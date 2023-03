Nadšenec si koupil starší Ferrari, po pár servisech poznal, co přesně znamená rčení o opici a banánech před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Že se z vlastnictví staršího supersportu může stát slušná osina v zadnici, tuší asi každý, ale jak velká může být? Co byste řekli třeba na 337 tisíc Kč za výměnu ložisek nebo 225 tisíc Kč za výměnu tlačítek v interiéru?

Snad každý fanda do aut touží koupit si za peníze, které zrovna má, co nejlepší auto, které se za ně dá pořídit. Je celkem jedno, jestli máte 200 tisíc nebo 2 miliony, vždy budete nutně váhat mezi něčím novějším a obyčejnějším nebo něčím starším a výjimečnějším. Pokud necítíte nutkání se při prohlížení ceníku Škody Octavia RS za 1,1 milionu korun mrknout, co za „skvělou ojetinu” by se dalo za podobné peníze pořídit, nejste fanda do aut, to vám řeknu bez okolků.

Takto je skutečně možné dostat se k autu úplně jiné třídy. Za 1,1 milionu můžete mít třeba velmi zachovalé Audi S8, vůz po všech stránkách úplně jiné třídy, než jakým Škoda Octavia RS kdy bude. Půjde ale o ojetinu, obvykle už po záruce, což znamená jediné - riziko, že se může pokazit kdykoli cokoli na váš účet. A S8 je v tomto směru potenciálně bezednou kasičkou. Pokazí třeba její karbon-keramické brzdy? Výměna vás bude stát přes půl milionu jako nic, i když technicky vzato budete mít problém s pár procenty vozu, možná ani to ne.

Kdo chce mít opici, musí mít i na banány, říká staré rčení automobilových harcovníků, tak to je prostě je. Můžete mít S8 za cenu Octavie, proč ne, nemůžete ale počítat s tím, že si ingolstadtská opička vystačí se stejným přídělem potravy jako ta mladoboleslavská. A to ani nemluvíme o palivu, pneumatikách, brzdách, prostě spotřebním materiálu. Stejná logika pak platí v jakémkoli podobném srovnání. Místo nového Audi můžete mít třeba ojeté supersportovní Ferrari, neboť to dnes za 2 až 3 miliony korun koupíte docela snadno. Udržet ho při životě ale tak snadné nebude.

Italská auta jsou vyhlášená nejen svou omezenou kvalitou, ale v případě Ferrari také extrémními cenami jakýchkoli oprav. Na vlastní kůži se o tom přesvědčil Jerry Mos, který si pořídil ojeté Ferrari F430. Konkrétní model tedy nejmenuje, z jeho fotek je ale zřejmé, že jde právě o tento supersport. A s majiteli nové Corvette C8, která je tak trochu americkou alternativou tohoto Ferrari, se na Facebooku podělil o svá trápení.

Pravidelné servisní prohlídky za v průměru 1 500 dolarů asi nikoho nepřekvapí, jakkoli 34 tisíc Kč za každý plánovaný úkon není málo peněz. To pravé ořechové byly ale až nečekané opravy. „Utratil jsem 15 tisíc dolarů za výměnu keramických ložisek kol, 4 tisíce za upevnění upadlých LED a šlo to dál a dál,“ říká Jerry. Pomyslným posledním hřebíčkem do rakve jeho lásky k Ferrari se ale stala oprava nefunkčních tlačítek v interiéru. Servis si vyúčtoval 9 993,80 USD, tedy bezmála 225 tisíc Kč jen za to. A jím zveřejněná faktura říká vše - ano, byly tu práce okolo, to hlavní ale byla samotná tlačítka za 7 542 USD, tedy 170 tisíc Kč. Za to se dá koupit celé slušné auto...

Jerry tak říká, že auto musel prodat, protože už nechtěl „předvídat, co se pokazí příště“. A pořídil si místo něj - uhádli jste bez ceny - Corvette C8. Je to skutečně podobné auto, byť jméno a exkluzivitu Ferrari pochopitelně nemá, banány pro něj ale stojí jako pro valacha od Chevroletu, ne pro italského plnokrevníka. Dnes tak říká: „Koncern GM udělal lepší Ferrari!” Jestli s ním souhlasíte, posuďte sami, v každém případě ale platí, že udržet Corvette při životě bude mnohem levnější než Ferrari F430...

Podobné Ferrari F430 si koupil jeden americký nadšenec. Po pár opravách ale poznal, že mít na jeho koupi a mít na jeho provoz jsou dvě docela jiné věci. Ilustrační foto: Ferrari

Zdroj: Jerry Mos@Facebook přes Carscoops

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.