář lakovaný v čistě oranžové, také moc daleko neujelo, na kilometry jde o 1 359 km. Aspoň tedy nejde říct, že by auto jen stálo, majitel si trochu sjel, jinak ale hlavně „zarobil”. Pár lidí muselo o tento vůz opravdu hodně stát, protože cena jen astronomická, ale tak to někdy na aukcích chodí...
Díváte se na auto právě prodané za 126 milionů Kč, pro majitele se stalo zlatým dolem. Stačilo ho držet 10 let, aby mu vydělalo okolo 100 milionů, ať už se na původní cenu podíváme jakkoli. Foto: Mecum Auctions, tiskové materiály
Zdroj: 2015 Porsche 918 Spyder Weissach@Mecum Auctions
