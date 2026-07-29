Nadšenci zkusili dojezd malého Renaultu Clio na jedno natankování. Dojel z Kolína nad Rýnem přes Alpy k Lago di Garda a pořád nebyl konec
Petr ProkopecMáte pocit, že malé auto se všemi svými typickými vlastnostmi není předurčeno k tomu zvládat velké štreky na jeden zátah? To možná není, v elektrickém opojení 400kilometrovými dojezdy jsme ale tak trochu zapomněli, že i docela obyčejné Clio s malou nádrží zvládá násobně víc.
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Nadšenci zkusili dojezd malého Renaultu Clio na jedno natankování. Dojel z Kolína nad Rýnem přes Alpy k Lago di Garda a pořád nebyl konec
29.7.2026 | Petr Prokopec
Máte pocit, že malé auto se všemi svými typickými vlastnostmi není předurčeno k tomu zvládat velké štreky na jeden zátah? To možná není, v elektrickém opojení 400kilometrovými dojezdy jsme ale tak trochu zapomněli, že i docela obyčejné Clio s malou nádrží zvládá násobně víc.
Dojezd auta na jedno natankování niky nebyl velkým tématem, jakkoli některé pochopitelně zajímal. Nikomu by asi nebylo příjemné, kdyby u čerpací stanice musel stavět každých 100 kilometrů několikrát za týden, protože ale naprostá většina aut zvládá na jednu nádrž ujet mnohonásobně větší porce kilometrů a dotankování je otázkou pár desítek sekund, velkým tématem se to stát ani nemohlo.
To až s pokusem vnucovat lidem elektrický pohon jsme se najednou začali dívat na to, kam ten který vůz ujede na baterky se směšně malou kapacitou, které přesto váží půl tuny a zaberou asi půl paneláku. Postupem času se tak někteří naučili oceňovat pársetkilometrové dojezdy elektromobilů dosažené často v laboratorních podmínkách, které následuje hodinové dobíjení. V tomto procesu jsme ale začali zapomínat na existenci spalovacích aut, které stejným stylem na nádrž pomalu objedou zeměkouli. A dotankování jim pořád zabere chvíli.
Jsou to hyperboly, když ale vidíte, kam dojede na jednu nádrž takových Superb TDI, musíte se nutně ptát, jak na tom dnes bude něco podstatně tuctovějšího. Možná i proto se Renault rozhodl ve spolupráci se dvěma nadšenci ukázat, kam dnes reálně dojede na jednu nádrž čtyřmetrový hatchback Clio E-Tech 160, tedy hybridní verze tohoto mini. Dotyční tedy vzali dva exempláře s 39litrovými nádržemi natankovanými až po okraj a jeden z nich - Bernd Conrad z kanál Autonotizen na Youtube -, vyrazil z německého Kolína nad Rýnem k italskému jezeru Garda, zatímco ten druhý - Alexandr Schäfer z Car Ranger - se vydal z Heilbronnu přes Německo do Francie.
Existovala naděje, že se alespoň jednomu povede dosáhnout dojezdu 1 000 km, což by byla na tak malé auto s tak malou nádrží docela síla. A světe div se, misi zdárně splnili oba pánové, kteří dokonce dojeli ještě dál. Condradovi se povedlo dostat na 3,7litrový průměr a s jednou nádrží tedy mohl pomýšlet na 1 054 kilometrů dojezdu. Když tedy dojel k ani ne 1 000 km vzdálenému Lago di Garda, pořád mohl pokračovat v cestě.
Pochopitelně bylo třeba jet obezřetně a na spotřebu, pročež třeba na dálnici autoři tohoto kousku udržovali rychlost okolo 100 km/h. Jak ale prohlašují, žádné jiné triky jako třeba jízdu za kamionem či upouštění vzduchu v pneumatikách v potaz nepřišly. Místo toho se snažili být efektivní a také využít hybridní systém zejména ve městech a při sjezdech ze z kopců. I tak je to obdivuhodné, přejet Alpy nikdy vyloženě úsporně nejde.
Pochopitelně, provedení Full Hybrid E-Tech 160 je vrcholnou motorizací, takže není vyloženě levné. V případě prostřední výbavy Techno vás vyjde na 554 tisíc korun, pořád ale můžete sáhnout po též velmi úsporné plynové verzi Eco G, která začíná o 105 tisíc níž. Tak či onak se tu bavíme o dojezdu, který - navíc s tak rychlým doplněním energie - není při srovnatelné jízdě reálný pro jakýkoli elektromobil na dnešním trhu. A to s obyčejným malým autem za pár set tisíc. Taková Škoda Octavia 2,0 TDI není o moc dražší a bude v tomto směru ještě jinde, to jen pro srovnání měřítek...
Malé Clio v hybridním provedení zvládá na jednu nádrž přes tisíc kilometrů, a to v reálném provozu i při přejezdu Alp. Samozřejmě při jízdě na spotřebu, ale nijak zvlášť urputné. Foto: Renault
Zdroj: Auto Bild, Autonotizen@Youtube
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