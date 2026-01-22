Nadšenec prodal Bugatti a Ferrari, aby si koupil staré auto, o kterém odmala snil, vyklubala se z něj noční můra
Petr Miler
dnes
Skoro se chce dodat klasické: Dávejte si pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit. Pro úplnost je ale třeba dodat, že majitel tu štěstíčku nešel naproti s alespoň částečným kalkulem, pro něj pozitivní příběh dokáže z celé akvizice udělat i tak.
Máte nějaké auto snů? Ne? Pak se skoro musíme ptát, co děláte na tomto webu, protože každý automobilový nadšenec nějaké má. Co takovým autem může být, je velmi individuální záležitost - někdo sní o něčem relativně velmi obyčejném, co by skutečně užil, jiný o něčem velmi exotickém, co by si skutečně užil. Někdy jsou to auta starší, jindy velmi moderní, někdy taková, která jsme poznali, ale nemohli mít, jindy jde o ta, která jsme měli, ale znovu nemůžeme mít. A v dalších případech třeba taková, která nám ve správný čas na správném místě zkřížila životní cestu a nikdy jsme je nedostali z hlavy.
Sám takové mám, pochopitelně, konkrétní ale nebudu, považuji to za relativně intimní záležitost. Jen řeknu, že má motor bez turba, manuální převodovku, pohon zadních kol a jediný asistenční systém, který v něm najdete, je tlačítko „Odpálit rakety na Brusel”. To je samozřejmě vtip, ale lidé, pro které to musím zdůrazňovat, ho jistě nebudou chtít chápat ani tak...
Podobné auto se stalo už od dospívání snem Tylera Hoovera, nám dobře známého nadšence, jehož patálie s auty sledujeme už dekádu a byli jsme s ním v minulosti mnohokrát v úzkém kontaktu. Je to blázen svého druhu, který ale ze svého bláznovství udělal - nutno dodat nevypočítavě, tedy alespoň svého času - slušnou zábavu pro celý svět. Také v jeho případě životní automobilovou lásku potkal náhodou, když se ve svých 16 letech zúčastnil aukce historických aut, kde podlehl kouzlu Mercedesu 300 SL.
Ano, mluvíme o „tom” Mercedesu, o slavném Gullwingu, který lze označit za první opravdový silniční supersport se závodními geny. Odtud se bere jeho ikoničnost - nebyla to účelově postavená silniční nanynka, která se tvářila jako velký sportovec, byl to sportovec, který sundal závodní výstroj a jel na pivo ve fraku pořád v ostrém tempu.
Přes veškerý respekt k tomuto autu to není ten stroj, po kterém bych toužil, ale Tyler to měl jinak. A když si svým „šaškováním” (ty uvozovky jsou skoro zbytečné...) na Youtube vydělal dost na to, aby o něm mohl aspoň uvažovat, rozhodil sítě a čekal, až v nich zacuká něco, co ho úplně nezruinuje. Což je docela těžké, neboť Mercedes vyrobil tohle auto v asi jen 1 400 kusech. A vzhledem k jeho statutu se i hromady šrotu prodávají za ceny, ze kterých by i jindy netečný Zbyněk Stanjura asi dostal osypky.
Dobře, ten možná ne, jinak si ale musíte připravit něco mezi 20 a 100 miliony korun, pokud chcete pěkný, stále použitelný kousek, navíc jakkoli výjimečnější exempláře jsou na horní hranici tohoto spektra. Pokud se pak najde auto s příběhem z některé z produkčně ještě víc omezených variant, i 200 milionů může být málo, nakonec unikátní verze Ulenhaut Coupe přišla nového majitele na miliardy.
Tyler byl ale připraven, a když se mu loni naskytla šance koupit si auto snů v potenciálně dobrém stavu za přijatelnou cenu (kterou přesně neznáme, ale nejdražší kousek to jistě nebyl), neváhal ani vteřinu. Dokonce krátce po svatbě odložil líbánky a vyrazil (pravda, i s manželkou) do Los Angeles s cílem koupit si pro něj nový, ale jinak 70 let starý Mercedes za všechny peníze světa. Co se asi jen mohlo pokazit?
Zprvu to vypadalo nadějně, jakkoli okolnosti ve vnímání jistě hrály roli. Nadšení ze sňatku, vidina splnění si snu a protřelý expert na klasická auta na druhé straně telefonu tvrdící, že našel to pravé auto pro něj... To všechno trochu zastírá smysly. Navíc tu musel být i nějaký FOMO, tedy strach z toho, že mu uteče skvělý obchod, protože ceny SL v aukcích soustavně rostou a auto, na které jste včera ještě měli, je zítra nedosažitelné.
Je to vidět i v rekapitulaci celého dění na videu VINwiki níže - v okamžiku, kdy spatřil svůj vysněný Mercedes v showroomu dealera v Los Angeles, nedokázal nebrečet radostí. Auto tak vzal na protiúčet za své Bugatti Veyron a Ferrari 599 naráz, už to zní šíleně. Navíc se podívejte, co je to za auto - sice bylo v jedné rodině přes 40 let, poslední dekádu ale nejezdilo, bylo přelakováno, přečalouněno a ještě předtím najelo skoro 180 tisíc km. Tohle nebyla žádná aukční princezna ve stavu 1A, tohle byla poněkud vyžilá automobilová rozdavačka radosti, které při přechodu ztuhly šlachy a různé kapaliny z ní začaly téct každým myslitelným místem.
První „jízda” s autem tedy probíhala tak, že ho Tyler dotlačil do servisu. Pořádná renovace je zatím mimo jeho finanční možnosti, už první velký servis, který dal auto aspoň dokupy, ale přišel na 100 tisíc dolarů, tedy víc jak 2 miliony Kč. Auto ale aspoň začalo jezdit a připomínat nejrychlejší sériově vyráběný vůz své doby, který se díky 3,0litrovému šestiválci se vstřikováním paliva s 215 koňmi výkonu dokázal rozjet až na 260 km/h. To neuráží ani dnes.
Tyler s ním rovnou vyrazil na rallye v Coloradu, ale auto hned poničil, když ujel přes 30 km se zataženou ruční brzdou, zdevastoval bubnové brzdy a zničil kola. Také mu odešel olejový chladič, takže dalších asi 350 tisíc Kč bylo v luftu. To mu ale nezabránilo ukázat auto známým včetně Jaye Lena, po návratu domů z něj ale - aspoň prozatím - udělal ozdobu obývacího pokoje. Auto je to fešné, to ano, ale s převodovkou, ze které pořád teče olej (a dál to není jen olej, co z vozu vytéká) to ale také není to pravé, co by dělalo u Hooverů doma dobrou atmosféru...
Nevíme, jak o splnění si svého snu smýšlí dnes, zatím to ale celé působí spíš jako noční můra - auto je černá díla na peníze, která má zatím hodně daleko k vozům, jež se na aukcích prodávají za vysoké desítky milionů. Tyler asi na této koupi tak jako tak neprodělá, možná bychom se ale na místě toho, kdo touží po podobném voze, podívali po nějakém lepším kousku. Jistě bude citelně dražší, ale bude spíš fungovat, nevypadat jako po návštěvě levného plastika a přepychový obývák vám nenaplní olejovým pachem autoservisu na rozcestí. Tyler asi přesto nelituje - má o čem točit videa, což mu nakonec bude dělat radost nejvíc. Vydělá si tím i na onen nový chladič...
Podobný Mercedes 300 SL Gullwing si loni koupil Tyler Hoover, ovšem zdaleka ne v tak působivém stavu. Splnil si tak svůj sen, v mezičase se z něj ale stala spíš oživlá noční můra. Ilustrační foto: Mercedes-Benz
Zdroj: VINwiki@Youtube
