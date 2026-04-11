Nadšenec projel s Teslou čtyřikrát stejnou trasu různě rychle, aby ukázal vliv na dojezd. Je brutální, a to ani nejel českým dálničním limitem
včera | Petr Prokopec
Je to nadšenec do Tesel, takže berme jeho výsledky jako to nejlepší, čeho lze za libovolných okolností dosáhnout. Přesto je to bída, hlavně při jakkoli normálnějším tempu. Takto snadno pochopíte, proč se řada majitelů elektrických aut na dálnicích krčí mezi kamiony.
Prakticky všechny elektromobily se chlubí vysokým výkonem a tomu odpovídajícím zrychlením v přímém směru. Za všechny můžeme zmínit třeba takovou Teslu Model S Plaid, která díky 1 034 koním zvládá sprint na stovku za necelé dvě sekundy. Přitom dokáže pobrat pět dospělých i jejich zavazadla. Navíc v Americe vychází jen na 109 900 dolarů, tedy na přibližně 2,3 milionu korun, což jsou vzhledem k její dynamice malé peníze. Ovšem přes veškerý potenciál pohonného ústrojí povětšinou majitele jak tohoto vozu, tak i ostatních elektromobilů na dálnicích najdete v nejpravějším jízdním pruhu, kde se krčí mezi kamiony.
Důvod je prostý, s lehkou nohou na plynovém pedálu je spojen o poznání vyšší dojezd. A jakkoli se Tesla chlubí rozsáhlou sítí Superchargerů, stále platí, že při rychlé jízdě vám „šťáva“ z baterií mizí tak rychle, že se to prostě nedá bez okolků snášet. Podobným tempem navíc zdaleka nedochází na její doplňování, což je zkrátka smrtící kombinace. Při pomalé jízdě ale toto utrpení můžete zredukovat na přijatelnou míru, ovšem za cenu času navíc stráveného na cestách. Který je podobně brutální.
Právě to možná nechtěl, ale nakonec ukázal nadšenec do elektrických aut a hlavně Tesel stojící za kanálem Carwire na Youtube. Ten vzal svůj Model Y, a vyrazil s ním na 50kilometrový úsek. Ten pak následně zajel v různém tempu hned čtyřikrát, přičemž jej pokaždé zajímalo, jaká je spotřeba energie na jeden kilometr, na jak dlouhou cestu by mu energie vydržela při využití 100 procent kapacity baterek (utopie, ale budiž) a kolik čas by trvala samotná cesta. Není to žádná raketová věda, ale dostáváme se tak k solidním reálným datům, která jindy chybí.
První měření tedy proběhlo při rychlosti 80 km/h, pročež autor srovnání ani následoval příkladu ostatních majitelů elektromobilů, na dálnici by jel pomaleji než většina kamionů. Dosáhl tak spotřeby 140 Wh/km, pročež by mu baterie o kapacitě 75 kWh vystačila na celkových 536 km. Onen 300kilometrový úsek by pak zvládnul za 4 hodiny. Pokud by nicméně tempo zvednul na 97 km/h, do cíle by dorazil o 40 minut dřív. Spotřeba by stoupla, ale ne o tolik (155 Wh/km), dojezd by pak zůstal ucházející (483 km).
Při tempu 113 km/h by mu na 300kilometrovou cestu stačilo jen 2 hodiny a 51 minut, nicméně spotřeba by již narostla na 188 Wh/km a celkový dojezd by klesnul na 399 km. To už moc hezky nezní - první změna znamená zvýšení rychlosti o 20 procent za cenu přibližně 10procentního nárůstu spotřeby, tady jsme už na skoro opačném poměru. Při tak nízké rychlosti. Cestování 129 km/h, tedy pořád pod českým dálničním limitem (130 nebo 150 km/h podle místa) by pak vedla k úspoře dalších 21 minut a solidnímu výslednému času 2,5 hodiny (to je výrazný rozdíl oproti původním čtyřem hodinám), nicméně při spotřebě 227 Wh/km by baterie vystačily jen na 328 km dojezdu. Onu 300kilometrovou trasu by tak Model Y zvládnul jen s minimální rezervou, reálně by ji spíš nezvládl - museli byste jet tak, abyste se z plného dobiti dostali ke skoro nulovému, což z řady důvodů (životnost baterie, délka dobíjení atp. téměř nikdo nedělá.
Už tohle je tedy tristní - cestování sotva dálniční stotřicítkou znamená tak enormní vliv na dojezd. Udělejte z toho v Česku pořád použitelných 150 km/h nebo německých dálničních 200 i víc km/h a výsledky budou tragické. Pokud by ale autor ve zvyšování rychlosti pokračoval, dopracoval by se k datům, která při svém založení už vůbec nechce publikovat.
Jistě můžete říci, že vliv rychlosti na spotřebu a dojezd spalovacích aut bude nejspíš velmi podobný. A bude. Rozdíl je v jediném - kapacitě úložiště energie (u palivové nádrže jde o mnohonásobek) a rychlost jeho doplnění, navíc skoro bez ohledu na to, jestli jdete ze 100 procent na nulu, nebo z 20 na 70. Obojí už jsme detailně probírali, to jsou úplně, ale úplně jiné světy.
Model Y s pohonem zadních kol a baterií o kapacitě 75 kWh zvládne při ani ne dálničním tempu ujet jen 328 km. Při využití sta procent baterek. Je to skoro polovina toho, co dovede při osmdesátce, to vážné není dobré. Foto: Tesla
Zdroj: Carwire@Youtube
Bleskovky
- Brutální nový Aston Martin nevypadá jako nic, co už známe. Tajuplný stroj natočili při vývoji, připomíná oživlý Batmobil
před 4 hodinami
- Únik odhalil podobu nejnovější limitované silniční střely Porsche a fanoušci budou zuřit
dnes
- Pokud tohle myslí šéf vývoje BMW vážně, pak firmě právě podepsal rozsudek smrti
včera
Nové na MotoForum.cz
- Yamaha hlásí šokující zprávu: Ai Ogura na cestě do továrního týmu MotoGP 12:00
- Marc Márquez trénuje s obvazem včera 11:00
- MotoGP Brazílie 2026: report z okruhu Ayrtona Senny 10.4.2026
- Test Kawasaki Ninja 7 Hybrid: hybridní motocykl 10.4.2026
- Těžké zranění Aleixe Espargara 9.4.2026
Nejčtenější články
- Někdo si před 23 lety koupil docela obyčejné auto za statisíce a nikdy jej ani nevybalil. Teď se prodalo skoro za 4 miliony
13.3.2026
- Manažeři už dvou automobilek říkají, že plug-in hybridy jsou „fejk” a „to nejhorší”. Najednou...
14.3.2026
- Batterygate? Mercedes lhal zákazníkům o tom, jaké baterky montuje do svých elektromobilů, dostal pokutu 160 milionů
14.3.2026
- Bugatti zrenovovalo neskutečně ojetý vývojový Veyron, který stanovil rychlostní rekord silničních aut. Teď ho prodalo dráž než ty nové
14.3.2026
- Domnělá spása automobilky prodělávající skoro 2 miliony na autě firmu asi nezachrání, přichází s křížkem po funuse
14.3.2026
Živá témata na fóru
- Kdo má přednost? 04.12. 18:36 - řidičBOB
- Pneu koutek 04.12. 18:14 - Sajmik
- Ford Mondeo - Nejde otevřít víčko nádrže 04.12. 17:57 - Caster
- Onboard videa 04.12. 16:16 - Truck Daškam
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 04.12. 15:33 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 04.12. 15:12 - pavproch
- Ceny PHM ref aktuální válka v Iránu 04.12. 14:33 - pavproch
- IT poradna 04.12. 06:30 - pavproch