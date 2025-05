Na tomto elektromobilu někdo za rok prodělal 1 milion Kč, i když ho ani pořádně nevybalil, nepřihlásil a skoro nic s ním nenajel před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bring a Trailer, tiskové materiály

Chcete-li na věc pohlédnout optikou ceny jednoho ujetého kilometru, bavíme se o více jak 1 500 Kč za 1 km jízdy. Vysoké propady hodnoty těchto aut neberou konce, naopak jsme svědky stále větších extrémů jako v tomto případě.

Neřekneme to poprvé, ale elektrické auto by přes veškeré jeho limity spousta lidí nakonec akceptovala k vlastní spokojenosti, nebýt jednoho mohutného závěrečného zklamání - ceny jeho vlastnictví dané enormní ztrátou hodnoty v čase i vzhledem k počtu ujetých kilometrů. Zdá se totiž, že ať už se bavíme o elektromobilu libovolného ražení, dopadne to vždy stejně smutně.

Co je vám platné, že v té či oné zemi dokážete díky skutečně levnější nebo aspoň tolika daněmi nezatížené elektřině jezdit s elektrickým vozem za méně optikou nákladů na „palivo”. Můžete klidně ušetřit i na servisu, můžete díky vlastní bezchybné historii dosáhnout i výhodné ceny za pojištění, to všechno je možné. Jakmile ale dojde na závěrečné účtování, o ceně vašeho vlastnictví obvykle rozhodne hlavně ztráta hodnoty. A ta je u elektrických vozů tak brutální - a u těch spalovacích v posledních letech často naprosto minimální, alespoň nominálně -, že totálně zastíní všechno ostatní.

Nejsem žádný Bill Gates, ale protože jsem většinu majitelů elektromobilů poznal ve svém druhém domově (Nizozemsko), a protože pracuji v oboru, kde se nebere úplně málo peněz (IT), nejvíc z nich si v minulých letech jako prvotinu koupilo Porsche Taycan. A nevím o jediném, kdo by si ho koupil znovu, což je takový nejjasnější symbol zklamání. Stál je ohromné peníze právě na ztrátě hodnoty, zvlášť pokud ho platili přímo - buď se pak vrátili k jiné koncepci (typicky hybrid), protože věděli, že tohle je problém současného elektrického pohonu, nebo sáhli po jiném elektromobilu v domnění, že to je specifický problém Porsche.

A není divu, zrovna Taycan ruinuje i velmi bohaté lidi. Nejde ovšem o žádnou specialitu této značky nebo tohoto modelu - i mainstreamové modely od Kie až po Škodu trápí ten samý problém, všechno jsou to do jednoho „děla ztráty hodnoty”. Když si tedy po pár letech spočítáte, že vás vlastnictví elektrického auta stálo optikou ztráty hodnoty klidně 500 nebo 600 tisíc namísto 100 nebo 200, o které by vás připravil srovnatelný spalovací vůz, elektřinu prostě znovu nechcete.

Člověk by čekal, že se situace na tomto poli bude lepšit už proto, že tyto vozy jsou obecně stále méně exotičtější, jejich podpora z kapes všech, kteří je nechtějí, neutuchá a ještě ke všemu jsou levnější na pořízení. Jenže neděje se to. Ojeté elektromobily nejsou žádoucím zbožím u širších skupin kupců, a tak za ně nikdo velké peníze nedává. Vůz na fotkách níže je toho dalším důkazem.

Jde o elektrický Hummer, asi nejabsurdnější elektromobil dneška. Také o něm se říkalo, jak je žádoucí, jak se na něj div nestojí fronty, jak automobilka nestíhá vyrábět... To všechno byly nesmysly, protože kdyby to tak bylo, existuje spousta lidí, kteří klidně i za vyšší než původní pořizovací cenu vezmou zavděk sotva jetým autem z loňska. Takoví ale neexistují.

Tenhle Hummer 3X v provedení Omega Edition s několika příplatky stál jako nový 140 295 amerických dolarů, tedy asi 3,1 milionu Kč. Je to vůz z roku 2024, který jeho dosavadní majitel nikdy ani nepřihlásil do provozu. Je to tedy auto s „čistým techničákem”, které nebylo ani pořádně vybaleno (všimněte si pár krycích fólií a informačních nálepek), a najelo pouhých 650 km. Jít o spalovací vůz, stojí podobně jako nový, v případě vyhledávaných modelů klidně i víc. GMC Hummer EV? To je docela jiný příběh.

Auto bylo nejprve nabídnuto v dražbě na Bring a Trailer s rezervní cenou, ta ale nedopadla, když se výsledek 95 750 USD nezdál být prodávajícímu dost dobrý. Časem tedy pochopil realitu, tedy nabídl k prodeji znovu tamtéž bez rezervní ceny a dostal dokonce ještě míň - pouze 95 500 dolarů. Auto tak bylo prodáno o 44 795 USD, tedy bezmála o 1 milion Kč levněji než nové. V podstatě po ničem - rok, 650 km, nevybalení a nepřihlášení znamená zachování stavu prakticky nového vozu.

Uvážíme-li pak výkon až 842 PS a baterii s kapacitou dalece přesahující 200 kWh, působí cena 2,1 milionu Kč skoro lákavě. Ale znovu - pokles hodnoty bude dál pokračovat a vlastnit tento stroj se nejspíš komplexně nevyplatí nikomu. Dali bychom od něj ruce pryč, i když v Evropě je úvaha o koupi zrovna tohoto auta teoretická. Jak už ovšem padlo, s Porsche, Kiou, Škodou , prostě s ničím podobným dnes zásadně větší štěstí neuděláte.

Pokud nevíte co s penězi, elektrický Hummer na vás čeká. Na tomto první majitel během roku a ničeho dalšího prodělal skoro 1 milion Kč, to je docela soda. Foto: Bring a Trailer, tiskové materiály

Zdroj: Bring a Trailer přes Carscoops

Petr Miler

